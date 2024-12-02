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內容大綱

關於首爾

首爾應該是很多人第一次去韓國的目的地吧！發達的交通、商業高樓、錯綜的招牌霓虹燈、超市百貨、步行街、夜生活，都顯示了首爾身為韓國首都的大城市魅力

同時首爾也是韓國的古都，即便有那麼多的高樓大廈，你還是有可能在某個轉角就遇到一棟古蹟、一個皇宮、甚至是帝王的陵寢，古今交錯的感覺非常神奇！這也是我最喜歡首爾的地方

常聽人說韓國人民族性強，或許就是因為這些文化傳承和歷史，早已經是他們生活的一部分了

傳統韓屋村的盡頭便是高樓遍布的熱鬧市區，還能看到南山首爾塔

關於首爾 你還需要知道

» IRIS 首爾自由行全文章

» 首爾攻略們： 住宿攻略 ｜ 水原華城攻略

» VEGAN 在首爾： VEGAN 咖啡廳清單

» 首爾網卡推薦 ( 9 折折扣碼 iris09 ) ✎ eSIM 教學、實測文章

»

。 首爾氣候

首爾在韓國的最北邊，屬於溫帶季風氣候，全年的氣溫、雨量相對於我們習慣的台灣氣候來說是比較極端的

ᐅ 春天、秋天： 最建議的旅行時間！天氣比較舒服，雨量也不多，要特別注意的是春秋屬於季節變換的時節，太陽下山後有可能會突然變冷，早晚溫差比較大外套一定要帶

ᐅ 冬天： 0 度上下，最冷可能會到 -10 度，也會下雪，超冷！我第一次去首爾是 12 月 (甚至不是首爾最冷的時候)，但還是冷到幾乎無法在路上走，每天都只想窩在室內

ᐅ 夏天： 我完全不推薦夏天去首爾！！！濕熱難耐，體感應該都是 36 度以上就和台灣的夏天一樣，出門 10 分鐘會流汗流到衣服全濕的那種，而且 7、8 月雨量是其他月份的 3 倍，出國玩遇到下雨真的很掃興啊

ᐅ 櫻花季： 4 月初

ᐅ 楓葉季： 10 月中下旬

因為一年四季都各有風貌，首爾沒有明顯的天氣所影響的淡旺季喔 (但還是強烈推薦你們不要夏天前往，我這次暑假去真的太熱還遇到下雨，整個怨念很深哈哈哈哈)

。 韓國簽證

持效期 6 個月以上的台灣護照，入境韓國可享 90 天免簽證 » 外交部官方資訊

護照過期怎麼辦

๑ 自己辦：不要傻傻直接跑去排隊！記得先網路預約，到現場 10 分鐘搞定，而且不用把證件照洗出來超方便 » 點我預約

๑ 找代辦：推薦 ，有全台專人收送件

๑ 同場加映： 韓式美肌證件照 在這拍

而今年開始從台灣入境韓國需要填「健康狀態調查表」，可以在飛機上填黃色紙本，或出發前 3 天內自己上網填線上 Q-CODE

。 語言

我們不會韓文，只會基本的你好謝謝對不起，但玩起來還是一點問題也沒有

以前其實首爾到處都有會說中文的店員，但這次去首爾發現變少了，應該是因為疫情的關係，其實到現在很多觀光相關的量能都還沒回復到疫情前，不過地鐵站都有中文，所以最基本的交通不用太擔心~~

而首爾的餐廳、飯店櫃台只要是年輕人幾乎也都會說英文，這次讓我比較驚訝的是發現一些阿姨伯伯年紀的路人也能用簡單英文溝通喔！

。 電壓

韓國的電壓是 220 V (台灣是 110 V)，3C 用品充電記得要帶變壓器

插座是兩腳圓型插頭，萬國插座並沒有很常見，一定需要帶轉接頭，推薦這顆，去世界各國都很好用

首爾換匯、韓國信用卡推薦

⚝ 近期匯率速算：韓元扣掉兩個 0 乘以 2.5 ≒ 台幣

我都記 1000 韓元 ≒ 25 台幣

韓國很盛行民間換匯所，匯率都會比在台灣的銀行先換還要好，所以我還蠻建議可以先在台灣換一點點韓元就好，剩餘的到首爾再去換匯所換，這樣比較划算

然後首爾可以刷卡的地方真的非常非常多！一般餐廳、便利商店、地下街的衣服店、連鎖美妝店、咖啡廳、景點 (如景福宮、宣靖陵、華城行宮) 也都可以刷卡，大概只有步行街的地攤小吃和交通卡加值會用到現金

