開麻開辣是高雄最夯麻辣鴛鴦鍋，只要午餐、宵夜來，599元起就能吃到飽，首次加入會員打卡+評論還可以再享有88折！

身為精打細算的省錢王，這家新開幕的開麻開辣，是之前我吃過的開串老闆開的新品牌，有別於一般麻辣鍋吃到飽，多了乾鍋、快炒等豐富品項

用麻辣鍋價格，就可以吃到熱炒、乾鍋、串串鍋三重享受，樣樣都是美味完全無雷，只要吃過一次就會被圈粉～

澳洲背肩和牛、肋眼牛肉片、天使紅蝦、帆立貝、大干貝、三記魚餃、響鈴卷等高級食材，一口價通通吃到飽，來這可以吃個夠本！

除了鴛鴦鍋必吃，還有熱炒、乾鍋料理、串串、甜點、飲品一次全滿足，每個人都超得超級飽，值回票價的好店，趁現在還沒有很多人知道，趕快朝聖吧～

開麻開辣位置在三民區大昌二路上，旁邊是寶雅跟主幼廣場，附近有路邊停車格及收費停車場，對面就是公車站地點非常好

價格很清楚透明，而且不分平假日都一樣價格，就可以享受單點等級食材，現點現做料理，無限量點餐吃到飽～

開麻開辣菜單

先看看價位，我朋友直呼是不是有很多隱藏的費用，一問才知道真的一口價，而且午餐或宵夜時段599元+10%，真的超級划算～

假日也有一樣的優惠，我這次就特別挑選假日午餐時間來，立刻省下一百，打卡評論還可以再88折，一個人最低只要588元，在萬物飆漲的現在，完全是破盤價！

走入店內感受到一股夜店食尚瘋，感覺有種高級感，不會有傳統火鍋吃到飽，食材很粗糙的刻板印象

老闆用心打造舒適的用餐環境，就是要給每個客人賓至如歸的感覺，怪不得開業短短兩個月，就累積不少鐵粉

開麻開辣用餐空間

璀璨帶有迷幻的燈光，充滿時空穿越感的裝飾，寬敞沒有壓迫感的桌椅，一點都不像吃到吃到飽餐廳，我是來到高級潮流店吧

店內人潮陸續湧入，我看有全家大小、三五好友、小情侶黨等客群，因為以人頭計價，不用擔心兩個人會不好點，

老闆說一個客人也很歡迎，不用額外加價、不用單身稅，就可以享受豐富食材吃爽爽，單身也可以吃得很開心～

整體質感不凡，設備都用最好的，面清潔得一塵不染，完全不會油膩或黏黏的，更神奇的是開麻開辣的排煙設計超好，吃完身上也不會有味道！

開麻開辣點餐

一次可以選擇八種，每種可以點兩份，確保食材處於最佳狀態，不怕會吃到不新鮮或放太久，端上桌的餐點都能處於最佳的狀態

開麻開辣自助吧

點完餐後就到後方自助區，夾取喜歡吃的蔬菜、火鍋料、麵食等食材，這邊居然有甜不辣、香菇貢丸都是我的愛

開麻開辣蔬菜

蔬菜品質超好，處理得很乾淨，看起來新鮮度滿分，有水蓮、青江菜、高麗菜、絲瓜、鴻禧菇等等，吃肉肉配菜菜清爽又開胃～

數一數這邊食材就有２５種，會依照季節調整品項，每次來都有不同的選擇，這邊吃一輪就吃滿足

開麻開辣火鍋料

火鍋料也是我很愛的，花枝燒、百頁豆腐、炸豆皮、竹輪、燕餃、米血等，主食則有王子麵、韓式冬粉、雞蛋等

開麻開辣醬料區

醬料區也很不一樣，２６種醬料，有少見的韭菜花、牛肉炸醬、辣豆瓣醬、甘味醬油等，吃酸菜白肉鍋，搭配韭菜花＋豆腐乳醬最對味

