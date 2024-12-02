水餃應該是每個人冰箱必備的冷凍食品吧！只要下水煮就好，方便料理是大家愛他的特點之一！最近吃到一款宅配水餃，是來自台中的手工水餃品牌「霧峰水餃娟」，鮮蝦高麗菜水餃、韓式紫菜餃、香菜豬肉水餃，顆顆皮薄又Q、內餡鮮甜多汁，重點價格CP值很高！

「霧峰水餃娟」創辦人的初心是「為了讓家人吃更好的」，從創辦到現在十多年來堅持手工製作！蔬菜類都是使用台灣在地小農或是西螺市場當天的新鮮蔬菜！肉品部分使用全程低溫的冷鏈豬肉，從屠宰分切配送都是低溫環境下作業，這也是水餃鮮美多汁的關鍵！水餃皮也很講究，是請台灣少數擁有多項安全衛生認證的廠商專業生產！讓顧客可以安心食用！

這次購入鮮蝦高麗菜水餃、香菜豬肉水餃以及新上市的韓式紫菜餃

外包裝很有文青感，小小的插圖搭配霧面包裝，質感很好！

背面也有很清楚的內容物及營養標示~

▼鮮蝦高麗菜水餃

鮮蝦高麗菜水餃肯定是不敗口味吧！簡單水煮就很美味！

堅持不使用泡藥水的蝦仁，嚴選淨水養殖的鮮蝦仁清脆可口，顆顆鮮美多汁！

近看可以看到完整蝦肉！一整隻的蝦~真材實料！

▼香菜豬肉水餃

香菜豬肉水餃我用抱蛋煎餃的方式料理，作法也很簡單，只要鍋裡倒油-水餃放入-開始煎至底部焦色-再倒入適當的水-等待水餃蒸熟-最後再倒入蛋液煎熟就完成了！

使用本土豬肉的鮮嫩後腿肉部位，搭配獨特香氣的香菜，薄透的餃皮包裹著一顆顆鮮美滋味！口感層次豐富！一吃愛上！

抱蛋多了滑嫩感~這樣取代麵粉水也能做冰花煎餃！

▼韓式紫菜餃

新上市的韓式紫菜餃我做成蛋花湯餃，煮熟後倒入蛋花及喜歡的蔬菜或海帶，稍微用鰹魚粉、胡椒調味就很美味了！

嚴選純淨天然的紫菜，搭配韓式調味，每一口都有著大海鮮甜味！

滿滿紫菜~真材實料看的見！

整體來說，不管是鮮蝦高麗菜水餃、香菜豬肉水餃或是韓式紫菜餃都是品質、口為一等一的！每一顆都皮Q、鮮美多汁、真材實料！尤其冷凍水餃更是像我一樣的懶人的最愛！方便又快速！聽說每年12月是霧峰水餃娟的周年慶月份，大家可以關注他們粉專公告！

【 霧峰水餃娟 】

▸ 官網｜ https://www.juandumpling.com.tw/

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▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/ajuan.dumpling/

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