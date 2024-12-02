很多優惠都看得到拿不到！小牧鍋minimoo推出洞洞戳戳樂，只要點套餐就可選一洞，1/3中獎率超高！一整面有177個中獎卷，拿免單、半價卷超簡單，還有機會把小牧鍋專屬9999金牌帶回家 (30面金牌|刮中就換版)～

298元就能享有火鍋自助吧吃到飽，而且120公分以下免費，自助區超過30種蔬食鍋物、滷肉飯、麵食、義豐冬瓜茶、大苑子芒果冰沙、Hershey’s巧克力冰沙、莫凡彼咖啡…隨你吃啦～

小牧鍋minimoo-桃園中壢店 在哪？

小牧鍋中壢店位在中壢柏昶新世界新商圈！商圈附設超大停車場，這次來停車場已完工，停車場很大可容納很多車輛，搭乘電梯一樓一開就到小牧鍋，搭乘大眾交通客運也方便，客運站牌就在路邊，距中壢火車站約4分鐘、中原夜市約2分鐘車程，吃飽繼續逛街散步去～

地址：桃園市中壢區中山東路一段330號

聯絡電話：03-4650026

營業時間：11:00~24:00(最後入座23:00)

柏昶新世界停車場：汽車不分平假日25元/30分鐘！

停車場沒與商場店家配合抵消費！停車場還挺奇怪！建議如果想待久一點，可停後方大潤發停車場，不限金額消費可停2小時～

為了迎接一年一次的聖誕節Xmas！

中間廣場也有一座高達三米高的聖誕樹，聖誕樹連結到建築物串連LED燈，相信晚上看起來一定很漂亮，連白天也有人在合照～

小牧鍋會員、打卡、壽星優惠

白色小清新門面很有記憶點！台南知名牛肉火鍋新品牌，熟成牛肉品牌對牛肉品質有一定要求，從中午11點營業時間到凌晨3點，宵夜不是只有永和豆漿，小牧鍋菜盤、飲料、肉燥飯、冰淇淋可以吃到爽～

加入會員送干貝

打卡評論再送牛肉丸

當月壽星另有優惠

洞洞戳戳樂-9999金牌帶回家！

小牧鍋冬天旺季大手筆做活動！中獎率超高是真的看到的吃得到，門口超大戳戳樂有528個洞，有177洞中獎機會！等於3洞就有1洞會中獎，1/3中獎率超級高耶！還有機會把小牧鍋專屬9999金牌帶回家～

小牧鍋純金牌一共有30面(金牌抽中後會換板)

除了可以把金牌帶回家，連續100天來消費還免費送肉盤(胸腹牛或梅花豬)，而且同桌友人皆可享優惠，一個人送一盤，最多可6個人來送6盤，不限次數、限同桌、限平日～

《洞洞 戳戳樂獎項》

88洞：免單卷（下次使用卷）

88洞：半價卷（下次使用卷）

1洞：小牧鍋9999純金牌一面

這次來又有新風景！左邊是一整排的草泥馬！我以為我來到娃娃店，也太可愛了吧～

現場還可以加價超大的草泥馬！草泥馬大的可以當成椅子坐，好像只要加購700元，很多上面都貼上已訂購～

一開始我們還以為是洞洞樂抽娃娃！超大Q萌可愛卡迪巴拉鼻涕可以拉！我們還以為娃娃也是抽抽樂獎品～

現場一律掃碼點餐！會有服務生送湯鍋、機器人送肉品，桌上立牌有美味小秘訣，記得雞、豬、羊、鴨與海鮮涮煮到全熟才能食用～

小牧鍋 菜單MENU

低消一份套餐或點自助吧吃到飽！最便宜一份套餐418元，想吃好一點就點極上霜降牛788元，店內多達8種湯頭可選，黃金蔬果不用加錢，其它辣子蔬果、清燉牛骨、辣子牛骨、普洱牛骨湯、川味麻奶與麻辣牛骨，加19元～99元之間～

牛肉有極上霜降、澳和肋眼、澳和小菲力、板腱牛肉、牛肋條肉、黑安格斯胸腹肉，不想吃牛也有台灣梅花豬、松阪豬、西班牙伊比利豬、紐西蘭羊肩包、元氣去骨雞腿肉、櫻桃鴨腿、海鮮拼盤..等～

低消一份套餐或自助吧吃到飽

單點不可折抵自助吧費用

消費收10%清潔費

用餐限制100分鐘

內用與自助吧不提供打包外帶服務

肉肉海鮮吃不夠也能單點！廣島巨型牡蠣2顆才88元、彈牙牛肉丸3顆58元、藍鑽蝦6隻118元～

小清新風！用餐寬敞舒適

再訪還是會被這用餐空間吸引！整間開放式設計、高挑天花板，營造出寬敞視覺延伸感，桌與桌間有一定的空間，讓每位用餐顧客，能充份感受到舒適感～

餐桌與自助區動線明確，這環境氛圍沒話說～絕對是讚～

每桌底部都有包包置物籃！也有提供兒童座椅～

自助吧吃到飽 298元

滿多人會特地來點自助吧吃到飽！140公分以上只要298元真的很划算，與附近同類型鍋物吃到飽來講，這裡的自助區選擇很多，菜盤吃到飽有菇類、高麗菜、青江菜、絲瓜、南瓜、木耳、牛番茄、小鳥蛋、豆皮、老油條…等，自助區旁邊最設置洗手台～

身高140公分以上298元

身高121〜139公分198元

120公分以下兒童免費

最喜歡看到乾淨整齊的自助區！最近蔬菜、鍋物丸子都不便宜，菜盤可以多續幾盤～

自助區有關廟麵、台南意麵、科學麵與冬粉！想吃飯也有白飯、肉燥飯～

自助飲料區超過25種選擇！像是義豐冬瓜茶、大苑子芒果冰沙、Hershey’s巧克力冰沙、莫凡彼咖啡..等，都很受到顧客喜歡，包含我自己也是，飲料至少要喝個三杯以上..

