又來吃 ZL小餐館，南下墾丁旅遊一定不能少的美食

這間隱藏在恆春巷弄的ZL小餐館

是很多在地人都不想分享的好康、超值精打細算便宜好吃的美味

每次來都吃很飽、份量十足大份量，可以吃到懷舊美食、家常菜、私房菜色

絕對可以再訪好幾次的 ZL小餐館，連小孩都愛吃

恆春美食絕對只有這間最超值，真心覺得挖到寶了

畢竟墾丁恆春已經成為熱門觀光區，很多餐點都抬高價格了

這間離省道很近，前方有收費停車場走過來大概4分鐘即可

恆春最美低調的巷弄小餐館，絕對高CP值

加上口味跟家人、孩子都喜歡，再訪好幾次、推推!

ZL小餐館、中式餐點、炸物美食、團體客製化餐盒

位置：屏東縣恆春鎮省北路1巷3弄25號

電話： 08 888 1356

營業時間：10:30~14:00、17:00~20:00(週日公休)

官方Line:@zl1356

內用低消:100元/人

IG ：zldelicious

粉絲團：Facebook

ZL小餐館，不是餐酒館

是帶有台式餐點、家常料理定食的餐廳小館

很適合親子客、家庭客，花少錢就可以吃超飽!

白皙的外觀，疫情期間因為販售便當餐盒而爆紅

新鮮食材用料、傳承爸媽家常料理，連在地人都愛來外帶、訂購

門口都有菜單可以參考，中午、晚餐都可以吃到

缺點就是週日沒有啊~

櫃台領取菜單、自行找位置

多人建議可以先打電話訂位唷!

餐點都可以單點、升級套餐，還有週三限定餐點、晚餐限定餐點

推薦一定要點爆汁豆乾，好吃到上次吃完還外帶一堆

免費茶水供應，秋冬還會供應熱麥茶或者熱奶茶

茶水自取，冬天都會有免費溫熱的飲品

多人用餐、家庭親子一起用餐，都可以先打電話，才不用擔心現場等太久

好喜歡這間溫馨小店，餐點好吃、也相當有人情味

開始有耶誕、過年氣息

很多朋友看到尼力推薦介紹，吃過都會持續回訪

來墾丁恆春吃美食，不擔心被貴到，真心推薦 ZL小餐館

恆春很多餐館都是餐酒館，餐點跟環境相對對孩子比較不友善

所以直接都帶來ZL小餐館用餐，對我們來說超好搞定

已經開始有耶誕裝置，好暖心窩心

超大香雞排飯

上次吃到覺得很愛，這次看到菜單馬上點 超大香雞排飯

比臉還要大的古早味香雞排，光是吃完雞排就好飽了

餐點都可以升級套餐，像我們就點不同炸物、小點，家人還可以分享吃

自家獨門特製的古早味香雞排，很懷舊熟悉的炸雞排滋味

雞排真的比我的臉還要大，上次吃過一次就很喜歡

看到菜都都會先畫上超大香雞排

飯類都會有三種當日新鮮配菜、玉子燒、肉燥、一碗例湯

光是香雞排絕對讓人愛阿~~

都是現炸熱呼呼，帶有酥脆口感，咬下整個香甜味道都湧上來

米飯都可以挑選少量或者正常，畢竟很多人現在不太吃米飯

小食量就可以勾選少飯選項

日式豬排咖哩飯(晚餐限定)

