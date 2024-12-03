Nowhere Taipei環境介紹

「Nowhere Taipei」一間位於京站附近的墨西哥料理餐廳，除了有獨特墨西哥早午餐外，還有獨特的飲品與調酒呢！

早上10點開始就會供應酒精類飲品，讓不少饕客慕名而來，也因此大約在中午的時候就會擠滿人潮了！

「Nowhere Taipei」特別的不僅是營運時間、方式，連餐點都相當特別！融入台灣人在地口味精心研發出最獨一無二的創意墨西哥料理，讓大家對於墨西哥料理能夠更進一步的認識、嘗試，並且喜愛上！早上十點開始就提供酒精類飲品，讓你搭配早午餐時也能享受國外的飲食氛圍，酒類的飲品也非常多樣化、具有獨特性，真的讓人每杯都想嘗一次！

「Nowhere Taipei」一到中午就非常多人前來，建議大家要來之前可以先訂位，在裝潢布置上Nowhere Taipei也是相當精心，一踏進店裡就能感受到店內的高質感氛圍，沒有過多奢華擺設！一樓也有電視，平常播放體育賽事，當季賽事的話就是撥放當季的～

吧台區的座位也很棒！座位間距也不會太小，重點是牆上有滿滿的飲品名稱，連酒精濃度都在上面了，讓人一目了然！

靠近樓梯口也有單獨二人座，感覺這裡想當適合2人朋友聚會或是情侶約會，能夠不受其他桌的干擾！

「Nowhere Taipei」也有二樓寬敞座位區，二樓也有店內招牌100吋大屏幕、座位也相當特別，有對坐或是沙發座位，至於投影幕平常會播放體育賽事、當季賽事的話會跟著當季播放，非常適合熱愛的美食者前來探索一番！由於當天二樓幾乎客滿，就不打擾其他人用餐前往拍攝了！

Nowhere Taipei菜單

這裡也有線上菜單供參考>>https://online.pubhtml5.com/krkiz/mzzi/

Nowhere Taipei必點美食

TACO PARTY SET $270+塩香牛排捲餅$279+墨式塔可香米飯(雞腿)$199+辣味允指雞中翅$199+龍眼嘻嘻$250+孜然桂花烏龍$100

辣味允指雞中翅$199

喜歡辣味的美食愛好者，絕對不能錯過這道「辣味允指雞中翅」！允指雞中翅上面塗滿墨式酸辣感，酸辣度非常明顯！

允指雞中翅的鮮嫩感再搭上酸辣超明顯的墨式沾醬，如果這時在沾上一旁的鄉村醬，也能平衡整體口感，這一口接著一口真的相當涮嘴呀！

墨式塔可香米飯$199

如果！你也在飲控的話，也推薦你可以嘗試這道墨式塔可香米飯，裡面是滿滿的生菜沙拉與雞腿肉，淋上香味撲鼻的墨式酸香醬汁，整體攪拌一起

吃起來真的讓人難以忘懷！這碗「墨式塔可香米飯」很難不把它吃個精光，每吃一次都是新的驚艷！

塩香牛排捲餅$279

如果喜歡吃牛肉的，一定要點上這道，用特選Prime等級翼板牛，手作的麵餅捲柔軟帶著嚼勁，裡面滿滿的蔬菜還有米飯，吃起來相當有飽足感～

雖然多層次口感，但格外清爽！

TACO PARTY SET $270

這盤超豐富的「TACO PARTY SET」一定要點上一盤，有墨式香料雞腿、慢燉香料牛腩、辣辣酥炸魚條

酥然酥炸魚條是「辣辣酥炸魚條」但吃起來一點也不會很辣，清爽的蔬菜們，搭配上手作捲餅，整體口感很是清爽！讓餐點的口感更加多層次，卻一點都不膩口～

慢燉香料牛腩吃起來也好香嫩，整個肉質感一點都不乾柴，搭配上滿滿的香料味，吃進嘴中好幸福！

龍眼嘻嘻$250

龍眼嘻嘻是我喝過最特別的調酒了，本來想說龍眼黑咖啡或是冬夜伴奏，但放在下次前往時的必點飲品好了！

這杯龍眼嘻嘻基底是Gin，有龍眼、咖啡與通寧水一起調和而成，酒精濃度僅有11%左右

最上層放上一片果乾，喝起來相當清爽，Tonic結合Gin的口感就像是在喝氣泡水一樣，同時有著淡淡的龍眼香氣，也能喝出咖啡的回甘口感，如果害怕酒精味道很重的，可以點這杯！

孜然桂花烏龍$100

最特別的「孜然桂花烏龍」，清香的烏龍香氣結合了微辛孜然香，讓整杯茶喝起來有著獨特的層次口感，尾韻飄散著淡淡的桂花雅香！