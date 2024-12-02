這間大雅廟邊肉圓，是許多在地人都推薦的老店。廟邊肉圓原址在大雅熱鬧的永興宮，後來才移到大榮公園旁。傳承50年古早味的好味道，現在是第二代經營。主賣肉圓、麵食跟湯品，東西很真材實料，用餐時段甚至到下午依然有許多客人來用餐。

廟邊肉圓

地址:台中市大雅區大榮街16號

電話:04-2568-2170

時間:08:00–21:00(週二休息)

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廟邊肉圓在哪裡?

這天到大雅吃飯，順便在附近找個小吃，在google地圖上發現這間老店”廟邊肉圓“，網路上也有不少人介紹才知道這間已經是50年老店，還沒吃過趕緊就來嚐嚐鮮吧~

這天是周末下午時段來吃，似乎過了正餐時段，廟邊肉圓門口還是很多人在等候外帶，就連內用也幾乎快坐滿，生意感覺很好啊~

廟邊肉圓環境介紹

廟邊肉圓已經是超過50年的老店，目前傳承到第二代，延續上一代的好味道，老闆給人感覺也很親切。

內用運氣好找到一個位子，內用採自助式，用完餐自行將碗盤收到餐車即可。

廟邊肉圓菜單價位

餐點有肉圓跟麵食，另也有湯可以選擇，聽說餛飩也都是自家手工包的。

簡單小吃總是耐人尋味，一份肉圓加碗湯，古早味下午點心，心已滿足。

招牌肉圓 $40

肉圓先蒸後炸，淋上的是白色甜醬搭配辣醬，肉圓外皮頗Q，醬汁更是入味。

豬肉餡緊實吃起來特別有口感，我個人很喜歡。老饕吃法可以把肉圓吃完再把湯加進去，醬汁都不浪費，味道也是很棒。

貢丸湯 $25

清甜的湯頭，貢丸肉感十足，一口一個好幸福。

餛飩湯 $40

手工餛飩特別大顆，皮薄餡多很有誠意，值得收入口袋的低調小店，東西不貴也好吃，分享給大家。

廟邊肉圓

地址:台中市大雅區大榮街16號

電話:04-2568-2170

時間:08:00–21:00(週二休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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