對了!咖哩飯只有晚餐才有賣，獨家特製香濃的咖哩醬

咖哩飯都會搭配一顆蛋，半熟蛋滋潤下去更邪惡

咖哩飯有炸豬排、雞丁兩款可選，當天我們吃的是炸豬排

份量很十足，很多在地人都會專程來吃咖哩飯

濃厚咖哩香氣很渾厚，非常開胃下飯好吃

咖哩飯只有晚上才有賣，想吃的饕客記得筆記

炸豬排可以單吃或者沾咖哩醬提味

小編最愛雞翅

升級小孩最愛的雞翅，我個人也覺得好好吃

是脆皮炸雞翅，香噴噴帶有酥脆外衣

咬下帶有鮮嫩肉質

香酥雞丁飯

ZL小餐館的炸物美食都很饕客的愛，所以來外帶餐盒的在地人也相當多

自家特製的香酥雞丁，加上夠味的配菜

有種在家吃飯的家常料理滋味

帶有厚實度，引出香甜鹹香提味

保有雞肉本身的甜味香氣

霸王烏賊足

帶有厚度粗度的霸王烏賊足，口感很Q彈

會搭配九層塔，引出台式炸物香氣

阿里山冷泡茶、冬瓜茶

升級都可以挑選飲品、炸物小點，會比較划算

每次來這裡平均一人用餐大概2~300元就可以搞定!

懷舊排骨飯

招牌懷舊排骨，炸過再滷過，讓排骨吸附滷汁香氣

滷排骨很爽口，軟嫩好咀嚼

長輩如果想吃可以點滷排骨或者鯖魚

也都有貼心的稍為剪開，吃的時候也比較方便

口感軟嫩帶出排骨香甜，帶有甜味的滷汁也是南部人熟悉的滋味

當天的配菜都很夠味，也都是我愛的

和風黃金豆腐

小心燙口的和風黃金豆腐，可以先吃原味再沾醬汁提味

像我們就會點不同的炸物小點，主餐自己吃

配菜就可以大家分享吃，還能吃到很多不同美味

手工甜不辣

大人小孩都愛吃的手工甜不辣

根本把鹹酥雞攤的美味都搬進來ZL小餐館，太唰嘴了!

傳說中的櫛瓜

我個人是蔬菜、櫛瓜控，吃飯一定要有菜菜

點了烤櫛瓜，烤的很不錯

咬下還有嫩與水嫩度，帶一點鹹香提味就好好吃

整盤都是我的!!我愛櫛瓜~

比臉還大的雞排，真的一份就超飽~~

雞排是帶有厚度，而且不會太乾硬

保有肉汁香甜，不擔心過於油~油炸處理得很好

霸王烏賊飯

不吃油炸就推薦這款 霸王烏賊飯

老闆娘說這次是季節性鮮味，很推薦可以先點來吃

一整尾的霸王烏賊，上面還搭配椒鹽、辣椒粉

直接放在餐盤上，比碗盤還要大的巨無霸

口感很軟Q好咀嚼，鹹香帶出本身的鮮味

湯品當天喝到的是清甜蘿蔔湯

鐵板鯖魚 XL

有正常版跟XL版的鐵板鯖魚，可以點XL跟家人分享吃

真的很大尾

咬下還帶有鹹香，剛熱呼呼出爐的!

鹹香夠味保有鮮味，很開胃下飯~

菜色好吃澎派不油膩，加上擺盤也好美

果然是好吃好拍好美的網美店

當天我們點的餐點

真的是高CP值，不怕被貴到、重點還很好吃又吃很飽

恆春巷弄溫馨 ZL小餐館

恆春墾丁美食吃什麼?推薦 ZL小餐館

帶有溫馨的台菜美食，環境相當舒服、巷弄網美餐廳

亦可外帶餐盒唷!!缺點就是週日沒有開阿~

在地人最愛的餐盒便當店，旅客都內用

來這裡也常會看到潛水客來用餐，對面剛好兩間潛水店

恆春很多巷弄優質好店，先筆記這間 ZL小餐館

ZL小餐館、中式餐點、炸物美食、團體客製化餐盒

位置：屏東縣恆春鎮省北路1巷3弄25號

電話： 08 888 1356

營業時間：10:30~14:00、17:00~20:00(週日公休)

官方Line:@zl1356

內用低消:100元/人

IG ：zldelicious

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