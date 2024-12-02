台中后里旅途中繼站！！人氣百年餅店一福堂進駐百年月眉糖廠！集結休息、購物、玩樂，還能順遊全台首座神秘煙囪隧道！

月眉糖廠 如今不僅是一個休息聚落，更是一個融合了購物、美食和文化的綜合體，加上百年糕餅” 一福堂 “的進駐，目前更是成為中部旅遊的一大亮點！周邊還有不少景點如麗寶樂園、后里馬場、中社觀光花市等都可以安排順遊唷~~~

一福堂月眉店 不用擔心很難找，走國1高速公路下后里交流道之後不用三分鐘，就可以看到這 百年月眉糖廠 ，平日前往人潮就不少！現場有大型停車場、不管是汽車、遊覽車來通通沒問題。也因為這樣假日前往一定塞爆，因為假日超多遊覽車都會安排客人來這上廁所休息，順便購買伴手禮後再往下個旅程前去，雖然近期平日也有不少畢業旅行的團客(就剛好被我遇上了XD)。

門口有著象徵幸福的一福堂福神像，而這區域也是大家會拍照打卡的一個景點喔!! 加上日式的外觀不管在哪個角度拍攝都很有氛圍。

一福堂月眉店 的空間很大，就算突然來了不少遊覽車團客也不顯擁擠，舒適整齊的環境，商品擺放有序，讓人好選購~

一福堂百年果子舖創立於1928年是台中百年老字號品牌，擁有百年做餅技術以及傳承百年的好手藝，在原料上堅持選用上等材料來製作，每一份用心手作來展現百年老店的傳統，創出心意的堅持和熱情，這也造就一福堂有著絡繹不絕的客人穿梭在門市間，現在進駐百年月眉糖廠，更是讓不少北下南上的好朋友更好購買，只要下交流道來可休息片刻、也可輕鬆買到中部名店的好伴手回去與家人分享呢。

門市現場的小姐們都很親切的接待顧客並介紹，且提供了糕餅試吃，要是不知道要買哪一款，那就先吃再說囉！！

不得不說吃來吃去的 檸檬餅 還是一福堂家的最好吃！！這可不是只有小涼一個人說，連我那挑嘴的姊妹也都贊同，尤其家裡有小孩的都麻要囤一些，當早餐；下午茶都很方便啦！！

單個包裝更好保存！！

檸檬餅入嘴帶有淡淡的檸檬清香，是一種很美妙又融洽的滋味，蛋糕體鬆軟又綿密，不用擔心過乾的問題。

黃金Q餅 是小涼的愛，超愛餡兒內的ＱＱ麻糬啦！！

以切達乳酪拌入豆沙的內餡香氣濃郁四溢，餅皮比較不像一般糕餅帶點酥，這黃金Q餅的外皮比較柔軟些，內餡鹹甜鹹甜的細綿鬆酥，加上麻糬Q軟彈牙更是有勁，細細咀嚼間那黃金Q餅蔓延在口中，有種深深鄉情的韻味～～

乳酪芋泥堡 ，以芋頭的紫色為主的禮盒很吸睛。

外皮是軟綿內餡則是採用大甲芋頭來製作的芋泥餡，甜香中帶了芋頭的清香搭上乳酪餡，甜鹹甜鹹的超對味，這一款來搭配美式咖啡，小凉個人覺得很可以唷！！

龍香餅 的禮盒外觀有著飛龍在天的意境，更是長輩最愛具喜氣的禮盒之一！

樸實的龍香餅是依照傳統做法來製作，表面上有塗上蛋汁後再烤，所以色澤特漂亮、也多了層次以及酥酥的口感、內餡是客人們最愛的綠豆沙餡，我家老爺就是之一。對切開後的龍香餅散發了淡淡的奶香，一層一層的酥皮看了就相當誘人，內餡給的綠豆沙餡相當的飽滿，厚而紮實帶濕潤，入口那奶香味和酥皮一起在嘴巴內交織出美妙的滋味!!