刷卡有多普及呢~~我們兩個人去 7 天只花了不到 3000 台幣的現金欸是不是很誇張🤣🤣所以覺得換錢很麻煩的人，帶一張信用卡去也幾乎暢行無阻了，一張高回饋的信用卡很！重！要！

2024 下半年 ✦ 韓國高回饋信用卡

▸ 富邦 J 卡 10%

▸ 星展 eco 永續卡 5 %

▸ 玉山 Pi 錢包信用卡 4%

▸ 聯邦 M 卡 3%

▸ 延伸閱讀： 2024 下半年海外信用卡推薦 / 無腦神卡大全

機票

。飛仁川還是金浦？

首爾周邊其實有兩個機場都有直飛台灣，一個是仁川機場 ICN，另一個是金浦機場 GMP

如果你有去過東京，或我們以台北來舉例，你應該比較可以理解這兩個機場的定位

仁川機場 = 桃園機場 = 成田機場 ➤ 較大、班機多、離市區遠

金浦機場 = 松山機場 = 羽田機場 ➤ 較小、班機少、離市區近

目前台灣直飛首爾的航線

– 仁川 ICN：桃園 TPE、台中 RMQ、高雄 KHH

– 金浦 GMP：松山 TSA、高雄 KHH

。仁川機場機票

我都用 比價！以下以最多人搭的桃園機場 TPE — 首爾仁川機場 ICN 為例

直飛大約 2 個半小時，目前有直飛的航空公司

。傳統航空：華航、長榮、大韓航空、韓亞航空，來回含行李 NT$8000~12000 上下

。廉航：虎航、酷航、真航空、易斯達、濟州

近一年來廉航飛首爾真的超誇張，促銷的時候我有看過 4 字頭，甚至沒特別促銷也買得到 5000 多的票，完全是疫情前的價格！我覺得趁現在機票便宜去韓國真的很讚啊啊啊

另外一定要特別分享我們這次搭的真航空，它是韓籍廉航，雖然是廉航但最低票價就包含 15 公斤託運行李，佛心到不行啦~~第一次出國沒有手提行李，解放雙手的感覺好好！

住宿

首爾是觀光盛行的地方，住宿選擇超級超級多，但因為首爾是韓國的首都，住宿的價位水平比較高一些，追求 CP 值真的要挑一下！住宿攻略的部分因為篇幅比較長，所以另外寫一篇給你們參考

⬇️ 首爾住宿全攻略看這篇 ⬇️

我這次住的 3 間飯店都超讚！你們也可以直接住這 3 間！

明洞

▸ ｜ 實住心得 ｜ 必住飯店！ 離商圈近但鬧中取靜，地鐵 1、2 號線去哪轉乘都方便

▸ ｜ 實住心得 ｜ 必住公寓！ 地鐵出站 30 秒到家！有洗衣機和廚房，喜歡公寓不能錯過

仁川機場

▸ ｜ 實住心得 ｜ 晚去早回推薦必住！ 超美又便宜，CP 值爆表還有免費機場接送

機場交通

。機場快線 A’REX

接駁機場和市區，方便、快速、直觀、便宜！沿線超多站都可以連接到市區的地鐵不同路線，非常四通八達

原文排版好讀版：https://veganladyiris.com/seoul/

關於首爾

首爾應該是很多人第一次去韓國的目的地吧！發達的交通、商業高樓、錯綜的招牌霓虹燈、超市百貨、步行街、夜生活，都顯示了首爾身為韓國首都的大城市魅力

同時首爾也是韓國的古都，即便有那麼多的高樓大廈，你還是有可能在某個轉角就遇到一棟古蹟、一個皇宮、甚至是帝王的陵寢，古今交錯的感覺非常神奇！這也是我最喜歡首爾的地方

常聽人說韓國人民族性強，或許就是因為這些文化傳承和歷史，早已經是他們生活的一部分了

傳統韓屋村的盡頭便是高樓遍布的熱鬧市區，還能看到南山首爾塔

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。 首爾氣候

首爾在韓國的最北邊，屬於溫帶季風氣候，全年的氣溫、雨量相對於我們習慣的台灣氣候來說是比較極端的

ᐅ 春天、秋天： 最建議的旅行時間！天氣比較舒服，雨量也不多，要特別注意的是春秋屬於季節變換的時節，太陽下山後有可能會突然變冷，早晚溫差比較大外套一定要帶

ᐅ 冬天： 0 度上下，最冷可能會到 -10 度，也會下雪，超冷！我第一次去首爾是 12 月 (甚至不是首爾最冷的時候)，但還是冷到幾乎無法在路上走，每天都只想窩在室內

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我們不會韓文，只會基本的你好謝謝對不起，但玩起來還是一點問題也沒有

