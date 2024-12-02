入冬後的鹿港小鎮，海風吹得人直打哆嗦，這個時候就想和家人朋友一起圍坐在熱騰騰的鍋物旁，看著鍋裡各式各樣的食材在熱湯中翻騰，整顆心都跟著暖了起來。

▼我們家最喜歡來〝岩橙－豐饌湯鍋〞，透過出餐口可以看到廚房裡，每一口湯都是真材實料熬煮而成，這鮮美滋味加「粉」根本泡不出來。

高達40種以上的湯頭選擇，從經典的台式鍋物到異國風味的火鍋應有盡有，不管是愛吃辣的、愛吃海鮮、素食者，一人一鍋滿足不同口味。

▼這家就位於復興路上、鄰近鹿港國中，車子可以停在店家側面的路邊或對面的付費停車場。

岩橙－豐饌湯鍋 總店

營業時間：11：00~22：00

電話：04 778 1880

地址：彰化縣鹿港鎮復興路101號

FB粉專：點我

IG：www.instagram.com/yancheng_main

免服務費、外帶折10元、會員積點兌好禮





海鮮的鮮美滋味應該沒有誰不愛吧，不過我其實很少點海鮮鍋，只有幾隻蝦、幾顆蛤蠣的量也太陽春，還不如吃肉比較實惠。

▼《岩橙》是我少數幾家會點海鮮鍋的店，每次去必點「痛痛鍋」，誰叫這裡面的料實在太豐富，有鮮蝦、蛤蠣、鯛魚片、九孔鮑、干貝等，滿滿一大鍋超澎湃！

痛痛鍋

料多到根本塞不下肉片，還要另外附一盤，這樣你猜只要多少錢？

▼鍋物原本附的是豬肉，但我實在太想吃牛肉了，忍不住多加了10元升級，看著鮮嫩的牛肉片在滾燙的鍋裡變色，鮮美滋味一入口就讓人覺得好滿足喔！

每一片牛肉片都吸飽了湯汁的海鮮鮮味，味道更加分，不用沾醬就很夠味了。

▼「部隊鍋」的真材實料更不用說，兩大片起司蓋得密不透風，底下藏著滿滿的韓式泡菜和各式各樣的火鍋料，煮開後，鍋裡的湯汁咕嚕咕嚕地冒著泡，散發出誘人的橘紅色光澤。

部隊鍋

再放入一整塊泡麵下鍋，吸收了酸辣的湯頭吃起來超過癮，每一口都充滿了濃濃的韓式風味。

▲▼《岩橙》不只有多種美味鍋物可以選擇，自助吧更是超值，各式冷熱飲、麵食、冰淇淋、霜淇淋、沾醬、爆米花、肉燥飯等，通通讓你吃到飽！

麵食的部分有王子麵、冬粉、鍋燒意麵、雞絲麵，每天隨機提供2種。

像我們這次來吃，就是提供王子麵和冬粉。

▼沾醬的選擇雖然很多，不過他們家的湯底實在是很夠味，痛痛鍋鮮味足、部隊鍋酸辣夠味，完全忘了沾醬的存在。

▼我們這次還嚐鮮了「壽喜燒鍋」，個人建議直接請店家醬汁加濃，食材才能吸收到湯汁的醬香，煮起來才夠味。

每鍋鍋物都會附一顆蛋，將肉片沾裹在蛋液中，增添滑順的口感。

壽喜燒鍋

小火鍋雖然平價，但是它的湯底也讓人很顧慮？

因為小火鍋是煮了以後才有湯頭，這湯頭的來源除了來自食材水分，也有可能是濃縮的湯底粉或醬料加熱後融化而成。





▲▼「岩上泉水悠悠流，橙色湯底煮火鍋。」

透過出餐口，可以看到《岩橙》的廚房裡，一鍋鍋以新鮮食材或中藥材慢火熬煮的高湯，散發著濃郁的香氣，充分展現了店家對火鍋的堅持和用心。

不得不說，《岩橙》鍋物的選擇真的是非常多元，除了有多種鍋物、自助吧吃到飽，還有各式各樣的熟食可以點。

炸物看似簡單，但是很多複合式餐廳提供的炸物，卻遠遠不及小攤販的外酥內嫩，香氣四溢。

菜單擷取自《岩橙豐饌湯鍋–總店》官網

我覺得《岩橙》最厲害的是，它不只對鍋物湯頭和味道講究，就連炸物的水準也很夠。

▼尤其是這炸得金黃香酥的「日式唐揚雞」，鮮嫩多汁的肉質，外皮薄薄一層，單吃就已經覺得很讚，沾裹上蜂蜜芥末醬口感更加分！

日式唐揚雞

▼去骨的「椒麻雞腿排」吃起來外酥內嫩，彷彿能聽見咬下時的咔滋聲響，鮮嫩多汁的雞腿肉，每一口都能嚐到雞肉的鮮甜，口感層次豐富。

別忘了沾裹盤子上的椒麻醬汁，香麻的滋味在舌尖上跳躍，微微的辣度恰到好處，就算是不吃辣的人也可以感受到它的魅力。

椒麻雞腿排

招牌滷鴨血

▲香辣紅亮的「招牌滷鴨血」將滷汁吸得滿滿的，滑嫩的鴨血在口中滑過，搭配上酸菜的爽脆和蔥花的香氣，好吃到讓人忍不住一口接一口。

▼這回我第一次點的「招牌臭豆腐」，《岩橙》並不是使用傳統的油炸方式，而是經過滷製，讓豆腐的孔洞充分吸收了滷汁的香辣。

招牌臭豆腐

一口咬下，又臭又辣的雙重滋味在口中爆發，真的是太上頭了，強力推薦來店必點。

▼飯後甜點就來支霜淇淋，或幾球冰淇淋嚐嚐吧！

▲這裡提供的冰淇淋是來自南洋的布拉芙品牌，總共有6種口味可以選擇，我特別喜歡荔枝和草莓起司蛋糕口味。

入口即化的綿密冰淇淋，還原了荔枝的清甜、以及草莓起司蛋糕的幸福感。





▲吃飽喝足別忘了，和家人朋友在超萌的網美牆來個合影吧！

《岩橙》下午沒有休息時間、選擇豐富又平價，平日中午來用餐的客人也很多，是來到鹿港必吃的超人氣火鍋店。





我是因為剛開店就進來的第一組客人，才有機會拍到空景呢！