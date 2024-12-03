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【中山區/西湖站】內科旁有如藝術館的寵物友善早午餐、餐酒館 Poetry 如詩

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2024-12-03 00:19:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

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大直的如詩一直小有耳聞，華麗如同樣品屋、美術館般的裝潢一直讓我很有興趣

尤其在知道他們是寵物友善，立即就約了朋友一起前往！

 

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為在堤頂大道二段的位子、木蘭精品旅館的旁邊

奢華、高聳的大門跟旁邊禪意滿滿的流水造景，如詩在一堆商業大樓跟車潮中顯的鶴立雞群

 

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入口處的一側是如詩的戶外座位，這裏直接坐在造景旁邊

如果帶毛孩來的話這區可以直接落地

可惜最近天氣不佳，室外空間只是被陰雨綿綿籠罩

 

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室內延續著華麗的大門，一入眼就是滿牆的酒水吧台

 

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室內用餐空間非常的寬敞，尤其是挑高的設計更是讓店內顯的大器無比

一側更是有超大落地窗，完全無法想像天氣好時會有多明亮

 

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靠牆的座位是2-4人座位，桌子比較高，用餐用電腦都比較方便

而靠窗的沙發座每一桌都非常大，可以多位朋友聚會

沙發座搭配略微中式、略北歐風的木頭桌子也是很特別

聽說後面還有包廂區，不過當天因為都有人所以就沒去拍照了

 

（是說我是平日2點去用餐，但店內幾乎是全滿的狀態，真的超誇張的啊！）

 

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接下來就是今天的餐點啦！

我個人覺得如詩的餐點都非常漂亮，鹹食澎湃；甜食的盤飾，怎麼拍都很上相

而且份量也都不小，我跟朋友3個人兩份鹹食兩份甜點完全吃不完！

(另外聽說菜單會定期更換，所以相信每次回訪都會有驚喜)

 

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首先是 如詩經典早午餐拼盤 $ 480

首先兩份鹹食端上來時我都覺得很驚人：份量也太多了吧！？

有兩款麵包、沙拉、培根、炒蛋，還有兩款腸類、燻鮭魚、一小盅水果跟一小盅優格

我們是全部一起分享，然後吃到麵包的朋友也說麵包烤的很好吃

炒蛋口感非常滑順，絲毫不乾

 

另外早午餐和和牛漢堡都有的生菜，我覺得如詩也非常有誠意

非常的新鮮脆口，咬下去會有滿滿菜汁的那種

而且搭配也很多元、豐富，讓客人可以一次吃到好多種生菜

 

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小男孩和牛堡 $ 880

接下來是我覺得很厲害的和牛漢堡

（原以爲只有單一個漢堡，但端上來完全不是這麼一回事啊！）

漢堡本身搭配很經典，就是漢堡肉、洋蔥、酸黃瓜跟番茄

但光裡面那塊漢堡肉就不簡單！他是和牛製成的！

才拿洗漢堡就可以看到湯汁、牛油噗噗噗一直冒出來，香氣十足

 

另外要大讚的大概就是漢堡拼盤的副餐了

不管是培根還是薯條，都超級好吃！

培根跟早午餐拼盤不一樣，口感更焦脆，同行朋友都大讚

我個人還特別愛他們家的薯條，光看外型就知道酥脆到不行

旁邊還附上那種美式豬肋排的沾醬，整個就是超完美啊！

 

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如詩穀麥優格碗 $360

比起前兩個偏盤，優格碗的份量看起來親民很多(笑)

中間有一排燕麥片，旁邊點綴著2-3種水果跟果醬

我覺得如詩的優格是比較扎實的口感，吃起來我覺得很有飽足感(再搭上燕麥真的是不得了)

優格味道帶著微酸，淋上蜂蜜之後真的很好吃

 

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焦糖法式吐司 ＄380

如詩的焦糖法式吐司幾乎是朋友看到MENU就吵著要吃的品項，也是如詩的招牌之一

上面有一球香草冰淇淋，然後水果會因應季節做變化 (像MENU裡是芒果，然後我們的是蘋果)

而且雖然換成蘋果，不過也不是單一種口味喔

包含焦糖熬煮過的蘋果，還有新鮮的蘋果切片，有著酸口軟糯跟清爽脆口的兩種風味，非常的有層次

法式吐司的表皮也間的焦酥焦酥的，搭配上冰淇淋真的是口感超豐富

 

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伯爵奶茶／拿鐵 / 水蜜桃天堂果茶 ＄180

飲料的部分我自己是覺得比較可惜一點，沒有到不好喝但記憶點比較低

不過如詩因為是餐酒館，所以白天也需要酒水滋養（？）的人

絕對不要錯過

 

 

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看了一下官網，覺得晚上的如詩也好美喔！（照片取自官網）

 

 

如詩是寵物友善

一進店就有看到一隻狐狸犬，離開前又碰到隻貓貓

雖然室內只能坐推車或提龍，但室外沒什麼限制，而且店員對毛孩也都超友善喔－

已經打算等天氣好實再帶孩子們來一次了！

不過要注意的是，17:30之後的用餐時間毛孩只能在室外空間喔～

 

而且用餐尾聲時，剛好碰到如詩的老闆隨桌詢問餐點、用餐經驗的滿意度（ 我個人覺得很用心）

老闆還說之後會提供寵物餐點喔！毛孩的爸媽都可以好好期待！

 

即日起到12/31晚餐時段訂位說出通關密語：「來如詩，躲一下」

還會招待一份法式薯條喔！

（就是我覺得超好吃的薯條啦！）

 

 

 

Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館

地址：10491台北市中山區堤頂大道二段466號

營業時間：日～四 9:00-22:00  五六 9:00-00:00

電話：0285015416

線上菜單：https://inline.app/booking/-NgqDAocoR1aDYEHFgsG:inline-live-3/-NgqDB5OmYO3iBrj8h1a

 


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place台北市中山區台北市中山區堤頂大道二段466號1樓
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.70
CP值
4.40
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