以前其實首爾到處都有會說中文的店員，但這次去首爾發現變少了，應該是因為疫情的關係，其實到現在很多觀光相關的量能都還沒回復到疫情前，不過地鐵站都有中文，所以最基本的交通不用太擔心~~

而首爾的餐廳、飯店櫃台只要是年輕人幾乎也都會說英文，這次讓我比較驚訝的是發現一些阿姨伯伯年紀的路人也能用簡單英文溝通喔！

。 電壓

韓國的電壓是 220 V (台灣是 110 V)，3C 用品充電記得要帶變壓器

插座是兩腳圓型插頭，萬國插座並沒有很常見，一定需要帶轉接頭，推薦這顆 轉接頭+變壓器雙功能 ，去世界各國都很好用

首爾換匯、韓國信用卡推薦

⚝ 近期匯率速算：韓元扣掉兩個 0 乘以 2.5 ≒ 台幣

我都記 1000 韓元 ≒ 25 台幣

韓國很盛行民間換匯所，匯率都會比在台灣的銀行先換還要好，所以我還蠻建議可以先在台灣換一點點韓元就好，剩餘的到首爾再去換匯所換，這樣比較划算

然後首爾可以刷卡的地方真的非常非常多！一般餐廳、便利商店、地下街的衣服店、連鎖美妝店、咖啡廳、景點 (如景福宮、宣靖陵、華城行宮) 也都可以刷卡，大概只有步行街的地攤小吃和交通卡加值會用到現金

刷卡有多普及呢~~我們兩個人去 7 天只花了不到 3000 台幣的現金欸是不是很誇張🤣🤣所以覺得換錢很麻煩的人，帶一張信用卡去也幾乎暢行無阻了，一張高回饋的信用卡很！重！要！

2024 下半年 ✦ 韓國高回饋信用卡

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機票

。飛仁川還是金浦？

首爾周邊其實有兩個機場都有直飛台灣，一個是仁川機場 ICN，另一個是金浦機場 GMP

如果你有去過東京，或我們以台北來舉例，你應該比較可以理解這兩個機場的定位

仁川機場 = 桃園機場 = 成田機場 ➤ 較大、班機多、離市區遠

金浦機場 = 松山機場 = 羽田機場 ➤ 較小、班機少、離市區近

目前台灣直飛首爾的航線

- 仁川 ICN：桃園 TPE、台中 RMQ、高雄 KHH

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。仁川機場機票

我都用 比價！以下以最多人搭的桃園機場 TPE — 首爾仁川機場 ICN 為例

直飛大約 2 個半小時，目前有直飛的航空公司

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另外一定要特別分享我們這次搭的真航空，它是韓籍廉航，雖然是廉航但最低票價就包含 15 公斤託運行李，佛心到不行啦~~第一次出國沒有手提行李，解放雙手的感覺好好！

住宿

首爾是觀光盛行的地方，住宿選擇超級超級多，但因為首爾是韓國的首都，住宿的價位水平比較高一些，追求 CP 值真的要挑一下！住宿攻略的部分因為篇幅比較長，所以另外寫一篇給你們參考

⬇️ 首爾住宿全攻略看這篇 ⬇️

我這次住的 3 間飯店都超讚！你們也可以直接住這 3 間！

明洞

▸ ｜ 實住心得 ｜ 必住飯店！ 離商圈近但鬧中取靜，地鐵 1、2 號線去哪轉乘都方便

▸ ｜ 實住心得 ｜ 必住公寓！ 地鐵出站 30 秒到家！有洗衣機和廚房，喜歡公寓不能錯過

仁川機場

▸ ｜ 實住心得 ｜ 晚去早回推薦必住！ 超美又便宜，CP 值爆表還有免費機場接送

機場交通

。機場快線 A'REX

接駁機場和市區，方便、快速、直觀、便宜！沿線超多站都可以連接到市區的地鐵不同路線，非常四通八達

A'REX 分成直達車和普通車兩種 ( 更多資訊可看 A'REX 官網 )

直達車(橘色車頭) 普通車(藍色車頭) 座位形式 全對號座

(可以想像成台灣高鐵) 像地鐵一樣是面對面的兩排長座椅

會人擠人然後可能會沒位子要站整路

(可以想像成台鐵舊區間車) 行李放置 有專門放大行李的區域 要自己拿著 車上設施 有廁所、WIFI 無 仁川二航~首爾站時間 51 分鐘 66 分鐘 仁川一航~首爾站時間 43 分鐘 59 分鐘 停靠站 仁川二航、仁川一航、首爾 每站都停 車票 需另外購買

