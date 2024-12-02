新莊牛排推薦【孫東寶】台式牛排教父，新莊美食來一波~這次來到新莊體育場旁的【孫東寶】新莊復興店，這可是家人最常來吃的分店之一，這次衝著新品《孫東寶麻辣牛排》而來，這可真是有顛覆一般牛排加辣的『辣』種感覺唷！真材實料的麻辣滋味，配上原塊牛排，真的很對味！

​新莊體育場周邊美食林立，是很多來看棒球或是運動休閒的好地方，而要說哪間CP值高，【孫東寶】牛排是很不錯的選擇，最低排餐價$220起，但內用可以肉燥飯、咖哩飯、玉米濃湯、飲料吧 吃吃喝喝到飽，尤其【孫東寶】的牛排堅決採用原塊牛肉，算是平價中可以吃到較高規格的食材。



​【孫東寶台式牛排-新莊復興店】台式牛排教父 麻辣牛排 新莊牛排

電 話：(02) 2279-9252

地 址：新北市新莊區復興路一段19號

時 間：11:30-21:00

ＦＢ ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100057615812312

官 網：https://www.xn--98som070a.tw/index.html



​吃【孫東寶】前先來了解品牌的歷史好了，孫東寶創立於1976年，原先以路邊攤形式於在台北市營業，老闆-孫東寶-首創鐵板牛排，主打平民價位。而孫東寶草創初期在店內擔任洗碗工的林士欽成為孫東寶的大弟子，也是【孫東寶】的第一個加盟主。後來林士欽開創了連鎖牛排館貴族世家，並收購原先的孫東寶加盟店。2014年林士欽買下孫東寶的商標權，並於2015年從吃到飽自助吧轉攻平價牛排市場，以「孫東寶台式牛排教父」復出台式牛排市場。所以說，原來貴族世家跟孫東寶是有這段淵源的唷！



​【孫東寶】標榜一律使用ISO22000與HACCP國際食品安全雙認證工廠所製造的肉品，主打100%原肉牛排以及平民價位，每一個排餐都會送一個餐包，內用可以無限享用玉米濃湯、飲料、冰淇淋..等，據了解除了上述常見的附餐，現在愈來愈多分店有更多自助吧的多元性，感覺不斷的升級中~