我也發揮巧思，組合出我最喜歡的滋味，加上點白醋解膩、一點炸醬提香、再來蘿蔔泥、香菜、青蔥，沾火鍋料真速配

開麻開辣鍋底

目前鍋底採取鴛鴦鍋，比一般鴛鴦鍋多一種，一次可以吃到三種招牌鍋底，牛骨麻辣、豬骨酸白菜湯、蛤蜊湯這三種

熱情的老闆跟我們說之後還會開發更豐富的湯底，預計可能會有十種，推薦我們喜歡的話，之後還可以來嘗試看看

蛤蠣湯頭鮮味破表，滿滿的蛤蜊精華一次喝飽飽，串串也可以放入中間煮，再去涮一下麻辣湯就可以開嗑～

這個鴛鴦鍋真的好美喔，金光閃閃，好像帝王在用的食器，用這個鍋子煮火鍋，吃起來等級提升許多～～

鍋底的用料放得滿滿，老闆完全不怕客人吃，配料放好放滿，滷豆腐、魯鴨血、酸菜白肉，都快比湯還多了ｘｄ

開麻開辣一大特色，就是辣度、麻度、酸度皆可調整，還可以分成牛肉湯底或豬肉湯底，超貼心又能客製化，可以吃到自己最愛的味道

開麻開辣肉品

雞肉、豬肉、牛肉、羊肉、海鮮通通都有，因為現點現切，肉品更加新鮮，想吃多少點多少，看看這個油花就知道等級有多猛了

肉質鮮豔澳洲背肩和牛、超大片肋眼牛肉片、安格斯黑牛′伊比利豬都是我點的肉肉，來開麻開辣無限量供應，當然要多吃幾盤xd

因為肉質夠好，簡單涮個幾下就可以放入口中，煮酸菜白肉可以軟化肉質，很推薦煮伊比利豬肉，我試著煮牛肉也很搭，一入口一點點微酸，尾韻卻會回甘還感受到肉肉的鮮甜

開麻開辣海鮮

我吃海鮮很挑嘴，只要有一點不新鮮，我就會過敏，但吃完開麻開辣的海鮮，沒有絲毫的不適感，新鮮度可以掛保證，我海鮮控朋友蝦子吃了好幾盤

不只天使紅蝦、金鑽大白蝦又大又好吃！帆立貝、小花枝、美國大干貝、鯛魚片，大海豐富海味通通一網打盡，沒有吃到痛風不回家啦（開玩笑）

海鮮我最重視就是新鮮度，開麻開辣嚴格把關品質，海鮮肉質彈牙，不會粉粉軟軟，煮完蛤蜊湯後的湯頭，鮮味滿分！喝上一碗energy立刻充滿電

三記手工魚餃／花枝餃／蝦餃

吃完海鮮我還要補充介紹三個我覺得必點的火鍋料，第一就是高雄很少見的三記手工餃，跟一般的魚餃類不同

三記的外皮非常有Ｑ度，價格也比一般高很多，老闆寧可成本高一些，也要給客人吃到最好的，我高雄朋友第一次吃到

一吃就大聲跟我說真的不一樣，皮好有Ｑ度，而且海鮮的味道特別強，內餡也不會粉粉的，立刻被三記圈粉了，想吃三記就來開麻開辣吧

特級花枝滑／蝦滑

網友狂推的鍋料就是花枝滑跟蝦滑，裏頭的海鮮超大，你看看一整尾新鮮、一大球花枝，真材實料吃起來才爽

這個蝦滑一般單點都很貴，沒想到來這麼平價吃到飽，也可以無限量享受，推薦愛吃海鮮的朋友，多點幾組來嚐

響鈴卷

第三個要推薦，是我超愛的饗鈴卷，這跟一般的豆皮不同，只要涮個三秒就可以入口，口感相當有層次，豆子香氣強烈

我非常喜歡，之前還曾經想買回家自己煮，才發現這個價格蠻貴，在中高檔火鍋一份都要破百，來開麻開辣記得多吃點

開麻開辣串串

吃完鴛鴦鍋以為要結束了嗎？這只是第一回合啦！緊接著要吃串串，大約１５種串串，我特別推薦羊肉、雞肉丸子、牛腱肉／豬腱肉、滷牛內臟、豬大腸等