成人 ₩11000

兒童 ₩8000

線上先買大約 8 折很划算 » 、 可直接刷交通卡進出站

各站價格不同

成人 ₩1050~5050

兒童半價

如果你是從首爾站來回，又有在網路上先買 8 折票的話，其實兩者價錢差不到台幣 100 塊，我是會建議可以搭直達車！

因為普通車機場往市區，幾乎在第一站就會坐滿，市區往機場也是一樣，後面上車的人基本上都是坐不到位子的

但如果你不是在首爾站 (像很多人會住弘大)，就也沒辦法你只有普通車可以搭，可能就要取捨一下，看你要先跑去首爾站再輕輕鬆鬆地轉乘直達車，還是就辛苦一點直接從弘大搭普通車站去機場

仁川機場二航的 A'REX 月台，不管直達或普通都在同一個地方搭車

A'REX 普通車車廂

。機場巴士

機場巴士的優點是可以接駁機場和常見的大酒店或車站，可以不用轉乘、不用拖著行李走很多路，就讓你到達目的地，但要留意可能會遇到塞車，價格也會比 A'REX 貴 (單趟 ₩17000)

仁川機場往首爾市區的巴士編號是 6 開頭四碼數字，因為路線太多種，建議你們可以先用 Google map 規劃路線，先了解幾號巴士可以到你的住宿附近，再去看班次 » 官網班次表在這

。包車機場接送

如果你們同行友人比較多可以當分母、抵達時間很早或很晚、帶長輩小孩不想舟車勞頓，我建議就直接叫機場接送了 »

機場接送我比較喜歡用 KLOOK，因為下單時就會設定好班機、目的地，訂單寫得清清楚楚，不用後續再和司機用通訊軟體溝通接送的細節，我覺得比較放心，也不用害怕班機 delay，因為司機會根據你的班機落地時間多等你 90 分鐘，而且 KLOOK 有中文司機的選項！

首爾交通

。韓國不能用 Google Map？

對喔韓國不能用 Google Map，好像是因為怕被北韓得到一些資訊(?)

目前的情況是景點幾乎都已經可以在 Google Map 上查到了，但如果你要規劃路線，只會出現大眾運輸的路線建議，沒有開車和走路的，所以我推薦用 NAVER MAP 或 韓巢地圖 ，建議你人在台灣就先下載來練習，看看哪一個你用得比較順手

我自己比較習慣用 NAVER MAP，NAVER 也是一個搜尋引擎公司，可以直接把它想像成韓國人自己的 Google，Google 有的功能它幾乎都有，而且就是韓國人自己在用，你查餐廳評價什麼的也會最真實

雖然 NAVER MAP 網頁版只有韓文，但只要搭配 Google 整頁翻譯的功能，用起來就沒有困難；而外出的時候用 app 就可以選簡體中文 (不過搜尋的時候還是需要輸入韓文才搜得到)

我的做法是在家裡做功課時用網頁版，先把要去的地方都釘選好

到韓國時用中文版 app，直接按釘選好的地標來規劃路線，就可以解決語言不通的問題

NAVER MAP 跟 Google Map 用法很像，輸入出發地、目的地後就會幫你規劃路線，也可以選步行或大眾運輸，一定要大讚步行的部分寫得超清楚，甚至會告訴你是平路或坡路、有幾階階梯 (這個超重要！因為首爾的地鐵很多出口都沒手扶梯，路上也很多有坡度的路)

路況也很即時我覺得超棒

另外也可以直接用 NAVER MAP 看公車即時動態呦

。地鐵

首爾的大眾運輸非常發達，對自由行旅客來說並不難而且很方便，基本上只要地鐵搭配公車，沒有什麼地方是去不了的，而且很便宜！» 首爾地鐵官網

看一下首爾地鐵圖，乍看之下密密麻麻的，但其實真的不難！

首先，站名都有寫中文！這點就讓人放心很多了吧

再來就是首爾的地鐵雖然也是由多家不同公司營運，但幾乎都是採共線的方式，和台北捷運、高雄捷運的搭法一樣，轉乘很單純、標示也很清楚，比東京大阪那種很多間私鐵公司的容易太多了啦

只是要特別注意首爾的地鐵站都很~大~~要走很久，所以交通上時間不要抓太緊喔

。公車

特別推薦公車~~我真的超愛搭韓國的公車，因為有時候公車站牌反而比地鐵站更接近目的地，而且公車班次路線都超多，即時動態也很準確，還不用走地鐵站那些長長的樓梯！之前去釜山也是一直搭公車反而很少搭地鐵了！