​像【孫東寶】新莊復興店除了飲料、濃湯、汽水 無限供應外，還有肉燥飯及咖哩牛肉飯免費吃到飽~這樣的附加價值，真是加量不加價



​下午三點還是蠻多人來用餐的，且就在熱鬧的新莊復興路上



​【孫東寶】新莊復興店的用餐環境很不錯，也很乾淨不吵雜，品牌色系也是本人超愛的紅，透過燈光的運用，讓吃平價牛排多了質感氣氛



​菜單非常好懂，最低排餐只要$220 還能自助吧無限吃，真的很划算，不知道怎麼點，上頭也有推薦唷！



​不過今天就是衝的新口味《麻辣牛排》來著的～



​【孫東寶】這次出的《麻辣牛排》系列，分為四個部位，沙朗、教父、板腱及一般牛排，上面都有標示很清楚的產地



​上頭也有說明用餐模式～如果不點排餐 小朋友只要加點價格就可以享受裏頭的自助吧，很佛心耶！



​勾選好點菜單，選好自己的醬料及熟度，就可以直接到櫃台買單等餐點囉～



​這是近期【孫東寶】新莊復興店 做的活動及公告，肋眼牛排有夠大的～是非常好吃的部位～不過肋眼帶筋，咬起來相對有嚼勁



​整齊乾淨的自助吧！大大的紅色系列～看了就舒服，



​店家供應很多醬料 還有玫瑰鹽，都可以自取唷！常見的牛排醬都可以看到，想到以前想吃辣牛排都只能另外加ＢＢ辣椒醬，這次直接出麻辣口味，肯定很不一樣



​飲料有紅茶、無糖綠，及常見的汽水，這樣多元的飲料，已經足夠提供給每一類的族群了～



​竟然還有檸檬水耶！太棒了～～～



​一旁就是飯飯愛好者的天堂，大食量的不用怕牛排吃不飽，這邊還有肉燥飯及咖哩牛肉飯，隨便你吃



​周邊都維持的相當整潔，看的出來員工真的很認真在顧，讓消費者有更安心的用餐空間



​餐具都是自取的唷～



​基本的前菜開始，雖然是無限供應，但還是先從少少的開始，不能浪費唷~



​古早味肉燥飯~~很香很好吃耶！米飯也煮的Ｑ彈剛好



​吃起來肉燥的香氣十足，不油膩，跟滷肉飯一點都不一樣，且都是瘦肉來著的，愈吃愈香～



​有肉的咖哩飯，還有紅蘿蔔跟牛肉～



​吃起來有非常濃郁的中東咖哩味，即便是無料供應，卻一點也不馬虎，沒再隨便的～



基本款－玉米濃湯，牛排的好朋友，



​撒上胡椒增加香氣【孫東寶】的玉米濃湯算是偏濃郁感的，也相當有料～



​隨餐附贈的爆漿奶油包，還有自己單點的炸物，陸續上桌



​炸物就是要配番茄醬，這番茄醬可是自家品牌唷！



​薯條熱熱吃好吃～～口感有點介於知名速食店及美式炸薯之間～忘了可以自己撒上點鹽巴跟黑胡椒～應該滋味更不同



​小雞塊外皮炸的薄薄～不失水準～但要趁熱吃比較好吃、



​【孫東寶】的明星配角《爆漿奶油包》～圓圓飽滿的好可愛～



​才剛拿起來一壓就噴出來～吃這個要特別小心唷！而且非常的燙～千萬不要直接一口咬下去，保證燙嘴～



​裏頭是加熱後融化的奶油，就是爆漿的由來～奶油鹹香味十足～



​吃起來真的會爆漿的亂七八糟，很有水準的爆漿奶油包～



​最新口味《麻辣牛排》上桌啦！！！ 這次點的部位是沙朗牛排～



​上頭不再是常見的黑胡椒或是蘑菇醬，而是紅通通的麻辣醬



​「沙朗」這格部位，是牛的背部到腰部之間的肉，含有豐富的油脂及紮實的肉質，【孫東寶】的沙朗好大一片，還有將近兩公分的厚度



​七分熟最剛好，切下去軟硬適中，但今天的沙朗有一小區域帶有筋，所以再切的時候需要使點力切～



​沙朗是具有脂肪油花充裕的部位，含在嘴裡牛肉的風味與脂肪的甘甜相互重疊，非常能感受到牛肉的甜



​但是搭配上這麻辣醬～～非常的夭壽，真的麻辣滋味相當刺激味蕾，不過並非死辣，而是香而帶麻



​跟一般吃牛排沾辣醬一點都不一樣，這樣的麻辣感有點像吃麻辣火鍋，不是那種辣豆瓣的鹹辣滋味，這次的新口味～真的有做到有如名稱般的「麻辣」



​另一客老饕必點的《板腱牛排》也是家人非常愛吃的部位～剛出鍋劈哩啪啦的好香阿～～～



​七分熟但還有帶點血，香嫩感十足～～雙醬一次可以搭配上黑胡椒＋蘑菇



​【孫東寶】的牛肉都很有厚度及品質，算是非常超值～



​板腱牛排又稱嫩肩牛排，屬於肩胛骨上方的肉，每頭牛大約只有兩公斤的量，特色是中間有一根透明的嫩筋，脂肪少，肉結實，超級好切



​切下來帶粉嫩的肉質～～真的好可口啊！鮮甜咬起來口感適中，嫩中也有結實的肉感，



​【孫東寶】牛排的麵條是扁麵，搭配麻辣醬就像是在吃麻辣乾麵一樣，好夠味~



​超美的黃金滿月蛋，半熟蛋最好吃~就是不翻面，



​吃飽飽~~準備離開~~看到【孫東寶】櫃台有賣自家商品~肉乾耶！ 還有貴族世家的－滴牛精－好特別喔～



​位在新莊復興路一段的【孫東寶】新莊復興店，地點開的真的很不錯，附近也有很多停車格、停車場及公車站牌～



​吃飽飽剛好可以到體育場散散步～消化～消化～主打平價及真材實料的【孫東寶】被號稱台式牛排教父，確實實至名歸，能用實惠的價格，卻能享受到高品質的用餐環境及無限享用的自助吧！這次吃到新口味《麻辣牛排》也推薦喜歡吃辣的朋友唷！



【孫東寶台式牛排-新莊復興店】台式牛排教父 麻辣牛排 新莊牛排

電 話：(02) 2279-9252

地 址：新北市新莊區復興路一段19號

時 間：11:30-21:00

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