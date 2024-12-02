從台北回宜蘭途中行經深坑，飢腸轆轆於是趕緊上網搜尋到一家評價3318多則4.1顆星的【舜德農莊休閒餐廳】 以自養的放山雞與古早味料理聞名 ，並曾經有美食節目的報導與採訪過，喜歡合菜料理的我們毫不遲疑前往，果然有一種發現新大陸的感覺，有單點也有桌菜，美味又價格實在，絕對要推薦他們家的放山雞、鴨血臭豆腐、山藥排骨湯

舜德農莊休閒餐廳 | 位置及交通

【舜德農莊休閒餐廳】位置在新北市深坑區的文山路上，距離石碇交流道與深坑交流道 皆不遠，自行開車可經由國道5號下石碇交流道往深坑方向走，或經高速公路3號深坑交流道下，而且餐廳附有停車場，地理位置及交通都非常方便。附近有石碇老街、深坑老街、木柵動物園、貓空茶園等等景點，皆可順道安排

舜德農莊休閒餐廳 | 環境介紹

我們導航抵達【舜德農莊休閒餐廳】時感覺這裡應該開設一段歷史了，如果不是口碑與評價這麼好，經過還真的很難被吸引耶

繞著小路彎進來，門口的「舜德山莊」酷酷的，似乎是以前的農家，看不見餐廳的建築物，不要怕，車子直直駛進去就對了，因為停車場在最裡面

開進山莊大門口的時候建議可以下車，因為餐廳就在入口處，而停車場必須要往裏頭開一小段路，從外面看是見不著停車場的，循著指示牌進去才發現原來後方的停車場那麼大，不但可以容納很多車輛，另外還能停好幾輛的遊覽車，原來餐廳這麼大團客散客也不少

農莊有兩個餐廳，大門口處的左手邊是室內的用餐區(上圖) 右邊則是戶外庭園的用餐區(下圖) ，當天氣候涼爽微風徐徐，完全是不必吹冷氣的季節，所以我們便選擇了戶外用餐區，感覺更加通風舒適

戶外餐廳呈口字型，以原木和竹子等天然建材打造出開放又舒適的庭園，中間種植許多花草，讓人在用餐之餘也能與大自然同樂，享受陽光享受綠意

午間時刻一批又一批的客人陸續來到，大家不約而同地選擇庭院區，一下子就坐滿了，可見慕名而來的民眾不少

舜德農莊休閒餐廳 | 菜單介紹

舜德農莊休閒餐廳的點餐方式有兩種，人少可以選擇單點，人多也可以有合菜的選擇，桌菜依人數不同分為$2000-$4000元 四種

單點的菜色並沒有琳瑯滿目，不過看到這麼多饕客來此，我們覺得應該不會太雷吧，食材新鮮好吃還是最要緊的

舜德農莊休閒餐廳 | 餐點分享

當天點的菜色有 ✅放山雞(半) $550

✅炒時蔬 $170 ✅豬油飯 $20

✅鴨血臭豆腐 $200

✅手工豆腐捲/個 $70

✅山藥排骨湯(小) $380

★ 舜德放山雞(半)

招牌必點的鎮店菜 放山雞，一定要推薦。該餐廳主打的就是自家飼養的放山土雞，以天然穀物和玉米餵食，金黃油亮的外皮看起就很有光澤與鮮度，雞肉肥美鮮嫩而且富有彈性，甘甜多汁的口感相當好，一塊接著一塊讓人驚喜回味，沾著店家給的醬汁吃更是棒透了，我家兒子和婆婆都不約而同大讚這土雞肉 👍

★ 清炒時蔬

當天的清炒時蔬我們點了高麗菜，加上芹菜和蔥段快炒的高麗菜清甜又鮮嫩，看似簡單但口味很不錯

★ 豬油拌飯

兒子愛吃的豬油拌飯叫上兩碗，古早味的醬油和豬油混合在一起，就已經讓小孩慾罷不能，沒見過他吃飯吃這麼快，哈哈

★ 鴨血臭豆腐

這一道鴨血臭豆腐也讓婆婆和小孩喜愛，滾燙燙紅通通的一小鍋看了好過癮， 給料給得不少都快滿出來了，香噴噴的臭豆腐味撲鼻而來，馬上忍不住夾一塊來嚐，微辣的口感大人小孩都可以接受，鴨血好嫩臭豆腐超級香~實在太下飯了，給一個讚推薦大家一定要點喔

★ 山藥排骨湯

涼涼的天氣剛好有這一鍋 山藥排骨湯 來暖胃，排骨山藥熬出來的湯頭醇白濃郁，加上中藥和紅棗又增添了甘甜味，元氣和營養都一起補起來了

★ 招牌手工豆腐捲

因為初訪不知道豆腐捲的份量所以先點了兩個嚐鮮，一個$70大小是一人份，上桌時已經切對半，酥炸的外皮脆脆地還不錯，裡頭餡料飽滿是軟嫩的豆腐和蔬菜，調味上比較清爽一點，吃完其他樣的重口味菜就會覺得這一道稍微淡

整體來說，交通位置和餐廳環境不錯，有大大的停車場也非常友善，服務人員都很親切，上菜速度不慢過程也流暢，最滿意他們家的招牌放山雞，回家之後還會念念不忘，是適合家庭或朋友聚餐的好地方

舜德農莊｜店家資料

■ 地址 : 新北市深坑區文山路一段62巷35號

■ 電話 : 02-2662 2952

■ 營業時間 11:00-14:00/17:00-18:00

■ 公休日: 以官網或粉專公告為主

■ FB臉書 舜德農莊休閒餐廳

■ 官方網站 舜德農莊休閒餐廳

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主