另外提醒，韓國的公車都是固定前門上車、後門下車喔

首爾公車的 4 種顏色

紅色： 四位數字長途巴士，也會載短程但車費會很貴

綠小巴： 地區+兩位數字，可以想像成那個地區的支線

綠大巴： 四位數字

藍色： 班次最多最方便

黃色： 觀光路線，需看班次表

這次幸運地搭到首爾吉祥物 HECHI 的公車，超~級~可~愛~~😍😍😍 ( 吉祥物的介紹 ，無用小知識但我覺得很可愛哈哈 )

整台公車就是一隻 HECHI！車尾甚至有它的尾巴，太細節了吧超喜歡！

。交通卡

請一定要買一張交通卡！因為在地鐵刷交通卡會比現金便宜，而且刷卡才能享受到轉乘優惠，半小時內地鐵和公車互相轉乘都只會收最貴的那一筆錢而已，超級划算的

韓國基本的交通卡就兩種，T-money 和 Cashbee，大概就是台灣的悠遊卡和一卡通的概念，都可以搭車、便利商店買東西之類的，T-money 比較普及

而疫情後又多了幾種新的交通卡，像是

▸ WOWPASS ( 、、 )

▸ 首爾轉轉卡 ( 、 )

▸ 氣候同行卡

都是讓觀光客更方便或更省錢的選擇

我們這次有買的是氣候同行卡，在地鐵站就可以買到，也是我覺得比較容易回本的一種，而且買越多天越划算 » 氣候同行卡資訊

網路

🎁 折扣碼先來！

透過我的 專屬連結 ，結帳輸入 iris09 享 9 折優惠喔！

這次出國我們一樣選擇獲得 2023 國家品質金牌獎 的 威訊網卡 ，而且他們是一次得到 國家品質 和 顧客滿意度 雙獎項認證🏅🏅

關於顧客滿意度真的不是我在說，我才剛發文分享我用威訊的網卡，馬上有 3、4 個朋友都跟我說他們出國也用這家，至今還沒遇到有人不滿意的！

直接來看這篇最詳細： 威訊｜出國網卡推薦 / ESIM 推薦 / GOOGLE PIXEL 6 實測 ESIM 心得

以前我對網卡的印象就是一張實體 SIM 卡，出國的時候要在飛機上換卡，還要拿一根針在那邊戳小洞，每次都要等飛機停下來，坐在座位上等待的時間，手忙腳亂又要小心翼翼地換，超級克難

沒想到現在竟然有一種東西叫 eSIM，直接下載在手機裡，根本不用帶著 SIM 卡本人，掃個 QR code 就能連上網路，這也太方便了吧我的天~~~想不到才幾年沒出國科技已經進步成這樣了嗎！🤩🤩

目前我自己和身邊認識的親友，已經實測過日本(沖繩、東京、大阪、京都、北海道、名古屋)、韓國(首爾、釜山)、泰國(曼谷)、越南(河內)，網路都非常順，就算跑去郊區或離島也可以喔！

預算和實際花費

分類 項目 預算 (台幣/人) 備註 機+酒 來回機票 廉航 4000~7000

傳航 8000~12000 旺季需 * 1.2 倍 住宿 雙人房每晚 2500~5000 我這次是暑假去，覺得住宿普遍不便宜

3000 以下的都偏醜舊小🥹

如果非寒暑假、櫻花楓葉季、聖誕節，應該能再便宜一點 交通 機場來回 400 A'REX 直達車線上先買的價錢 » 、 市區交通 400~500 氣候同行卡五日 + 其他不包含的自費路段 美食 吃飯 每餐 300~500 價位大概和台北一樣或台北的 1.5 倍以內 路邊攤 每樣 250 我覺得路邊攤超超超貴！明洞步行街類似夜市，每攤大大小小的食物幾乎都是 ₩10000 起跳 玩樂 古蹟門票 50~100 韓服租借 500~700 CP 值最高的是這家 一日遊團 1000~2000 跟 或 的一日遊團

看行程豐富度價格會有些許不同 樂天世界塔門票 550 南山纜車 + N 首爾塔門票 790 各種秀 (拌飯、亂打、猛男) 700~900 網路 eSIM 200~600 價差比較大，主要看你要固定流量或吃到飽，還有天數差別

威訊網卡折扣碼 iris09 享 9 折

我們購物慾超低，只會逛超市買零食，也沒有買紀念品的習慣 (會買明信片)，所以我本來就沒有在抓購物預算喔~~如果你想要大買衣服美妝搬棉被回台灣，記得自己增加購物預算

