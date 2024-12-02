韻見天然果乾

可以吃的時髦禮品，就是這間Nature's Rhyme韻見天然果乾！台灣本土小農外銷級鮮果製作，珠寶絨布禮盒搭配雙辮絲巾提把，兼具時髦、好吃、健康低熱量，新春送禮超推薦！購買連結： https://reurl.cc/jyL4e2

被譽為果乾界的精品，韻見天然果乾除了提供網購宅配，也可至實體門市「InGoCAFE因菓論咖啡」選購。「InGoCAFE因菓論咖啡」位於台中南屯大英街上，舒適優雅的咖啡館氛圍，展示出Nature's Rhyme韻見天然果乾各式禮盒及分享包。

超夢幻的韻見果乾禮盒，架上放置了小幸韻珠寶絨布禮盒、衣櫥裡的禮盒(可以揹的皮革伴手禮)、是周星星的星光寶盒、一個霓虹燈禮盒以及匠心獨韻雷射木盒等，彷彿看到貴婦的精品牆。

小幸韻果乾禮盒

原價499元，優惠價439元

內容物有綜合果乾7包共140g，珠寶絨布禮盒多達11款花紋設計，真的會有選色障礙，超想包色全收藏。

禮盒的細緻絨毛觸感，加上手工雙辮獨家綁法，奢華質感升級，讓人愛不釋手，一摸就上癮！

小幸韻果乾禮盒的凱莉橘，超經典精品配色，禮盒本身就有絲巾提把，送禮不需提袋，直接就是絕美爆擊。

寶石藍禮盒展現出高雅的女王氣場，絨面盒加上燙金圖文，韻見果乾的品牌LOGO質感體面加分。

精緻高級感的黛妃紅，自帶成熟內斂氛圍，濃郁色調很能呼應新年送禮，傳遞出喜氣及財運祝福。

榮獲台中市十大伴手禮好禮標章，禮盒造型時尚美觀，職人精神打造精品水果果乾，低熱量、低負擔的休閒零食，符合現代人的健康訴求，送禮高質感絕不NG。

禮盒背面有保存期限及營養成分標示，可常溫保存6個月，開封後最佳賞味期為1個月。

禮盒為磁吸掀蓋式設計，內含六種口味的天然果乾，寶島台灣鮮甜水果一次擁有。

小幸韻禮盒7小包綜合果乾：有枋山愛文芒果乾、高雄燕巢芭樂乾、鑽石等級蔓越莓、密枝裡熟成楊桃乾、精挑細選情人果、龍眼木煙燻鳳梨塊。

每包果乾都是分別獨立包裝，20g輕巧隨手包，包裝質感佳，方便隨身攜帶。

台灣向來有「水果王國」美稱，韻見天然果乾使用台灣本土小農生產的水果，而且是外銷特A等級鮮果直送，以獨家專利技術，長時間低溫烘烤製作而成，將水果精華鎖在每一片果乾之中，風味特別與眾不同。

韻見果乾無添加防腐劑、甜味劑、色素等化學添加物，純天然精品等級的果乾，不僅保留了果香及營養價值，而且低熱量吃起來較不會有負擔。

枋山愛文芒果乾(無糖)

韻見天然果乾熱銷排行榜第一名，嚴選屏東枋山愛文芒果，使用甜度14-16度優質果肉，老師傅用古傳弧形刀法手工切片，一顆芒果只能製作出2片果乾！沒有添加額外糖分，吃起來就非常香甜可口，有Q度的嚼勁，散發愛文芒果的濃郁果香，超幸福的滋味。

高雄燕巢芭樂乾

僅次於芒果乾的第二名人氣果乾，特選外銷等級的台灣芭樂製成，每塊都是厚切、質地Q軟彈牙，剛入口會感受到芭樂自然清香，越嚼越回甘，很適合作為飯後解膩小點心，展現道地台灣鄉土味。

鑽石等級蔓越莓

美國進口鑽石級蔓越莓，超大顆不切片，低溫烘烤保留高營養價值。超喜歡完整果實口感，酸甜剛剛好，不會酸到鎖眉頭。蔓越莓好處多多，含豐富花青素，女孩們保健建議常吃，韻見讓我驚呼：終於找到好吃的蔓越莓果乾啦！我吃完馬上就下單韻見蔓越莓乾90g分享包，每天都能吃幾顆。

香甜帶微酸的蔓越莓乾，搭配優格一起吃，滋味很棒，清爽又美味。

精挑細選情人果

屏東枋山特選青芒果製成，香氣濃郁，忍不住想唱初戀愛情酸甘甜，推薦給愛吃酸的朋友。

龍眼木煙燻鳳梨塊

嚴選台南關廟鳳梨手工切塊，再加上傳統柴燒技術，龍眼木煙燻柴燒味結合鳳梨果香，讓我想到古早味土鳳梨冰，同時吃進鳳梨精華及天然酵素，酸酸甜甜好涮嘴。

密枝裡熟成楊桃乾

選用台南楠西密枝土楊桃，不是一般常見的大楊桃，每顆楊桃只能製作5片楊桃乾。皮薄果肉肥美，超迷人的楊桃芳香，香甜中帶著微微酸，一吃就會愛上，Dino說比直接吃楊桃還要好吃，超級推薦。

酸甜好吃又健康的韻見天然果乾，吃法很多樣，可以沖泡果乾水，或是加入生菜沙拉中，增添風味口感，同時攝取到水果養分。

韻見天然果乾是可以吃的時尚單品，果乾吃完後，外禮盒包裝還具有實用性，延伸出不同功能，非常值得珍藏。

直接化身為大容量化妝箱，收納彩妝實用又好看，化妝檯也夢幻了起來。

小幸韻禮盒收納茶包和膠囊咖啡，頓時把辦公室茶水間變高級了！

經過簡單加工，小幸韻禮盒還能作為衛生紙盒，不說還以為是精品品牌新推出的周邊商品，完全看不出來是禮盒改造。

韻見天然果乾禮盒的外觀實在非常吸睛，極富質感的設計及巧思，將台灣水果的果乾推向一種精緻點心的層次。果乾本身非常美味，蒐集了台灣最具代表性的水果，再加上用心獨到的低溫烘烤過程，每種果乾口味各有擅場，我們也各有所好，但對於韻見果乾的美好風味和愜意口感，都一致給予好評，令人印象深刻、回味再三。衷心覺得，這款如精品般的韻見天然果乾禮盒，是年節拜訪閨密摯友最棒的選擇，不藏私推薦！