



旅行時，「美食」也是很重要的；

在吃完晚餐後，想著還未曾造訪過銀座的「LE CAFE V」，

那來去碰碰運氣，吃個甜點喝杯咖啡來收胃吧！

LE CAFE V

https://www.instagram.com/lecafev/

地址：日本〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 7 Chome−6−1

ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店 7F

營業時間：11:00–20:00

電話：+81362638575

那晚，抵達Louis Vuitton 銀座旗艦店時瞧見一條排隊的人龍，

我心想，不會要排隊吧？！......

去門口問了一下，店員說：要買東西的請排隊....

我問，那要去咖啡廳的呢？

他立即跟旁邊的另外一位小姐說，我就在門口等了一會，

就入內，自己搭乘電梯來到了7樓的咖啡廳LE CAFE V；

嗯，很幸運的，今天沒有排到隊耶！！

也許是因為剛過了晚餐時間，所以不需要排隊，

我後來才知道，原來這裡的正餐，據說也還不錯吃，

哈哈哈，下次再來試試嚕

入口時，左邊陳設著經典的Louis Vuitton 旅行箱，

還有櫃內的巧克力也挺吸睛的；

眼前的這棵聖誕樹，應該是自己今年所拍攝到的第一棵聖誕樹，

果然很有Louis Vuitton 的風格，

用一片片上頭有Louis Vuitton字樣的皮革，

所組裝起來的耶誕樹，倒也是挺符合品牌形象，也算是優雅吧！

LE CAFE V （LV咖啡館）

被招呼入座時，運氣不錯，剛好有人剛離開，所以我才有這個位置；

店內其實並不大，座位有限，

難怪，之前來過的朋友都說要排隊，且還無法預約.....

LE CAFE V （LV咖啡館）

LE CAFE V 的用餐空間不算特別寬敞，

但每個角落都經過精心規劃，讓座位數雖多卻絲毫不覺擁擠；

藍色沙發搭配純白色的餐桌，營造出柔和明亮的環境，

既不刺眼，又帶有一種溫暖的舒適感，彷彿置身於一個寧靜的法式小角落。

從餐具到餐巾，無處不在的品牌細節，

Louis Vuitton 的品牌精神無處不在，

每個細節都顯示出對品質的堅持與巧思：

水杯底部印有 Louis Vuitton 的品牌標誌，低調又充滿質感。

LE CAFE V （LV咖啡館）

餐巾環，採用 LV 經典的 Vivienne Doll 娃娃圖樣，

為餐桌增添一抹可愛而高級的趣味。

即使是非品牌自製的餐具，也選用高品質品牌搭配，

體現出 Louis Vuitton 對細節的極致追求。

LE CAFE V （LV咖啡館）

今天我只點了甜點跟一杯有著Louis Vuitton Logo的熱拿鐵，

嗯，簡單飯後甜點的收胃，

沒想到這裡的甜點卻如此意外的美味！！

LE CAFE V （LV咖啡館）

今日晚茶點的是巧克力千層派（Mille-feuille Chocolat）

將巧克力的豐富層次與法式甜點的精緻完美結合，帶來味覺上的三重奏饗宴；

甜點以巧克力醬、焦糖榛果醬和香緹奶油為靈魂，層層交疊出誘人的視覺效果。

LE CAFE V （LV咖啡館）

巧克力醬，選用喀麥隆頂級可可，香氣濃郁，質地醇厚。

焦糖榛果醬，甜中帶鹹，烘烤榛果的濃香完美提升層次感。

香緹奶油，輕盈而不失濃郁，為整體增添一抹柔和。

LE CAFE V （LV咖啡館）

吃千層派，是一門需要儀式感的小學問，

將它小心放平，用叉子固定住，再以刀子迅速俐落地切下一角，

讓每一層酥皮與內餡完美保持完整。

入口的瞬間，酥皮輕輕在齒間碎裂，伴隨著濃郁的巧克力香氣融化開來，

內餡的焦糖榛果醬帶來香甜與微微堅果的烘烤氣息，

而香緹奶油的細膩滑順則在最後一刻平衡了所有風味，讓整體不會過於甜膩。

每一口都宛如一場味蕾的探險，從酥脆、濃厚到綿密，層層驚喜接踵而至。

在LE CAFE V，連一杯簡單的咖啡都能充滿儀式感，

當服務人員端上這杯咖啡，瞬間讓人眼前一亮，

咖啡上面精心拉花出 Louis Vuitton 經典的 Monogram 圖案，

低調卻奢華，彷彿提醒著這杯咖啡的獨特身份。

LE CAFE V （LV咖啡館）

第一口，溫暖的拿鐵輕柔滑入口中，

濃郁的咖啡香氣與絲滑的奶泡完美結合，帶來細膩而平衡的口感。

選用的咖啡豆經過精挑細選，既保留了法式咖啡的醇厚，

又融入了日式咖啡的柔和，尾韻中還帶有淡淡的堅果香氣，令人回味無窮。

LE CAFE V （LV咖啡館）

這不僅是一杯咖啡，更是一份品牌體驗，

坐在銀座繁華的景色中，手捧這杯融入 Louis Vuitton 精神的咖啡，

這杯咖啡，不只是喝進嘴裡，而是品味品牌的精緻靈魂。

嗯，其實若以咖啡愛好者來說，

這杯拿鐵應該算是挺普通的（笑）

嗯，來一張洗手間照片，很金，

但不土豪，還挺雅緻的（笑）

我想LE CAFE V不僅是一間咖啡廳，

更像是 Louis Vuitton 品牌故事的延伸，

帶給人一種從味覺到視覺的完整奢華體驗；

如果你有機會到東京，

千萬別錯過來這裡體驗一場法式時尚的美食之旅！

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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