我的實際消費公開

七天六夜一人花 NT$ 24959，不到兩萬五！

ᐅ 真航空機票來回含行李： 5140 x 2人 = 10280

ᐅ 住宿 (雙人房*6晚)： 20802

ᐅ 交通： 2061

ᐅ 美食： 12730

ᐅ 玩樂： 4045

行程景點分享

首爾分區圖

不管去哪個國家哪個城市，看懂地圖絕對是最重要的！因為首爾真的太大了，在研究首爾時建議你們可以先找到漢江 W 型的部分，就可以快速把市中心定位出來

找到 W 之後，左邊的這個彎就是市中心，再把市中心放大，找到 3 個明顯的大塊綠地，從北到南分別是景福宮、南山公園、龍山公園

最後再找到首爾站和各色地鐵線，就可以把分區定出來了 (這也是我超推薦用 NAVER MAP 的原因，地圖上有地鐵線的顏色)

皇宮區

▸ 主要地鐵站：景福宮站、安國站 (3 號線)

▸ 皇宮：景福宮、昌德宮、昌慶宮

▸ 博物館：國立古宮博物館、國立現代美術館、國立民俗博物館

▸ 景點：北村韓屋村、青瓦臺

▸ 逛街：仁寺洞商圈

明洞

▸ 主要地鐵站：乙支路一街站、乙支路三街站、市廳站、忠武路站、明洞站 (1、2、3、4 號線)

▸ 皇宮：慶熙宮、德壽宮

▸ 博物館：首爾歷史博物館、西大門刑務所

▸ 景點：HiKR GROUND、清溪川、N 首爾塔、獨立門國家公園

▸ 逛街：明洞商圈

東大門

▸ 主要地鐵站：東大門站、東大門歷史文化公園站、惠化站 (1、2、4、5 號線)

▸ 景點：東大門設計廣場 DDP、駱山公園、梨花洞壁畫村

▸ 逛街：廣藏市場、東大門市場、百貨公司們

梨泰院

▸ 主要地鐵站：三角地站、綠莎坪站、梨泰院站 (4、6 號線)

▸ 博物館：戰爭紀念館

▸ 景點：解放村

▸ 逛街：梨泰院街道

弘大梨大

▸ 主要地鐵站：梨花女子大學站、新村站、弘益大學站、合井站 (2 號線、京義中央線、A'REX 機場快線)

▸ 景點：京義線書街、梨花女子大學

▸ 逛街：弘大商圈、梨大商圈、延南洞

江南

漢江以南都統稱江南，所以超大一區

▸ 主要地鐵站：蠶室站 (2、8 號線)、狎鷗亭站 (3 號線)、三星站 (2 號線)

▸ 主要景點：樂天世界、首爾樂天世界塔、盤浦大橋月光彩虹噴泉、星空圖書館

▸ 逛街：新沙洞林蔭道、清潭洞、韓流明星街

首爾近郊

來到首爾很推薦市區搭配一兩個近郊一起玩~~首爾的近郊有超多很棒的景點，大概就是一兩小時以內的車程，非常適合安排一日遊

通常最多人第一次去首爾會往東走去春川，安排南怡島、江村鐵道、小法國村、晨靜樹木園這條路線 (這條路線也有超多一日遊團，懶得做功課可以直接跟 去)

但我這次時間比較不夠，又有其他更想去的地方，所以決定把漂亮的南怡島留到下次，我想等楓葉季或冬天賞雪再去

這次則是安排我超級期待、去了之後也真的超級喜歡的 水原 ，參觀華城行宮和搭熱氣球，另外一天則是去神秘的南北韓交界「」，我覺得也是超酷超級值得！

而兩水也在我下次首爾的口袋名單裡！算是比較進階的路線，目前還很少台灣人去，鐵橋真的很每，是騎自行車慢慢玩的行程，喜歡秘境的朋友可以考慮~~

首爾要去幾天才夠

其實因為首爾太大而且玩法太多元，有些人喜歡瘋狂逛街購物、有些人喜歡深度歷史文化、有些人甚至是特別為了韓流追星而去，我覺得很難說幾天才夠

以我個人做的分區圖來看，一個區域至少也要 1~1.5 天，所以如果你只去一次 5 天 7 天，真的不可能玩完整個首爾

我會建議第一次去的朋友可以先挑你有興趣的幾個大點走訪，如果去了覺得喜歡首爾的氛圍，可以再安排櫻花季或楓葉季等比較有特色的季節二訪，除了踩點遺珠之外還能看看不同風貌的首爾

七天六夜行程分享

午去早回，實玩 5 天半

DAY 1 明洞 班機：桃園 10:35 - 首爾仁川 14:00 ➜ 機場快線 A'REX ➜ 明洞大使館換錢所 ➜ 點心：Aha! ➜ 明洞商圈逛街 ➜ 晚餐：순남시래기 ➜ 住宿： 明洞市廳彩鴻酒店

