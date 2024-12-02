又來吃 ZL小餐館，南下墾丁旅遊一定不能少的美食
這間隱藏在恆春巷弄的ZL小餐館
是很多在地人都不想分享的好康、超值精打細算便宜好吃的美味
每次來都吃很飽、份量十足大份量，可以吃到懷舊美食、家常菜、私房菜色
絕對可以再訪好幾次的 ZL小餐館，連小孩都愛吃
恆春美食絕對只有這間最超值，真心覺得挖到寶了
畢竟墾丁恆春已經成為熱門觀光區，很多餐點都抬高價格了
這間離省道很近，前方有收費停車場走過來大概4分鐘即可
恆春最美低調的巷弄小餐館，絕對高CP值
加上口味跟家人、孩子都喜歡，再訪好幾次、推推!
ZL小餐館、中式餐點、炸物美食、團體客製化餐盒
位置：屏東縣恆春鎮省北路1巷3弄25號
電話： 08 888 1356
營業時間：10:30~14:00、17:00~20:00(週日公休)
官方Line:@zl1356
內用低消:100元/人
IG ：zldelicious
粉絲團：Facebook
ZL小餐館，不是餐酒館
是帶有台式餐點、家常料理定食的餐廳小館
很適合親子客、家庭客，花少錢就可以吃超飽!
白皙的外觀，疫情期間因為販售便當餐盒而爆紅
新鮮食材用料、傳承爸媽家常料理，連在地人都愛來外帶、訂購
門口都有菜單可以參考，中午、晚餐都可以吃到
缺點就是週日沒有啊~
櫃台領取菜單、自行找位置
多人建議可以先打電話訂位唷!
餐點都可以單點、升級套餐，還有週三限定餐點、晚餐限定餐點
推薦一定要點爆汁豆乾，好吃到上次吃完還外帶一堆
免費茶水供應，秋冬還會供應熱麥茶或者熱奶茶
茶水自取，冬天都會有免費溫熱的飲品
多人用餐、家庭親子一起用餐，都可以先打電話，才不用擔心現場等太久
好喜歡這間溫馨小店，餐點好吃、也相當有人情味
開始有耶誕、過年氣息
很多朋友看到尼力推薦介紹，吃過都會持續回訪
來墾丁恆春吃美食，不擔心被貴到，真心推薦 ZL小餐館
恆春很多餐館都是餐酒館，餐點跟環境相對對孩子比較不友善
所以直接都帶來ZL小餐館用餐，對我們來說超好搞定
已經開始有耶誕裝置，好暖心窩心
超大香雞排飯
上次吃到覺得很愛，這次看到菜單馬上點 超大香雞排飯
比臉還要大的古早味香雞排，光是吃完雞排就好飽了
餐點都可以升級套餐，像我們就點不同炸物、小點，家人還可以分享吃
自家獨門特製的古早味香雞排，很懷舊熟悉的炸雞排滋味
雞排真的比我的臉還要大，上次吃過一次就很喜歡
看到菜都都會先畫上超大香雞排
飯類都會有三種當日新鮮配菜、玉子燒、肉燥、一碗例湯
光是香雞排絕對讓人愛阿~~
都是現炸熱呼呼，帶有酥脆口感，咬下整個香甜味道都湧上來
米飯都可以挑選少量或者正常，畢竟很多人現在不太吃米飯
小食量就可以勾選少飯選項
日式豬排咖哩飯(晚餐限定)
對了!咖哩飯只有晚餐才有賣，獨家特製香濃的咖哩醬
咖哩飯都會搭配一顆蛋，半熟蛋滋潤下去更邪惡
咖哩飯有炸豬排、雞丁兩款可選，當天我們吃的是炸豬排
份量很十足，很多在地人都會專程來吃咖哩飯
濃厚咖哩香氣很渾厚，非常開胃下飯好吃
咖哩飯只有晚上才有賣，想吃的饕客記得筆記
炸豬排可以單吃或者沾咖哩醬提味
小編最愛雞翅
升級小孩最愛的雞翅，我個人也覺得好好吃
是脆皮炸雞翅，香噴噴帶有酥脆外衣
咬下帶有鮮嫩肉質
香酥雞丁飯
ZL小餐館的炸物美食都很饕客的愛，所以來外帶餐盒的在地人也相當多
自家特製的香酥雞丁，加上夠味的配菜
有種在家吃飯的家常料理滋味
帶有厚實度，引出香甜鹹香提味
保有雞肉本身的甜味香氣
霸王烏賊足
帶有厚度粗度的霸王烏賊足，口感很Q彈
會搭配九層塔，引出台式炸物香氣
阿里山冷泡茶、冬瓜茶
升級都可以挑選飲品、炸物小點，會比較划算
每次來這裡平均一人用餐大概2~300元就可以搞定!
