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海岸線恰恰恰漁村之旅 梓官蚵仔寮 大海開吃，活跳跳鮮味海鮮、海港口療鬱視野、在地美食、老厝彩繪之旅 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-12-03 09:35:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

海岸線恰恰恰漁村之旅 梓官蚵仔寮 大海開吃，活跳跳鮮味海鮮、海港口療鬱視野、在地美食、老厝彩繪之旅 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

整個結合五大漁港 彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮
把高雄最海味的海鮮都結合起來，高雄尚青

這次特別邀請高雄在地插畫家 Croter(洪添賢)
特別對大港開吃系列活動製作水產裝置藝術
使用貓元素融合海港最新鮮的 虱目魚、烏魚、石斑魚、秋刀魚
整個讓南寮海岸光廊活絡了起來

高雄是一個海洋資源相當豐富的港灣城市
一年四季都可以吃到最新鮮正港的鮮味海洋美食

今年第二次主辦 大海開吃，讓民眾可以吃到更優質的高雄水產品
還可以深入海港在地，採買到活跳跳的海鮮、水產
即日起到12/8，彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮等五大漁港都會有週末市集熱鬧登場

跟著尼力的腳步來去 蚵仔寮尋找最鮮味~

12/7~8 蚵子寮漁港壓軸登場
連續16年糶(ㄊㄧㄠˋ)手搶拍活動、大飽口福的海鮮宴，歡迎民眾一同訂桌參與
活動日期： 2024/12/07 ~ 2024/12/08
活動地點： 蚵子寮漁港(梓官區漁會大樓周邊場域)

蚵仔寮魚市場 –> 蚵仔寮漁港 –> 百年洋樓藝術館 –> 蚵仔寮王記炸肥腸 –> 彌陀郭虱目魚丸 –> 劉媽媽代客料理

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2024大海開吃，高雄五大漁港美味海鮮接力、讓民眾大口吃海鮮
把握最終場，最大場、最海味鮮味登場

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高雄最療癒的海港 蚵仔寮漁港，靠近海港新鮮海鮮
觀看三合院紅磚古厝、傳統漁村風光
沒有過多的商業，很純樸的梓官蚵仔寮

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蚵仔寮魚貨直銷中心全年無休每天都有新鮮魚貨
外地來的朋友想要吃海鮮、美食料理，從高雄出發只要半小時就可以抵達 蚵仔寮漁港

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精打細算又可以吃到澎派海鮮、採買鮮貨伴手禮，親子出遊也很適合唷！

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蚵仔寮是南臺灣最大且知名的“現撈仔”生產地漁港

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蚵仔寮保有純樸的漁港、小村落，漁民、魚販攤商都很熱情，每次來都會被熱情給融化

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保有傳統市場的熱情、新鮮海鮮，環境更是舒適好逛
街頭還有一些熟食炸物攤販可當市集、夜市來逛

跟家人最愛來蚵仔寮 ，不僅可以買到最新鮮海鮮
可以新鮮採買後到旁邊的店家進行新鮮烹飪代客料理

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蚵仔寮魚貨直銷中心平面圖
內部共有116個攤位，在重新規劃整頓過後，提供遊客更加舒適、衛生的魚貨採買環境

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蚵仔寮魚市場 大樓

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可以進到魚市場拍賣內參觀，二樓也能觀看到拍賣現況

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整個叫賣方式非常有趣，讓小孩大人都覺得很新奇

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魚市場內的中間管道也是水道，會灑水保持魚市場的乾淨度

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蚵仔寮魚市場 通常要中午後才開始熱鬧，先來去  百年洋樓藝術館 走走

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百年洋樓藝術館是為劉德波故居， 一棟百年洋樓園區

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戶外有海岸線彩繪與老房融合為一體
很適合帶家人、孩子來走走逛逛

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參觀閩式三合院混搭巴洛克風格建築，保有古色古香的氣息

到現在已經有122的老宅，目前改建為 港仔門工作室
靠近海港的幽靜洋樓老宅獨特的文化藝術氣息

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戶外的彩繪很逗趣好拍

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百年老厝都可以參觀、走走拍照

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還有超帥氣巨大的鐵製機器人

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天氣好記得防曬、補水，逛到忘我~

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來到這間 Hu’s Coffee-誰的咖啡休憩
老闆本身也很斜槓人生，加上是梓官在地人
想把梓官在地的美好分享給大家，這裡很多故事、也很推薦來這裡喝咖啡聊是非

Hu’s Coffee-誰的咖啡
位置：高雄市梓官區赤崁西路24號
電話： 0905 313 916
營業時間:10:00~17:30

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鄰近蚵子寮漁港的 Hu’s Coffee 誰的咖啡

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媒體推薦報導過，讓很多遊客、咖啡饕客挖角到這間 Hu’s Coffee-誰的咖啡

