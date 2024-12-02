喜歡創新台式經典料理的老饕照過來！王品集團旗下的「丰禾台味風格料理」，今年在台中公益路打造全台第4間門店，不但擁有摩登復古的的質感用餐氛圍，甚至還一口氣推出多道全新料理，讓再度回訪丰禾的魚編也驚豔不已呢！

台中聚餐｜丰禾台味風格料理地點與環境

最新開幕的丰禾台味風格料理台中公益店，就位在公益路二段與大光街交叉口，附近有多處收費停車場；如果選擇搭乘捷運，在水安宮捷運站下車，走路大約5分鐘就能抵達。

台中公益店共有兩層樓，大部份的座位以圓桌為主，相當適合家庭或朋友聚餐。

最裡面也有方桌形式的座位，即使用餐人較少也完全不尷尬，與三兩好友吃飯、情侶約會也是不錯的選擇。

走上樓梯來到二樓的空間，同樣十分寬敞明亮，以活潑的色彩結合了復古元素，顯得典雅又不失俏皮。

特別注重隱私性的話，店內有三間10人包廂，含一樓1間，二樓2間(相連可打通)，可以事先打電話預訂哦！

台中聚餐｜丰禾台味風格料理菜單資訊

這天我們享用的是兩人雙享台味套餐，另有四人豐盛台味套餐、六人澎派台味套餐，以及十人宴客菜可供選擇。

其他菜色、前菜、米食、湯品與飲品通通都是能夠另外單點的，點餐搭配更彈性，詳細菜單資訊可以參考：丰禾台味風格料理菜單。

丰涼前菜｜醋溜雲耳

作為前菜的醋溜雲耳，不僅肉厚彈嫩，而且還蠻酸甜開胃的，搭配重口味的餐點也很解膩。

丰格台味｜台翻沙茶蘿蔔糕

身為沙茶控與蘿蔔糕控的我們，從來沒有想過可以有如此特別的組合！以台式最經典的沙茶醬翻炒酥炸過的蘿蔔糕，金黃外表讓人食慾大開。

蘿蔔糕有著外酥內嫩反差層次，魚編激推一定要搭配蔥段一同入口，紮實的口感伴隨著沙茶鹹香、以及青蔥的辛甜滋味，非常涮嘴耶～

丰潮主打｜金讚客家酸湯魚

微涼的天氣，來上一鍋暖呼呼的金讚客家酸湯魚就對啦！這鍋雖然是小份，但2-3人分享也綽綽有餘，辣度甚至也能調整，不敢吃辣的朋友也能放心吃。

第一次喝到「台版酸菜魚」，整鍋以苗栗客家酸菜與大骨高湯慢火熬煮，加入鮮嫩細緻的鱸魚片、藕片、腐竹與咕溜的粉絲。

沁酸之中又喝得到多種辣椒、青花椒等辛香料的層次，酸香濃郁但喝起來又不嗆口，特別酸甜夠味，意外地也很下飯呢！

丰菜佳餚｜香根芋籤杏鮑菇

這道香根芋籤杏鮑菇，更是讓我們見識到杏鮑菇原來也能有如此獨特美味的吃法！切成條狀的杏鮑菇頗具飽嘴感，外表裹著薄薄的炸粉，表面香酥、內裡卻是極其水嫩多汁。

另外結合了去除菜葉後的「香根」，少去香菜嗆鼻而帶有特殊清香，搭配酥脆芋籤，好吃有層次又不膩口。

丰菜佳餚｜清炒水蓮

清炒水蓮乍看簡單純粹，入口卻是爽脆帶嫩，除了細緻的蒜香之外，最厲害的是還帶有迷人的油香，即使單吃也不單調。

丰味海陸｜金包蒼蠅頭

金包蒼蠅頭更是趣味十足，一上桌時差點以為我們點了蛋塔XD 一問之下才知道這是類似銀絲卷的特殊造型饅頭，中間的凹槽剛好可以用來包入蒼蠅頭。

金饅頭的外表炸得酥脆、略帶筋性的口感隨著咀嚼帶出陣陣麵香，與香鹹帶辣的蒼蠅頭也太合拍，趁熱吃起來好過癮。

單點系列｜醬香丰味酥豬腳

我們另外單點的醬香丰味酥豬腳，可以說是這天所有餐點當中最下飯的了！將已滷製入味的大塊豬腳高溫油炸，不但吃得到本身極其豐富的膠質，外皮又增添了酥脆的迷人口感層次。

以花椒與多種辛香料特調的醬料更是靈魂角色，肉香十足又能感受得到多重鹹香，吃完豬腳剩下的醬汁也捨不得浪費，又能再吃好幾碗白飯～

147號香米飯

產自高雄的147號香米，本來就是魚編的心頭好，顆顆飽滿分明，而且還帶有類似芋頭的淡雅清香哦～

丰甜飲品｜焙香茶蓋奶奶+火龍粉荔莎莎

焙香茶蓋奶奶以香濃的焙茶為基底，結合了鹹香滑順的奶蓋，鹹甜交織的滋味，喝起來冰涼又不膩口。

另一款火龍粉荔莎莎則帶有鮮豔的漸層色澤，除了火龍果特有的清甜，不時還能感受得到荔枝的甜蜜果香，搭配上冰涼細緻的冰沙很消暑。

冰釀銀耳露

最後以有著「平民版燕窩」之稱的冰釀銀耳露作結尾，朵瓣滑順咕溜，入口膠質感滿滿，輕甜又不膩口，吃完特別滿足！

丰禾台味風格料理台中公益店

營業時間：

平日11:30-14:30，17:30-22:00

假日11:00-14:30，17:00-22:00

電話：04 2329 0158

地址：台中市南屯區公益路二段171號

粉絲專頁：丰禾台味風格料理

Instagram：https://www.instagram.com/fenghe_tw/

官方網站：https://www.veggtable.com/index.php