懷舊排骨飯
招牌懷舊排骨，炸過再滷過，讓排骨吸附滷汁香氣
滷排骨很爽口，軟嫩好咀嚼
長輩如果想吃可以點滷排骨或者鯖魚
也都有貼心的稍為剪開，吃的時候也比較方便
口感軟嫩帶出排骨香甜，帶有甜味的滷汁也是南部人熟悉的滋味
當天的配菜都很夠味，也都是我愛的
和風黃金豆腐
小心燙口的和風黃金豆腐，可以先吃原味再沾醬汁提味
像我們就會點不同的炸物小點，主餐自己吃
配菜就可以大家分享吃，還能吃到很多不同美味
手工甜不辣
大人小孩都愛吃的手工甜不辣
根本把鹹酥雞攤的美味都搬進來ZL小餐館，太唰嘴了!
傳說中的櫛瓜
我個人是蔬菜、櫛瓜控，吃飯一定要有菜菜
點了烤櫛瓜，烤的很不錯
咬下還有嫩與水嫩度，帶一點鹹香提味就好好吃
整盤都是我的!!我愛櫛瓜~
比臉還大的雞排，真的一份就超飽~~
雞排是帶有厚度，而且不會太乾硬
保有肉汁香甜，不擔心過於油~油炸處理得很好
霸王烏賊飯
不吃油炸就推薦這款 霸王烏賊飯
老闆娘說這次是季節性鮮味，很推薦可以先點來吃
一整尾的霸王烏賊，上面還搭配椒鹽、辣椒粉
直接放在餐盤上，比碗盤還要大的巨無霸
口感很軟Q好咀嚼，鹹香帶出本身的鮮味
湯品當天喝到的是清甜蘿蔔湯
鐵板鯖魚 XL
有正常版跟XL版的鐵板鯖魚，可以點XL跟家人分享吃
真的很大尾
咬下還帶有鹹香，剛熱呼呼出爐的!
鹹香夠味保有鮮味，很開胃下飯~
菜色好吃澎派不油膩，加上擺盤也好美
果然是好吃好拍好美的網美店
當天我們點的餐點
真的是高CP值，不怕被貴到、重點還很好吃又吃很飽
恆春巷弄溫馨 ZL小餐館
恆春墾丁美食吃什麼?推薦 ZL小餐館
帶有溫馨的台菜美食，環境相當舒服、巷弄網美餐廳
亦可外帶餐盒唷!!缺點就是週日沒有開阿~
在地人最愛的餐盒便當店，旅客都內用
來這裡也常會看到潛水客來用餐，對面剛好兩間潛水店
恆春很多巷弄優質好店，先筆記這間 ZL小餐館
ZL小餐館、中式餐點、炸物美食、團體客製化餐盒
位置：屏東縣恆春鎮省北路1巷3弄25號
電話： 08 888 1356
營業時間：10:30~14:00、17:00~20:00(週日公休)
官方Line:@zl1356
內用低消:100元/人
IG ：zldelicious
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