一開始就來大苑子芒果冰沙、Hershey’s巧克力兩杯冰沙！最後再用莫凡彼咖啡當結尾飲料～

現場兩大櫃泰國明果與北海道十勝乳源冰淇淋！這次來增加兩種口味！一共17種冰淇淋，還能搭配霜淇淋一起吃～

幾乎每桌都會來上一盤牛肉！靜置過的熟成牛肉，放到長型肉盤灑點蔥花裝飾，就是那麼誘人～

比50元大的蛤蠣

特選蛤蠣一盤88元！最近蛤蠣都比較大顆，比50元銅板還大！蛤蠣最大魅力的就是爆漿感，蛤蠣的精華湯釋放在高湯更是讚～

超純整瓶現加牛奶鍋

牛奶鍋真的一點都不隨便，直接一給你整瓶鮮奶！自己現場熬煮，肯定是濃醇到不行，牛奶湯溫潤奶香味十足，這鍋交給閨蜜吃～

牛奶鍋加上菜盤各種蔬菜！沒想到視覺效果那麼好，配色看起來好有食慾，加上大量蔬菜牛奶湯也越煮越甜～

這鍋除了有牛奶鈣質！還吃得到根莖類蔬菜的膳食纖維，真的是很營養～

自助區“鮮芋肉滑”一定要拿！豬肉漿加小粒芋頭丁很有特色，放到牛奶鍋煮更濃郁，丸子外皮Q軟芋頭綿密，牛奶結合芋頭奶香很搭～

麻辣牛骨湯

冬天很需要來點刺激麻辣湯！以牛骨當成基底當底，再加入特製麻辣湯調和，中小辣程度不敢吃辣朋友，也可以輕易嚐鮮，越滾麻辣湯層次越豐富～

建議兩人來點一個牛奶鍋、一個麻辣牛骨鍋！先把自己眼前這鍋吃一半，在把兩種湯底mix在一起，就是個人調和的麻奶湯，一次可以喝到兩種湯～

夢幻逸品 極上霜降

上次吃過的霜降牛肉！0.3公分的厚度涮起來最剛好！牛肉油花細緻分布很均勻，不然黑安格斯胸腹牛我也可以，油花層次分明，口感也很軟嫩～

趁現在洞洞樂活動

1/3機會拿到免單卷！

好的牛肉涮個幾秒就好！就五分熟最剛好不要再多了！霜降肉質好細嫩加上油脂豐富，吃得到牛肉的鮮甜香～

這裡的滷肉飯很有南部口味！滷肉有點黏嘴偏甜特別下飯，聞起來才是香啊～

四種麵食有鍋燒關廟麵、台南意麵、關廟麵、科學麵、冬粉..等。

阿根廷魷魚 188元

這尾阿根廷魷魚快和肉盤一樣長！魷魚體表光亮很有彈性～

整尾阿根廷魷魚都有不同口感！記得不要煮太久，魷魚身變成白色帶點嚼勁口感最好～

魷魚圈肉質肥美，鬍鬚吃起來很有彈性，尾巴稍微要咀嚼，魷魚拿來煮麻辣好對味～

吃火鍋不可或缺蛤蠣！每顆都新鮮好飽滿，一咬就爆汁，還能幫湯底呈現多種風味～

今天很難得吃完一碗滷肉飯！還開始煮麵吃，關廟麵口感Q彈有嚼勁，煮後不易軟爛，很適合放到麻辣湯煮，意麵特別能吸附湯汁，吃完真的超飽～

吃飽結好帳！服務生會帶到外面玩洞洞樂，一鍋套餐可選一個洞！

528特等獎！我來了！

一鍋一個洞！想想一下哪個幸運格再戳下去，三分之一中獎率真的很高，01號～88號送套餐免單卷、89號～176號送套餐半價卷，超級幸運兒還有機會把小牧鍋9999金牌帶回家～

抽到金牌的朋友不是拿金牌而已，這幸運可以連續100天！只要平日來消費就送肉盤(胸腹牛或梅花豬)，同桌友人皆同樣幸運，同桌最多6人來送6盤～《洞洞戳戳樂獎項》

88洞：免單卷（下次使用卷）

88洞：半價卷（下次使用卷）

1洞：小牧鍋9999 純金牌一面

▲ 9999純金牌！一共有30面 (金牌抽中後會換板)

噹噹！我們兩個人兩鍋！抽到一個半價卷(下次抵用)、一個銘謝惠顧，這中獎率真的很高太好玩了！

其中一張免單卷不是我們的，是上一位顧客幸運選中，如果是我抽到就可以換一張霜降牛套餐，下次來吃免費啦～

＊現在來好划算！鍋物旺季敢做超殺優惠真沒幾家！1/3中獎機會超高，而且獎項敢給不是半價就是免單，不知道誰是超級幸運兒，能把店家訂做9999金牌帶回家，我們拿到一張套餐半價卷也很讚！玩起來很有成就感～

9999純金牌有30面！！！

(金牌抽中後會換板)

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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