DAY 2 皇宮區 住宿：明洞市廳彩鴻酒店 ➜ 德壽宮石牆路 ➜ 早餐：Nuldam Space ➜ 景福宮 ➜ 午餐：LEEDORIM ➜ 青瓦臺 ➜ HiKR GROUND ➜ 晚餐：山村 ➜ 樂天超市首爾車站店購物 ➜ 住宿：明洞市廳彩鴻酒店

DAY 3 梨泰院 住宿：明洞市廳彩鴻酒店 ➜ 早餐：O.verte ➜ 解放村 ➜ 午餐：byTOFU ➜ 新興市場 ➜ 戰爭紀念館 ➜ 晚餐：Plant Cafe 梨泰院 ➜ 盤浦大橋月光彩虹噴泉 ➜ 住宿：韓屋 Airbnb

DAY 4 皇宮區+江南 住宿：韓屋 Airbnb ➜ 北村韓屋村 ➜ 午餐：Forest Kitchen ➜ 宣靖陵 ➜ 樂天世界塔 ➜ 晚餐：Vampire Chicken ➜ 住宿： HOMES Stay Myeongdong

DAY 5 水原一日遊 住宿：HOMES Stay Myeongdong ➜ 午餐：Season Storage ➜ 華城行宮 ➜ 下午茶：WEEK LIVE ➜ 水原華城散步( 長安門 — 華虹門 — 訪花隨柳亭 — 東將台 — 蒼龍門) ➜ 華城熱氣球 ➜ 水原車站逛街 ➜ 樂天超市首爾車站店購物 ➜ 住宿：HOMES Stay Myeongdong

DAY 6 DMZ + 弘大 住宿：HOMES Stay Myeongdong ➜ 06:20 明洞 9 號出口集合 ➜ DMZ 一日遊 ➜ 14:30 回到弘大 ➜ 京義線書街 ⭢ 下午茶： The Bread Blue ➜ 點心：Drunken Vegan ➜ 機場快線 A'REX ➜ 機場吃晚餐 ➜ 機場接駁車 ➜ 住宿： 仁川機場二航宜必思尚品大使酒店

DAY 7 住宿：仁川機場二航宜必思尚品大使酒店 ➜ 飯店接駁車 ➜ 班機：首爾 07:50 - 桃園 09:25

我們購物慾超低，只會逛超市買零食，也沒有買紀念品的習慣 (會買明信片)，所以我本來就沒有在抓購物預算喔~~如果你想要大買衣服美妝搬棉被回台灣，記得自己增加購物預算

我的實際消費公開

七天六夜一人花 NT$ 24959，不到兩萬五！

ᐅ 真航空機票來回含行李： 5140 x 2人 = 10280

ᐅ 住宿 (雙人房*6晚)： 20802

ᐅ 交通： 2061

ᐅ 美食： 12730

ᐅ 玩樂： 4045

行程景點分享

首爾分區圖

不管去哪個國家哪個城市，看懂地圖絕對是最重要的！因為首爾真的太大了，在研究首爾時建議你們可以先找到漢江 W 型的部分，就可以快速把市中心定位出來

找到 W 之後，左邊的這個彎就是市中心，再把市中心放大，找到 3 個明顯的大塊綠地，從北到南分別是景福宮、南山公園、龍山公園

最後再找到首爾站和各色地鐵線，就可以把分區定出來了 (這也是我超推薦用 NAVER MAP 的原因，地圖上有地鐵線的顏色)

皇宮區

▸ 主要地鐵站：景福宮站、安國站 (3 號線)

▸ 皇宮：景福宮、昌德宮、昌慶宮

▸ 博物館：國立古宮博物館、國立現代美術館、國立民俗博物館

▸ 景點：北村韓屋村、青瓦臺

▸ 逛街：仁寺洞商圈

明洞

▸ 主要地鐵站：乙支路一街站、乙支路三街站、市廳站、忠武路站、明洞站 (1、2、3、4 號線)

▸ 皇宮：慶熙宮、德壽宮

▸ 博物館：首爾歷史博物館、西大門刑務所

▸ 景點：HiKR GROUND、清溪川、N 首爾塔、獨立門國家公園

▸ 逛街：明洞商圈

東大門

▸ 主要地鐵站：東大門站、東大門歷史文化公園站、惠化站 (1、2、4、5 號線)

▸ 景點：東大門設計廣場 DDP、駱山公園、梨花洞壁畫村

▸ 逛街：廣藏市場、東大門市場、百貨公司們

梨泰院

▸ 主要地鐵站：三角地站、綠莎坪站、梨泰院站 (4、6 號線)

▸ 博物館：戰爭紀念館

▸ 景點：解放村

▸ 逛街：梨泰院街道

弘大梨大

▸ 主要地鐵站：梨花女子大學站、新村站、弘益大學站、合井站 (2 號線、京義中央線、A’REX 機場快線)

