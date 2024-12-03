整個結合五大漁港 彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮

把高雄最海味的海鮮都結合起來，高雄尚青

這次特別邀請高雄在地插畫家 Croter(洪添賢)

特別對大港開吃系列活動製作水產裝置藝術

使用貓元素融合海港最新鮮的 虱目魚、烏魚、石斑魚、秋刀魚

整個讓南寮海岸光廊活絡了起來

高雄是一個海洋資源相當豐富的港灣城市

一年四季都可以吃到最新鮮正港的鮮味海洋美食

今年第二次主辦 大海開吃，讓民眾可以吃到更優質的高雄水產品

還可以深入海港在地，採買到活跳跳的海鮮、水產

即日起到12/8，彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮等五大漁港都會有週末市集熱鬧登場

跟著尼力的腳步來去 蚵仔寮尋找最鮮味~

12/7~8 蚵子寮漁港壓軸登場

連續16年糶(ㄊㄧㄠˋ)手搶拍活動、大飽口福的海鮮宴，歡迎民眾一同訂桌參與

活動日期： 2024/12/07 ~ 2024/12/08

活動地點： 蚵子寮漁港(梓官區漁會大樓周邊場域)

蚵仔寮魚市場 –> 蚵仔寮漁港 –> 百年洋樓藝術館 –> 蚵仔寮王記炸肥腸 –> 彌陀郭虱目魚丸 –> 劉媽媽代客料理

2024大海開吃，高雄五大漁港美味海鮮接力、讓民眾大口吃海鮮

把握最終場，最大場、最海味鮮味登場

高雄最療癒的海港 蚵仔寮漁港，靠近海港新鮮海鮮

觀看三合院紅磚古厝、傳統漁村風光

沒有過多的商業，很純樸的梓官蚵仔寮

蚵仔寮魚貨直銷中心全年無休每天都有新鮮魚貨

外地來的朋友想要吃海鮮、美食料理，從高雄出發只要半小時就可以抵達 蚵仔寮漁港

精打細算又可以吃到澎派海鮮、採買鮮貨伴手禮，親子出遊也很適合唷！

蚵仔寮是南臺灣最大且知名的“現撈仔”生產地漁港

蚵仔寮保有純樸的漁港、小村落，漁民、魚販攤商都很熱情，每次來都會被熱情給融化

保有傳統市場的熱情、新鮮海鮮，環境更是舒適好逛

街頭還有一些熟食炸物攤販可當市集、夜市來逛

跟家人最愛來蚵仔寮 ，不僅可以買到最新鮮海鮮

可以新鮮採買後到旁邊的店家進行新鮮烹飪代客料理

蚵仔寮魚貨直銷中心平面圖

內部共有116個攤位，在重新規劃整頓過後，提供遊客更加舒適、衛生的魚貨採買環境

蚵仔寮魚市場 大樓

可以進到魚市場拍賣內參觀，二樓也能觀看到拍賣現況

整個叫賣方式非常有趣，讓小孩大人都覺得很新奇

魚市場內的中間管道也是水道，會灑水保持魚市場的乾淨度

蚵仔寮魚市場 通常要中午後才開始熱鬧，先來去 百年洋樓藝術館 走走

百年洋樓藝術館是為劉德波故居， 一棟百年洋樓園區

戶外有海岸線彩繪與老房融合為一體

很適合帶家人、孩子來走走逛逛

參觀閩式三合院混搭巴洛克風格建築，保有古色古香的氣息

到現在已經有122的老宅，目前改建為 港仔門工作室

靠近海港的幽靜洋樓老宅獨特的文化藝術氣息

戶外的彩繪很逗趣好拍

百年老厝都可以參觀、走走拍照

還有超帥氣巨大的鐵製機器人

天氣好記得防曬、補水，逛到忘我~

來到這間 Hu’s Coffee-誰的咖啡休憩

老闆本身也很斜槓人生，加上是梓官在地人

想把梓官在地的美好分享給大家，這裡很多故事、也很推薦來這裡喝咖啡聊是非

Hu’s Coffee-誰的咖啡

位置：高雄市梓官區赤崁西路24號

電話： 0905 313 916

營業時間:10:00~17:30

鄰近蚵子寮漁港的 Hu’s Coffee 誰的咖啡

媒體推薦報導過，讓很多遊客、咖啡饕客挖角到這間 Hu’s Coffee-誰的咖啡

老闆於外國打工遊學中愛上了咖啡

把國外的咖啡文化帶回家鄉

利用自己喜歡的風味、特色融入於咖啡飲品

來這裡不僅可以喝到好喝咖啡，還融入了在地特色

古早味拿鐵

使用麵糊搭配鮮乳，特調出的麵茶古早味飲品

推薦這款 帶有古早味的人氣甜點，奶油慕斯手工菜燕

可以當做旅途的休息站，放空喝咖啡吃點心

聽聽老闆說梓官的故事

下午茶肚子餓可以先來點小點美食，推薦這間 老字號 王記炸肥腸

相當獨特，獨家炸肥腸專賣店，連媒體都會特地來採訪報導

每條170元、鹹酥每份150元

都是每日乾淨處理的肥腸，新鮮風味沒有腥味

點了鹹酥口味，酥脆咬下爆出香濃滋味

貸出蔥花香甜提味

這滋味也太邪惡了啦!