老闆於外國打工遊學中愛上了咖啡
把國外的咖啡文化帶回家鄉
利用自己喜歡的風味、特色融入於咖啡飲品
來這裡不僅可以喝到好喝咖啡，還融入了在地特色

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古早味拿鐵
使用麵糊搭配鮮乳，特調出的麵茶古早味飲品

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推薦這款 帶有古早味的人氣甜點，奶油慕斯手工菜燕
可以當做旅途的休息站，放空喝咖啡吃點心
聽聽老闆說梓官的故事

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下午茶肚子餓可以先來點小點美食，推薦這間 老字號 王記炸肥腸

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相當獨特，獨家炸肥腸專賣店，連媒體都會特地來採訪報導

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每條170元、鹹酥每份150元

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都是每日乾淨處理的肥腸，新鮮風味沒有腥味

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點了鹹酥口味，酥脆咬下爆出香濃滋味
貸出蔥花香甜提味

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這滋味也太邪惡了啦!

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好適合當下酒菜唷~~~好吃無腥味!

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跟著尼力腳步來去尋找最鮮海味，幫家人準備澎派的海鮮料理
不用回家忙碌烹飪，可以新鮮採買到旁邊的代客料理做處理

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不用過年過節，每天都很熱鬧的 蚵仔寮

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在地人、特地來買海鮮的遊客也超多

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最鮮味都在蚵仔寮，而且很便宜

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店家都很熱情，不同的魚種都會貼心教學適合的烹飪方式

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每次來沒有空手出去的，海鮮控的天堂

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推薦可以買魚、螃蟹、蝦子，代客料理簡單烹飪就很好吃

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滿滿的螃蟹，愛吃螃蟹的饕客都知道如何挑、採買，來蚵仔寮買海鮮最實在又便宜

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爆蛋紅蟳

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豪邁的活跳跳龍蝦

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泰國蝦也便宜好買

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看海鮮叫賣也非常有趣

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蚵仔寮散步區，可以參考推薦的行程唷～親子出遊也很適合，還可以認識生態、踩踏泥巴

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這間也是在地人推薦的 蔡記蚵仔寮現撈現炸

蔡記蚵仔寮現撈現炸
位置：高雄市梓官區漁港二路 全家便利商店旁

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有蛋小卷.花枝鰾.蚵仔酥.銀魚.柳葉魚.𩵚魠魚

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現場就可以開吃，散步美食～真的很新鮮

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每一款都來一些，柳葉魚也是我的愛

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炸物樣式超多，熟食推薦必買

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跟著人潮推薦必買的 彌陀郭虱目魚丸
每一顆魚丸都是新鮮手工製作、現場還可以看到不斷手工製作與熬煮的魚丸
使用彌陀在地盛產的虱目魚製作的魚丸、魚羹肉

彌陀郭虱目魚丸（竣淵企業行）
位置：高雄市梓官區漁港二路92號 （蚵仔寮魚貨直銷中心 ）

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熱呼呼新鮮出爐的虱目魚丸

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深受到許多媽媽們的喜歡～來採買都是好幾包買，可以冷凍存放一個月

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買魚丸還送湯，回家就可以馬上加熱飲用
可以稍微稀釋湯頭，才不會過於濃郁～或者用湯來熬煮粥亦可

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新鮮好吃，不含防腐劑、用心好滋味的彌陀郭虱目魚丸

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現場都還不斷的製作、出爐，看製作都覺得好療癒

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魚羹肉

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梓官蚵仔寮市場最好買的虱目魚丸～～

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冬菜旗魚丸口感很好，煮湯、氣炸都好吃

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最後把採買好的海鮮拿到代客料理區

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我們找了劉媽媽代客料理

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自己挑選的新鮮海鮮，尚青吃法
直接川燙最鮮滋味，店家會提供特色的酸醋醬可沾著吃

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螃蟹、蝦子都用清蒸的方式就很美味
螃蟹剛好時令季節，帶有黃澄澄的新鮮蟹膏

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每一口都好鮮味香甜，比餐廳吃還要便宜阿！！一人一尾霸氣痛快吃～

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好好吃的蟹膏、蟹卵，人間美味！！！
喜歡吃螃蟹、海鮮的朋友，大推蚵仔寮
一起到蚵仔寮魚貨直銷中心大採買

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傍晚的夕陽也無限美好

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蚵仔寮海港，現撈仔冠全台，順路買伴手禮
就在魚市場旁的戀戀蚵仔寮

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在地特產專賣店，高達50多種以上的在地商品可採買
梓官區漁會嚴格把關的農特產、新鮮魚類加工品

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還有許多精美設計包裝的伴手禮盒，外型獨特吸睛還有得獎唷!
充滿在地獨創性的手信

梓官、彌陀好好玩，沿著海岸線尋覓最鮮美食
緩慢步調，享受在地最鮮美食、感受海港村莊美景
更推薦最終 2024大海開吃，12/7~8 蚵子寮漁港熱鬧登場
連續16年糶(ㄊㄧㄠˋ)手搶拍活動、大飽口福的海鮮宴

活動日期： 2024/12/07 ~ 2024/12/08
活動地點： 蚵子寮漁港(梓官區漁會大樓周邊場域)

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