▸ 景點：京義線書街、梨花女子大學

▸ 逛街：弘大商圈、梨大商圈、延南洞

江南

漢江以南都統稱江南，所以超大一區

▸ 主要地鐵站：蠶室站 (2、8 號線)、狎鷗亭站 (3 號線)、三星站 (2 號線)

▸ 主要景點：樂天世界、首爾樂天世界塔、盤浦大橋月光彩虹噴泉、星空圖書館

▸ 逛街：新沙洞林蔭道、清潭洞、韓流明星街

首爾近郊

來到首爾很推薦市區搭配一兩個近郊一起玩~~首爾的近郊有超多很棒的景點，大概就是一兩小時以內的車程，非常適合安排一日遊

通常最多人第一次去首爾會往東走去春川，安排南怡島、江村鐵道、小法國村、晨靜樹木園這條路線 (這條路線也有超多一日遊團，懶得做功課可以直接跟 去)

但我這次時間比較不夠，又有其他更想去的地方，所以決定把漂亮的南怡島留到下次，我想等楓葉季或冬天賞雪再去

這次則是安排我超級期待、去了之後也真的超級喜歡的 水原 ，參觀華城行宮和搭熱氣球，另外一天則是去神秘的南北韓交界「」，我覺得也是超酷超級值得！

而兩水也在我下次首爾的口袋名單裡！算是比較進階的路線，目前還很少台灣人去，鐵橋真的很每，是騎自行車慢慢玩的行程，喜歡秘境的朋友可以考慮~~

首爾要去幾天才夠

其實因為首爾太大而且玩法太多元，有些人喜歡瘋狂逛街購物、有些人喜歡深度歷史文化、有些人甚至是特別為了韓流追星而去，我覺得很難說幾天才夠

以我個人做的分區圖來看，一個區域至少也要 1~1.5 天，所以如果你只去一次 5 天 7 天，真的不可能玩完整個首爾

我會建議第一次去的朋友可以先挑你有興趣的幾個大點走訪，如果去了覺得喜歡首爾的氛圍，可以再安排櫻花季或楓葉季等比較有特色的季節二訪，除了踩點遺珠之外還能看看不同風貌的首爾

七天六夜行程分享

午去早回，實玩 5 天半

DAY 1 明洞 班機：桃園 10:35 – 首爾仁川 14:00 ➜ 機場快線 A’REX ➜ 明洞大使館換錢所 ➜ 點心：Aha! ➜ 明洞商圈逛街 ➜ 晚餐：순남시래기 ➜ 住宿： 明洞市廳彩鴻酒店

DAY 2 皇宮區 住宿：明洞市廳彩鴻酒店 ➜ 德壽宮石牆路 ➜ 早餐：Nuldam Space ➜ 景福宮 ➜ 午餐：LEEDORIM ➜ 青瓦臺 ➜ HiKR GROUND ➜ 晚餐：山村 ➜ 樂天超市首爾車站店購物 ➜ 住宿：明洞市廳彩鴻酒店

DAY 3 梨泰院 住宿：明洞市廳彩鴻酒店 ➜ 早餐：O.verte ➜ 解放村 ➜ 午餐：byTOFU ➜ 新興市場 ➜ 戰爭紀念館 ➜ 晚餐：Plant Cafe 梨泰院 ➜ 盤浦大橋月光彩虹噴泉 ➜ 住宿：韓屋 Airbnb

DAY 4 皇宮區+江南 住宿：韓屋 Airbnb ➜ 北村韓屋村 ➜ 午餐：Forest Kitchen ➜ 宣靖陵 ➜ 樂天世界塔 ➜ 晚餐：Vampire Chicken ➜ 住宿： HOMES Stay Myeongdong

DAY 5 水原一日遊 住宿：HOMES Stay Myeongdong ➜ 午餐：Season Storage ➜ 華城行宮 ➜ 下午茶：WEEK LIVE ➜ 水原華城散步( 長安門 — 華虹門 — 訪花隨柳亭 — 東將台 — 蒼龍門) ➜ 華城熱氣球 ➜ 水原車站逛街 ➜ 樂天超市首爾車站店購物 ➜ 住宿：HOMES Stay Myeongdong

DAY 6 DMZ + 弘大 住宿：HOMES Stay Myeongdong ➜ 06:20 明洞 9 號出口集合 ➜ DMZ 一日遊 ➜ 14:30 回到弘大 ➜ 京義線書街 ⭢ 下午茶： The Bread Blue ➜ 點心：Drunken Vegan ➜ 機場快線 A’REX ➜ 機場吃晚餐 ➜ 機場接駁車 ➜ 住宿： 仁川機場二航宜必思尚品大使酒店