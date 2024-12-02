「宇宙夫人」是桃園在地伴手禮專賣店，店裡主打商品有杏仁千層酥、千層捲、杏仁酥條、曲奇餅乾、蛋捲以及蝴蝶酥

品牌主打日本烘焙技術低溫烘烤，選用優質廠牌原料和自然配方，製作出微甜不膩的烘焙點心。

宇宙夫人實體門市在桃園中壢，對面是中壢運動園區（正在施工中）

周邊景點有：中原夜市、中原文創園區、馬祖新村眷村文創園區、忠貞市場

除了實體門市也有經營網路通路，想吃不必親臨現場，透過網路下單也可以吃的到喔！

今天帶大家開箱的是——男寶寶包裝的彌月款 綜合蝴蝶酥（藍色包裝）

只要訂購「彌月鐵盒蝴蝶酥組」即贈送專屬「彌月卡」製作！

推薦給正在煩惱彌月禮盒的爸比和媽咪，列入口袋名單參考看看吧～

提袋和包裝外盒走一個粉嫩色系，看起來既溫馨又有質感～

吃完的彌月鐵盒還可以留下來廢物利用，裝一些哩哩摳摳的小物品

「宇宙夫人伴手禮店」彌月鐵盒蝴蝶酥組：490元／20片

裡面總共有三款口味，經典原味／酥脆巧克力／日式抹茶

蝴蝶酥沒有因運送過程碰撞而損壞，每個看起來都完好無缺！

「經典原味蝴蝶酥」外型獨特，像極了蝴蝶翅膀，因得此美名～

蝴蝶酥金黃誘人的色澤，口感吃起來酥脆層次分明

吃在嘴裡散發出陣陣奶香，搭配糖粒口感更是大大加分～

甜度不會很甜很膩，吃多也不會有負擔感，作為下午茶點很不錯！

「巧克力蝴蝶酥」濃郁香甜巧克力香氣與酥脆餅皮完美融合～

加上一顆顆閃亮的糖粒，吃進口中讓人感受微小微甜的幸福感

這個口味大人小朋友都愛，當作派對茶點招待親朋好友，是最佳選擇！

「日式抹茶蝴蝶酥」餅皮酥脆的同時能感受一絲絲抹茶的微苦清新

淡雅茶香搭配甜而不膩的蝴蝶酥，苦與甜完美的平衡～

最喜歡忙裡偷閒時來上一個，疲憊的心靈立馬獲得滿足！

蝴蝶酥不添加防腐劑、色素及香料，嚴格做好每一道流程把關

重質不重量的精心製作，呈現給顧客最安心最美味的手工餅乾～

彌月禮盒象徵祝福與感恩，也體現了贈與者的用心及品味～

很推薦「宇宙夫人」彌月鐵盒蝴蝶酥，將新生兒的喜悅傳遞給親友

宇宙夫人伴手禮

地址：桃園市中壢區環中東路二段376號

電話：（03）4365999

官網：www.lady999.tw

Line訂購：https://lin.ee/wsBTyvS

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