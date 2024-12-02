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店內的菜單有米飯、讚岐烏龍麵、拉麵三種主食，可以搭配野菜、雞腿肉、牛五花、番茄肉醬與咖哩、壽喜燒、豚骨風、番茄肉醬、和和風、日式滷肉等醬汁變化，內有有附微甜的紅茶，可加肉、加菜、加飯、加麵等組合。

日式咖哩、壽喜燒丼飯、豚骨拉麵、番茄肉醬、和風烏龍麵、日式肉燥系列

野菜(素)、雞腿肉、牛五花肉、牛雞綜合

在點餐的地方有店內最多人點的前三名，分別是牛肉咖哩，牛雞雙寶丼、牛肉和風烏龍湯麵。第一次來可以參考最多人點的排行榜，另外菜單上有皇冠的也相當受歡迎。

點餐區就可以看到店內的廚房，廚房整齊乾淨，每個工作人員都有把口罩戴好，這點對餐飲業來說是必要的，儘管現在疫情已經緩和，對於注重餐飲衛生的店家，真的要給大大的讚，我相信在製作料理上也會相當用心。

搬家後的小鹿亭用餐空間更大且寬敞舒適。

店內幾乎是學生、年輕女性，小鹿亭就好像是學校的餐廳般存在，而且常來用餐的人都知道，內用可以免費續紅茶、續湯、續咖哩醬，另外不愛吃飯也可以選擇菜多多喔！

小鹿亭點餐方式

小鹿亭是以半自助式的點餐方式，進入店內可以先到櫃檯點餐、結帳，會拿到一個號碼牌，只要放在桌子上，店員就會把餐點送過來，另外用完餐也不需要回收，只要放著就可以離開。

小鹿亭的餐點

小鹿亭外帶與內用皆採用一次性的餐具，疫情後大家更重視衛生與飲食，也歡迎自帶環保餐具來用餐喔！內用點主食會包含一杯紅茶。

免費續紅茶、續醬的服務只有內用才有，只要把杯子拿的櫃檯，店員就會幫客人加紅茶喔！

牛雞雙寶丼 (另加購加菜)

牛雞雙寶丼是壽喜燒醬，內容物包含了醬燒牛五花肉、醬燒雞腿肉、水煮紅蘿蔔、燙花椰菜，相當符合現代人喜歡原型食物的需求，而且選用的蔬菜皆富含營養、少油清爽路線。

牛雞雙寶丼的肉量相當足夠，搭配淋上甜甜的壽喜燒醬汁根本是白飯殺手，去骨的雞腿肉香嫩入味。

這個組合內還有牛五花，一次二種滿足，喜愛吃肉的人一定要點牛雞組合，肉量相當足夠，另外也可以加價加肉喔！

喜歡吃蔬菜也可以另外再加價加蔬菜，高麗菜清脆爽口。

雞肉和風乾拌烏龍麵 (另加購蘿蔔湯)

乾拌的烏龍麵是非常有彈性的讚岐烏龍麵，久煮不爛又相當有咬勁，對得起價格，另外還有搭配蔬菜，相當豐富。

桌上還有七味粉可以加，拌一拌更好吃。

蘿蔔湯

天氣冷可以加點蘿蔔湯，熱熱的暖暖胃相當舒服，切塊的蘿蔔燉煮入味容易入口，湯頭清爽不油膩。

牛雞綜合咖哩飯 (加滷蛋、德式香腸)

牛雞綜合咖哩飯內用會直接放在同一個容器中，外帶咖哩醬會放在另一個容器中。

外帶回家可以另外把咖哩醬淋在飯上面。

我點的是牛雞綜合咖哩飯，咖哩的量不少，肉也很足夠，相當有誠意。

牛雞綜合咖哩飯

回家後放在盤子上吃，沒想到咖哩醬倒出來，肉超級多的。

小鹿亭用餐心得分享

以咖哩、丼飯、烏龍麵為主食的小鹿亭是喜歡日本旅遊的人可以來回味的店，小鹿亭就像走進熱鬧商圈巷弄中小店，不華麗也不浮誇，樸實又不可缺少，對我來說小鹿亭就是這樣的存在，照顧了附近學區師生的胃，現在搬到新的店面空間更寬敞舒適，能坐在店內好好的吃一頓午餐或晚餐，也照顧了不少離家唸書的孩子，來內用、外帶的幾乎都是學生居多，主食份量足夠、又有營養的蔬菜，很推薦給來公館、師大逛街的朋友們，下次經過就進來吃個咖哩、烏龍麵吧！