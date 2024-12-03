「韋爐復刻食鍋」是新竹第一家以復古懷舊為主題的火鍋品牌

香氣十足的爆炒石鍋是店家招牌，店員會在客人面前直接爆香鍋底~

店家還推出鴛鴦鍋，石頭鍋和台式香辣鍋可以一次雙享

超有氣勢的六品環繞拼盤，小米稱之為”甄嬛轉肉肉盤”

有小肥牛、板腱牛、無骨牛小排、噶瑪蘭黑豚五花、松阪豬和梅花豬六種肉品，肉肉控可不能錯過！

加上超值海鮮盤、精選菜盤和全台灣北到南的經典手工食材，不用到基隆就可以品嚐到知名汕頭魚餃，爆汁手打牛肉丸、手工蛋餃、排骨酥都是必點的

內用還可享冰品、飲料無限暢飲！

店內更有復古遊戲機跟彈珠台免費暢玩，適合好友、家庭來聚餐

快跟著小米一起去看看吧。

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👉韋爐復刻食鍋-巨城店位置及停車方式

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韋爐復刻食鍋-巨城店位於巨城附近的錦華街上，附近有大型停車場，對開車的朋友來說超方便

👉韋爐復刻食鍋-巨城店環境介紹

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還沒進門就可以感受到復古氛圍，門口擺有彈珠檯、古董腳踏車，地板上有跳房子圖案，吃飽飯後可以來跳一跳消化一下 XD

柔和的燈光搭配懷舊歌曲，讓小米在用餐時想起小時候跟家人圍爐吃火鍋的場景

座椅是沙發椅，坐起來挺舒適的。

店內有4-6人的長桌及8人圓桌，好友家人相聚圍爐吃火鍋很熱鬧

有多人聚餐需求的話記得提早預約喔！

除了海鮮、肉品是直接跟店員點餐之外，其餘的食材，像是超值海鮮盤、精選菜盤和全台灣北到南的經典手工食材，都可以在後方冷藏櫃自行取用

食材一盤20元起，不同顏色及形狀的盤子，價格也有所不同，小米差點手滑，幸好被小彤阻止了

不用到基隆就可以品嚐到知名汕頭魚餃，手工手工特製蛋餃和丸類，都是外面吃不到的口感及口味

日式炸干貝很特別，也是老饕必點的~

手打牛肉丸和排骨酥都是必點的！

麵食和雞蛋要與盤子一起取用，以盤計價。

自助吧有古早味烘焙茶、楊桃汁、英式奶茶等飲品無限暢飲

古早味烘焙茶無糖且低咖啡因，吃火鍋來上一杯解油又解膩。

楊桃汁酸酸甜甜也蠻解膩的

沾醬部分店家有建議搭配方式，也可以依照個人喜好自行調配喔。

各式冰棒也是免費享用，小朋友應該超愛的

店內還有復古遊戲機，可以跟別人PK快打旋風，沒想到小彤挺厲害的，跟Alice PK贏了好幾局

👉韋爐復刻食鍋-巨城店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

湯底有10多種可以選擇，單鍋180元起，招牌石頭鍋可以加購蒜苗魷魚 49元一起下鍋爆炒，香氣會更濃郁喔 ！

海鮮、肉品選擇性也不少，肉肉控可以點”六品環繞拼盤”，一次可以享用小肥牛、板腱牛、無骨牛小排、噶瑪蘭黑豚五花、松阪豬和梅花豬六種肉品

海鮮控必點”超級無敵海景海鮮盤”，有鯛魚、鱸魚、明蝦、小卷、象拔蚌、活凍蝦、草蝦、生食級干貝等食材。

👉韋爐復刻食鍋-巨城店用餐心得分享

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來開動吧！

超有氣勢的六品環繞拼盤(1499元)，小米稱之為”甄嬛轉肉肉盤”

肉品圍繞在鍋子旁，想要吃哪種肉品可以自己手動旋轉，不用搬動盤子~

石頭鍋(180元)會先以麻油、洋蔥、蒜頭爆炒，香氣四溢讓人口水直流

加購蒜苗魷魚 49元一起下鍋爆炒，香氣會更濃郁喔 ！

接著加入秘密武器和高湯入鍋熬煮

湯底屬於清甜的口味，因為有拌炒過一些食材，會帶一些洋蔥的油香~

台式香辣鍋(250元)有豆腐跟鴨血，屬於台式風味小辣的風味，很適合涮牛肉來吃。

“甄嬛轉肉肉盤” (六品環繞拼盤 1499元)登場了！

小米超愛安格斯無骨牛小排，油花相當漂亮，涮5-7分熟有軟嫩甜美的口感

小肥牛涮2-3秒就可以吃囉！

松阪豬有脆度的口感，適合喜歡油花的朋友

板腱牛比較沒那麼油，肉質挺不錯的。

噶瑪蘭黑豚五花很長一條，口感也很有脆度，適合涮石頭鍋

搭配辣椒醬油一起吃就完美了

梅花豬雖然油花不多，但口感挺嫩的~

麻辣鴨血豆腐(79元)，軟嫩入味，口味上是偏甜，一口咬下還有爆汁的口感

阿母滷肉飯(35元)肥瘦適中，鹹香蠻下飯的。

超級無敵海景海鮮盤(1488元)有鯛魚、鱸魚、明蝦、小卷、象拔蚌、蛤蠣、活凍蝦、草蝦、生食級干貝和蘭花蚌。

草蝦、明蝦口感鮮甜彈牙 明蝦還有先去背去蝦腸，店家真的很細心呢~

蘭花蚌已經是熟的了，稍微涮一下就可以吃了~

象拔蚌是小米的最愛，涮個3-5秒就可以吃的脆度，非常好吃

巨魷魚足涮片(129元)口感很脆甜。

圍爐吃火鍋就是要把火鍋料丟下鍋一起煮才爽啦！

牛筋牛肚(129元)涮麻辣鍋也不錯喔！

手打牛肉丸(129元)會爆汁！還吃得到牛筋的Q彈呢

排骨酥(129元)也很推薦，吃起來有軟酥的口感，肉質挺嫩的。

阿嬤手工蛋餃(129元)內餡肉肉超多，有蛋香又有嫩肉的口感很不錯～

栗子南瓜(49元)

水蓮(69元)

客家水晶餃(29元)

起士龍蝦球(49元)

日本帝王蟹肉棒(129元)是真蟹肉棒，不是假的蟳＂味＂棒唷！

凍豆腐(29元)

脆管(69元)挺不錯的，有脆甜的口感~

紅薯川粉(49元)

以上是我們的心得分享，在韋爐復刻食鍋復古懷舊的氛圍下，享用現點現炒的石頭火鍋很有氣氛

點鴛鴦鍋還可以一次雙享石頭鍋和川味麻辣鍋，來自全台灣北到南的經典手工食材還可以隨意拿 (謎之聲:當然要付錢阿 XD)

冬天來臨了，喜歡吃火鍋的朋友推薦給你們！

👉韋爐復刻食鍋-巨城店營業時間地址

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🌟店家資訊：韋爐復刻食鍋-巨城店

🏠地址：新竹市東區錦華街6號1樓

☎電話：03 515 2555

⏰營業時間：

星期一到五 16:30~03:00

六、日 11:00~03:00

粉絲團：韋爐復刻食鍋巨城店

線上訂位系統 https://reurl.cc/lgLmMl

IG：@ fm035152555

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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