內臟類都處理得好乾淨，豬肝連串、豬大腸串、毛肚串、牛百頁串有的先滷過，都沒有惱人的腥味，煮麻辣鍋底，涮個幾下沾附辣油，一入口就超涮嘴～

牛腱串、豬腱串、羊肉串、雞肉丸子也是我的愛，肉質處理得很好，不會很硬，口感紮實，一串接一串一吃就停不下來

開麻開辣熱炒－椒鹽魷魚

吃了鍋物後有點飽了，就點些熱炒來配飲料開講！我推薦三道我最喜歡的招牌熱炒，第一個就是椒鹽魷魚！

加了蔥蒜等新鮮料爆炒，魷魚有先炸過，吃起來更加美味，非常涮嘴，配飲品芭樂青檸、無糖綠茶、椰子汁都好搭

開麻開辣熱炒－鳳梨蝦球

招牌菜還有這個鳳梨蝦球，好吃到蓮步吃海鮮的挑嘴朋友，都一連吃了三顆，外皮酥脆蝦肉Ｑ彈，表免均勻沾滿甜甜的醬料

甜而不膩的好味道，是大小朋友都喜歡吃的餐點，而且蝦球有夠多顆，完全不怕客人吃，來開麻開辣享受蝦球放題的滿足吧

開麻開辣熱炒－宮保雞腿肉

我愛的宮保雞腿肉，香辣夠味，尤其有加入滿滿的花生，吃起來才道地！辣椒放得剛剛好，頗能刺激味蕾～

推薦搭配氣泡類飲品，非常爽口的組合，肉質軟嫩，香辣開胃，一吃就愛上的熱炒，我下次還想再來點！

開麻開辣甜點/冰淇淋

甜點每天限量供應，我很幸運點到最後一個布丁，也是我最愛的甜點，細緻綿密布丁香氣充滿口中，完全不會膩一定要吃爆

黑糖凍、台式馬卡隆、杏仁開心果冰淇淋、芒果果凍等，搭配高人氣厚奶茶，是絕佳的甜點選擇，怎麼可以連甜點都這麼好吃

開麻開辣令我太滿意！這個價位我要特別來高雄吃我也願意，食材等級高、服務頗親切、環境超時尚，超高ＣＰ值

完全符合我省錢王的高標準，趁現在還沒有很多人知道，推薦大家趕快來朝聖，一起朝聖這家物超所值的吃到飽店！

開麻開辣 ３大特色

1. 高雄新開幕吃到飽專賣店，近百種品項通通吃到爽！不只有麻辣鍋，還有乾鍋、熱炒、串串一口價都吃得到，午餐、宵夜來，只要599元起＋10％就能吃到飽，首次入會打卡+評論再享有88折！

2. 開麻開辣鍋底的辣度、麻度、酸度皆可調整，還可以分成牛肉湯底或豬肉湯底，超貼心又能客製化，可以吃到自己最愛的味道！自助吧及醬料快50種選擇，自由取用想吃什麼全部夾起來~

3. 高檔食材肋眼牛肉、三記魚餃、手工蝦滑、響鈴卷、大干貝通通吃，還有十多種串串煮麻辣超涮嘴。熱炒現點現做，3大必點，鳳梨蝦球、宮保雞丁、椒鹽魷魚搭配飲品閒話家常的良伴!!

💭店家資訊 開麻開辣-鴛鴦火鍋.乾鍋.快炒

🏠地址: 高雄市三民區大昌二路147號

🚌交通: 近義華路口(大昌二路)

☎️電話: (07)398-4976

⏰時間: 1130-0100

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、會員優惠

🥢訂位: https://reurl.cc/d1Gbz6

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564006858630

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407101849