好適合當下酒菜唷~~~好吃無腥味!

跟著尼力腳步來去尋找最鮮海味，幫家人準備澎派的海鮮料理

不用回家忙碌烹飪，可以新鮮採買到旁邊的代客料理做處理

不用過年過節，每天都很熱鬧的 蚵仔寮

在地人、特地來買海鮮的遊客也超多

最鮮味都在蚵仔寮，而且很便宜

店家都很熱情，不同的魚種都會貼心教學適合的烹飪方式

每次來沒有空手出去的，海鮮控的天堂

推薦可以買魚、螃蟹、蝦子，代客料理簡單烹飪就很好吃

滿滿的螃蟹，愛吃螃蟹的饕客都知道如何挑、採買，來蚵仔寮買海鮮最實在又便宜

爆蛋紅蟳

豪邁的活跳跳龍蝦

泰國蝦也便宜好買

看海鮮叫賣也非常有趣

蚵仔寮散步區，可以參考推薦的行程唷～親子出遊也很適合，還可以認識生態、踩踏泥巴

這間也是在地人推薦的 蔡記蚵仔寮現撈現炸

蔡記蚵仔寮現撈現炸

位置：高雄市梓官區漁港二路 全家便利商店旁

有蛋小卷.花枝鰾.蚵仔酥.銀魚.柳葉魚.𩵚魠魚

現場就可以開吃，散步美食～真的很新鮮

每一款都來一些，柳葉魚也是我的愛

炸物樣式超多，熟食推薦必買

跟著人潮推薦必買的 彌陀郭虱目魚丸

每一顆魚丸都是新鮮手工製作、現場還可以看到不斷手工製作與熬煮的魚丸

使用彌陀在地盛產的虱目魚製作的魚丸、魚羹肉

彌陀郭虱目魚丸（竣淵企業行）

位置：高雄市梓官區漁港二路92號 （蚵仔寮魚貨直銷中心 ）

熱呼呼新鮮出爐的虱目魚丸

深受到許多媽媽們的喜歡～來採買都是好幾包買，可以冷凍存放一個月

買魚丸還送湯，回家就可以馬上加熱飲用

可以稍微稀釋湯頭，才不會過於濃郁～或者用湯來熬煮粥亦可

新鮮好吃，不含防腐劑、用心好滋味的彌陀郭虱目魚丸

現場都還不斷的製作、出爐，看製作都覺得好療癒

魚羹肉

梓官蚵仔寮市場最好買的虱目魚丸～～

冬菜旗魚丸口感很好，煮湯、氣炸都好吃

最後把採買好的海鮮拿到代客料理區

我們找了劉媽媽代客料理

自己挑選的新鮮海鮮，尚青吃法

直接川燙最鮮滋味，店家會提供特色的酸醋醬可沾著吃

螃蟹、蝦子都用清蒸的方式就很美味

螃蟹剛好時令季節，帶有黃澄澄的新鮮蟹膏

每一口都好鮮味香甜，比餐廳吃還要便宜阿！！一人一尾霸氣痛快吃～

好好吃的蟹膏、蟹卵，人間美味！！！

喜歡吃螃蟹、海鮮的朋友，大推蚵仔寮

一起到蚵仔寮魚貨直銷中心大採買

傍晚的夕陽也無限美好

蚵仔寮海港，現撈仔冠全台，順路買伴手禮

就在魚市場旁的戀戀蚵仔寮

在地特產專賣店，高達50多種以上的在地商品可採買

梓官區漁會嚴格把關的農特產、新鮮魚類加工品

還有許多精美設計包裝的伴手禮盒，外型獨特吸睛還有得獎唷!

充滿在地獨創性的手信

梓官、彌陀好好玩，沿著海岸線尋覓最鮮美食

緩慢步調，享受在地最鮮美食、感受海港村莊美景

更推薦最終 2024大海開吃，12/7~8 蚵子寮漁港熱鬧登場

連續16年糶(ㄊㄧㄠˋ)手搶拍活動、大飽口福的海鮮宴

活動日期： 2024/12/07 ~ 2024/12/08

活動地點： 蚵子寮漁港(梓官區漁會大樓周邊場域)