焦香牛奶糖 是一福堂近期的熱銷款，更是大人小孩都愛的零嘴之一，加上這牛奶糖不黏牙，也有很多愛吃甜食的長輩喜愛呢

Ｑ軟的焦糖牛奶糖在口中散發著濃厚的香氣，且咀嚼中帶有夏威夷豆的口感和香氣！

台中不能不買的 太陽餅 ，一福堂這邊也有分葷素唷！完全滿足所有人的喜好。

入嘴外皮酥香有著淡淡的奶香氣，細細品嘗那淡淡的豬油香環繞舌尖，因為太酥了會不停的掉餅屑，並且吃得到傳統麥芽香，微微的甜卻不膩嘴的涮嘴！！

喜歡吃傳統糕點的朋友，這邊也有不少口味可選喔！

一福堂不只是許多日本、香港客到台中指定必買的伴手禮，加上店內網羅各式各樣台中糕點特產(還有素食糕點)多元選擇一家店就買齊的好店，且禮盒體面價格又實惠，送人自用兩相宜，抗漲小確幸，當然要多買點回家囤貨！

認識小凉的朋友都知道我買東西不手軟，想不到現場竟然有搶貨女王出沒，那購買的氣勢比我還厲害！！推一籃、手還捧上不少禮盒呢～～

不誇張！每次來到一福堂就是要把自己喜歡吃的 檸檬餅 、 黃金Ｑ餅 、 乳酪芋泥堡 多帶幾盒回家，當然也不能忘了老爺愛的 龍香餅 ，Ｓ喜歡的 太陽餅 跟 焦香牛奶糖 囉！！小凉每次都買好幾袋才肯罷手ＸＤＤ

還好小涼都挑完買單後！這一群人潮才進來，阿某深怕我要的都買不到，畢竟現場龍香餅只剩下兩盒XD

百年餅店一福堂旁，還有一家專賣雞腳凍、滷味、冰棒的唷！別忘了帶婆媽進來逛逛，年輕人則都要來上一支冰棒啦！！

區域的標示也都很清楚，而且近期超多旅行團體來這邊插旗的啦! 休息、購物、玩樂通通一把罩！

退役的火車頭369也是不少火車迷會來拍照的一個打卡點!

來去參觀月眉百年製糖工場go～目前這邊沒有在製糖，但將龐大的機組保留下來供大家參觀，亦可透過一旁的文字介紹，來了解一些製糖的知識唷！！

來到月眉糖廠你一定要來這 全台首座囪底隧道 ，這條隧道原本是給煙在走的通道，而現在是開放給遊客來一探究竟！！

隧道內也有介紹，這可是民國28年建立的鐵筋混泥土煙囪，隧道的牆面上會有不同色澤的燈光來增添神秘感！

走到隧道的盡頭，抬頭往上看就是煙囪，也有點像似天井的感覺，很特別、也很建議大家親自來走上一趟！

我們平日來還遇上不少幼稚園來這邊戶外教學呢

假日才有的糖廠小火車，可購票就可搭著小火車遊糖廠園區並會有導覽解說和帶走煙囪隧道唷！

百年老店一福堂 旁，還有不少打卡造景超可愛，在往內走就是個小市集，可以散散步逛逛唷！

月眉糖廠除了台中人氣伴手禮之王” 一福堂 “進駐以外，假日也有不少市集可逛逛！不管你是北上、南下的旅客，或是到麗寶樂園遊玩後過來，這裡都是為旅客提供一個放鬆、購物和休息的旅途中繼站唷。

一福堂月眉店

電話：04-2558 0097

地址：台中市后里區甲后路二段350號(附免費停車場)

營業時間：08:30~17:00、假日08:30~17:30

官網： 一福堂

粉絲頁： 一福堂

其他一福堂門市資訊：

港一店

電話：04-23228281

地址：台中市西屯區台灣大道二段806號​



港二店

電話：04-24513015​

地址：台中市台灣大道三段350號​

環一店

電話： 04-24510836​

地址：台中市西屯區環中路二段658號​

環二店

電話：04-24520700​

地址：台中市西屯區環中路二段988號​



高美濕地店

電話：04-26111858​

地址：台中市清水區美提街168號​

日月潭店

電話：049-2911221​

地址：南投縣埔里鎮桃米路16-8號​

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