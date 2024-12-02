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【新竹食記】老楊陽春麵 - 南寮50年老店，古早味陽春麵品嘗單純的美好

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2024-12-02 21:52:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【新竹食記】老楊陽春麵

 

南寮漁港東大路四段一帶有許多知名的老店，像是無名陽春麵、吳家麵還有這家老楊陽春麵，老楊陽春麵已經營了50年頭，古早味陽春麵受到在地人的喜愛，沒有過多的調味和配料，種類多元的滷味也是常客必吃的搭配。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

▲店家位在透天一樓店面，側邊招牌不是很明顯，中午用餐人潮不少。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

▲店內用餐空間寬敞乾淨，與鄰桌的距離很遠沒有壓迫感，但坐位不多熱門用餐時段常常滿位。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

▲老楊陽春麵菜單：店內品項不多，主餐只有陽春麵和炸醬麵兩種，陽春麵有湯的和乾的，湯類有貢丸湯和魚丸湯。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

【新竹食記】老楊陽春麵

【新竹食記】老楊陽春麵

▲他們的滷味使用這種大臉盆來裝看起來很壯觀，想吃什麼自己夾再交給店員切。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

▲滷味我們選了百頁豆腐、花椰菜、滷蛋和海帶，只有放上薑絲醬油膏要自己加，滷味整體口味偏淡，吃不出來有什麼特色。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

貢丸湯 40元(左)、魚丸湯 40元(右)。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

【新竹食記】老楊陽春麵

▲魚丸湯一共有三顆，口感扎實沒有魚腥味，本來以為湯頭只是使用味精、薑絲蔥花調味沒有抱太大期望，沒想到意外的好喝，應該是使用大骨熬煮喝得出來湯頭的鮮美。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

▲貢丸是香菇口味，有淡淡的香菇香氣，咬起來有彈牙感。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

【新竹食記】老楊陽春麵

陽春乾麵(大) 60元：麵條使用寬白麵，大份的份量蠻多的，雖然看起來白白的沒有醬汁，但吃起來還是有淡淡的鹹香，吃多了重口味的美食，偶而吃這類的古早味陽春味反而有種單純的美好。

 

【新竹食記】老楊陽春麵

 

【新竹食記】老楊陽春麵

炸醬麵(小) 50元：炸醬使用瘦肉、豆乾、洋蔥製作，將麵條和醬汁拌開後淡淡的香氣才開始散發出來，整體口味偏淡。

 

 

雞蛋糕短評：在地50年老店，店內主食只有陽春麵和炸醬麵可選，甚麼配料都沒有只有單純麵條建議點滷味搭配，餐點份量大醬汁味道不錯，湯類有槓丸湯和魚丸湯，湯頭意外的非常好喝。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★


【老楊陽春麵美食資訊】

地址：新竹市北區東大路四段10號
電話：無
官網：facebook
營業時間：06:00–18:55(周一、二、四)、06:00–14:30(周三、五)、06:00–18:30(六、日)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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place新竹市東區東大路四段10號
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美味度
4.00
服務品質
3.25
裝潢氣氛
3.00
CP值
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