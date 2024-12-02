老婆身為一個重度肉桂捲控，早就聽聞台中「OZM啢男咖啡甜點」的肉桂捲很厲害！趁著這禮拜假日有空，跟老婆趕在開店前抵達，為的就是一嚐這超人氣的美味。

而OZM啢男咖啡甜點也沒讓我失望，從環境到餐點，每個細節都很到位！就讓我來帶大家一探究竟吧！

OZM啢男咖啡甜點 交通位置：鬧中取靜的都市桃花源

OZM啢男咖啡甜點，位於台中市西區三民西路186號，鬧中取靜的巷弄裡，搭乘公車的話，可以搭到「三民西民興街口」，步行約一分鐘即可抵達；若是開車前來的話，隔壁就有停車場，交通可說是相當便利。

鄰近付費停車🅿️：吉龍停車場、三民興路和民興街交叉口 、路邊停車格

OZM啢男咖啡甜點 用餐環境：老宅的溫度與甜點的香氣交織

推開OZM啢男咖啡甜點的大門，彷彿來到一間充滿故事的老宅。

溫暖的燈光照射在木質桌椅上，營造出溫馨舒適的氛圍。

我覺得最厲害的是，店內空間比想像中寬敞很多，而且除了室內座位，居然還有戶外露營風的用餐區。

陽光灑落，且綠意盎然，讓食物拍起來都特別好吃。

還沒開始點餐，我的目光就被櫃檯前琳瑯滿目的甜點給吸引住了！

各式各樣的司康、戚風蛋糕，色彩繽紛，香氣撲鼻，每個看起來都好好吃，而且這裡的司康口味非常多，很多都是市面上少見的，實在很難選啊。

對了，OZM啢男咖啡甜點還是寵物友善餐廳，店狗「茶茶」是一隻可愛親人的柴犬，它慵懶地趴在店裡，為這個充滿溫度的空間增添了一絲活力。

OZM啢男咖啡甜點 菜單介紹：甜點控的天堂，選擇超豐富！

OZM啢男咖啡甜點提供的品項非常豐富，除了招牌肉桂捲，還有各式司康、蛋糕、輕食和飲品，價格落在65元到259元之間，內用低消為每人一杯飲品。

甜點部分以現場供應為主，品項可能每天都會有些許不同。

OZM啢男咖啡甜點 餐點介紹：每一道甜點都是享受

司康 – 泰奶鹽之花：鹹甜交織的驚喜

說到OZM啢男咖啡甜點，絕對不能錯過的就是他們家的創意司康！

例如這款「泰奶鹽之花」司康，一上桌就讓我眼睛一亮，咖啡色的司康體，中間夾著誘人的泰奶餡，裡面還加了鹽之花，光是視覺就讓人食指大動。

一口咬下，外酥內蓬鬆帶緊實的司康，有著淡淡的奶香，搭配香濃滑順的泰奶餡，甜而不膩，而點綴其中的鹽更是神來一筆，鹹甜交織，更提升了整體的風味層次。

冬季限定 – 草莓大盛千層派：酸甜交織的滋味

冬天就是要吃草莓啊！

這款「草莓大盛千層派」完全滿足了我今年的願望！

酥脆的千層派皮，層層堆疊，口感豐富，搭配新鮮飽滿的草莓，酸甜多汁，底層還有香濃滑順的卡士達醬和清爽不膩口的草莓鮮奶油，讓人吃了回味無窮。

肉桂捲 – 奶油乳酪：外酥內軟，肉桂香氣在口中繚繞

千呼萬喚始出來！期待已久的肉桂捲終於登場啦！

OZM啢男咖啡甜點的肉桂捲屬於乾式肉桂捲，可以選擇淋上糖霜或是自製奶油乳酪醬，我選擇了奶油乳酪口味。

肉桂捲外層烤得酥脆，內層鬆軟濕潤，肉桂香氣濃郁迷人，上面有酸鹹的奶油乳酪醬，完美平衡了甜度，不愧是店內招牌之一！

煙燻培根蛋沙拉可頌：鹹香可口，滿足你的胃

除了甜點，他們也有提供鹹食，這款「煙燻培根蛋沙拉可頌」酥脆的可頌麵包，夾著香氣十足的煙燻培根、滑順的蛋沙拉和清脆的蘋果片，口感豐富有層次，鹹香涮嘴。

一旁的新鮮水果和生菜更是畫龍點睛，營養均衡又好吃。

淹沒咖啡：苦甜的成熟風味

「淹沒咖啡」是一款非常有趣的飲品，把濃縮咖啡淋在香草冰淇淋上，形成了強烈的視覺對比。

建議先品嚐一口香草冰淇淋，感受它的香氣，再將濃縮咖啡慢慢淋上，讓咖啡的苦香與冰淇淋的甜美在口中交織，個人非常喜歡。

烘茶拿鐵：茶香與奶香的完美融合

這款「烘茶拿鐵」一上桌就吸引了我的目光，上面精緻的熊熊拉花，可愛到讓人捨不得喝！

厚重的烘焙茶香，搭配香醇的牛奶，口感相當滑順，茶香與奶香完美融合，在冷冷的冬天，不只溫暖了我的胃，也溫暖了我的心。

OZM啢男咖啡甜點 心得評價：台中必訪甜點店，好吃又好拍！

這次的OZM啢男咖啡甜點初體驗，真的讓我印象深刻！從環境到餐點，每個細節都感受得到店家的用心，尤其是肉桂捲和司康，更是讓我驚艷不已，現在它已經成為了，我外縣市朋友來台中必推的餐廳之一。

如果你正在尋找一家氣氛舒適、甜點好吃的台中咖啡廳，或是想品嚐看看不一樣的台中肉桂捲，那麼OZM啢男咖啡甜點絕對值得推薦！

下次有機會，我還要再來試試其他口味的司康、蛋糕，推薦給所有熱愛甜點的朋友囉！

OZM啢男咖啡甜點 店家資訊

OZM 啢男咖啡甜點

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：40357台灣台中市西區三民西路186號( 地圖 )

電話：04 2375 1008

營業時間

星期一: 12:00 – 19:00,

星期二: 休息,

星期三: 12:00 – 19:00,

星期四: 12:00 – 19:00,

星期五: 12:00 – 19:00,

星期六: 12:00 – 19:00,

星期日: 12:00 – 19:00

星期一: 12:00 – 19:00, 星期二: 休息, 星期三: 12:00 – 19:00, 星期四: 12:00 – 19:00, 星期五: 12:00 – 19:00, 星期六: 12:00 – 19:00, 星期日: 12:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。

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