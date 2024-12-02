此食遊為花見團子造訪「純翠 Pure Veggies 藝文店」 (造訪日期 : 2024/11)



「純翠 Pure Veggies 藝文店」桃園藝文特區舒食早午餐、綠拿鐵

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純翠 Pure Veggies 藝文店



地址：桃園市桃園區同德二街122號

電話：03 346 4339

時間 : 09：00～17：00（週日公休）



本次團子來到桃園藝文特區和友人來到開幕不久的「純翠 Pure Veggies 藝文店」相約午餐。「純翠」是一間專注於健康輕食的餐廳，使用新鮮、高品質食材，提供均衡且營養豐富餐點。一號店位於桃園市政府附近，口碑俱佳，於是又在桃園藝文特區開設二號店。「藝文店」綠色招牌顯目清新，落地窗大門讓視野更開闊。

「藝文店」共有2層樓，走進店內，內部寬敞明亮，可看到羽衣甘藍在這種植，還有許多綠色植栽妝點。餐點採現點現做，主廚嚴選食材研發多樣健康與美味的料理，將自然風味融會於每道菜餚之中。餐廳設有wifi，提供有多組2人座位，也可併桌，多人聚會也沒問題。

這也有一面白板，很多客人寫下或畫出他們來「純翠」餐點的真摯感受。

女老闆的另一身份是老師，店家2樓除是用餐空間，也是一間大型教室，不定期舉辦課程，如食農教育、烘焙體驗班等，讓大小朋友同歡參與，10人以上就可預約包廂，低消是1人一杯飲料。

餐廳的靈魂招牌是自種自採的「羽衣甘藍」，採用水耕種植，無農藥、無重金屬。「羽衣甘藍」含有豐富膳食纖維，高纖低熱量，還有飽足感，因此也被譽為「超級食物」。很多小朋友也會在這觀察其生長狀況，顏色品種，用餐同時也上了一堂自然課，寓教於樂。

店家有提供多款早午餐及輕食，可單點也可升級成套餐，套餐內含一杯90元的「羽衣甘藍鳳梨綠拿鐵」，也可補差價升級其他口味。團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

羽衣紅寶石綠拿鐵 \ 火鳳凰天使綠拿鐵

「羽衣紅寶石」呈現美麗紫紅色，內有羽衣甘藍、藍莓、火龍果、蜂蜜，100％現打果汁喝起來綿軟柔滑，微酸口感好開胃。「火鳳凰天使」呈現青綠蔬果原色，內有火鳳凰萵苣、鳳梨、蘋果、奇異果交織出繽紛翠綠，滋味酸甜可口，喝果汁就能補充滿滿營養與纖維素，讓重視養生的朋友讚不絕口。店家綠拿鐵喝起來沒有菜味，顛覆傳統印象中綠拿鐵的口感，好喝到團子每一杯口味都想點來嚐嚐看。

羽衣南瓜濃湯

「羽衣南瓜濃湯」口感綿密，味道清爽，喝起來還有飽足感，南瓜濃湯裡還有玉米、羽衣甘藍，健康美味又自然。

義式檸檬迷迭香舒肥雞胸早午餐

超人氣的「義式檸檬迷迭香舒肥雞胸早午餐」有招牌沙拉、義式檸檬迷迭香舒肥雞胸、可頌麵包、綜合堅果、優格，份量十足，吃巧也吃飽。「義式檸檬迷迭香舒肥雞胸」舒肥過的雞胸軟嫩多汁，保留鮮甜風味不會乾柴，迷迭香濃郁芬芳，譜出絕品美味。

煙燻鴨胸早午餐

「煙燻鴨胸早午餐」有招牌沙拉、煙燻鴨胸、可頌麵包、綜合堅果、優格，繽紛擺盤，儀式感也升級。「煙燻鴨胸」散發焦糖色澤，油脂均衡，入口柔滑香甜，風味絕佳，鮮嫩無比，令人回味無窮。

招牌沙拉

「招牌沙拉」包含萵苣生菜、番茄、玉米、小黃瓜、水果、水煮蛋，醬汁有和風、油醋可選擇。生菜鮮嫩脆口搭配醬汁清爽水嫩、番茄酸甜有勁、水煮蛋補充滿滿蛋白質，營養滿分。

可頌麵包

「可頌麵包」外酥內軟，蓬鬆口感與濃郁奶油香讓人食指大動，搭配沙拉、綠拿鐵都超match。

優格 / 綜合堅果

「優格」採用無糖優格，吃起來健康無負擔，內有藍莓和多種食材，酸酸甜甜低熱量，我們有再加入香脆可口的「綜合堅果」增加口感，大小朋友都一定會喜歡。

除早午餐及綠拿鐵外，「純翠」也有販售自家研發產品，好處多多的「羽衣甘藍益生菌」、香甜可口的「船型手工餅乾」，還有在家中自己就可種植的「羽衣甘藍」的器皿與種子，自用送禮兩相宜。

整體而言，團子覺得「純翠」很適合養生及注重健康的朋友，店員服務親切，來此用餐放鬆舒適。店家位於市中心，交通便利，提供低熱量、 低油脂、高纖維的多元餐點，價格平實，且不收服務費，尤其是100％現打的「綠拿鐵」僅百元出頭，團子覺得是佛心來的，真的是來店必喝。這裡不定期也有舉辦課程、講座，來這品料理、學新知，享受大自然美好，讓一天更有元氣與活力。

菜單





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