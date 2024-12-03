餐廳：Skylark洋食‧芳鄰 台中福科店

地址：台中市西屯區福科路269號

電話：04 2462 5180

營業時間：7:30~22:00

官網：https://sky-lark.com.tw/

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這次要分享一個年輕時的回憶「Skylark」，skylark加州洋食館，或是現在的Skylark洋食芳鄰，他們創立於1996年，MALU上大學的時候它們已經是當時只要是重要聚餐就會想到的知名品牌，他們的麵包無限續成了一直以來的重要特色，但不知曾幾何時這個牌子好像就消失在我的視線之外，直到前兩年疫情生意慘澹的日子，MALU心血來潮跑去了涮乃葉兼職，才突然發現了背後的雲雀集團原來旗下就有這個Skylark，目前店數不多，尤其台北之外已經僅存這間台中的福科店，於是我就帶著員工折扣的機會去吃了兩次，雖然菜單可能有變，但還是很想把這個我很喜歡的品牌分享給大家。

如果看它們的營業時間會感到相當驚人，從早上7:30開始一直到晚上22:30，也就是從早餐就開始一路賣到晚餐，提供各種類型的餐食和飲品選擇，也涵蓋了過去主打的所謂洋食套餐系列，同時還有訂價在350元的商業午餐，客單價我覺得大概在500~600左右，我們則是點了比較豐盛的雙人套餐。

SKYLARK的招牌就是它們超好吃的麵包，兩種的現烤麵包吃到飽，可以無限續但不能打包帶走，對於麵包狂熱者絕對是一大福音。

對於久違的SKYLARK我從沙拉就開始感到驚訝，採用早午餐店規格的木碗系列當容器，這道雞肉凱薩沙拉(NT.250)的生菜外貌和選品還不錯，只是我個人偏好現煎的培根和乾淨的雞胸肉或是炸雞塊，不過以這類型的連鎖品牌來說，這樣的沙拉已經是分數不錯的表現。

南瓜濃湯(NT.100)比我預期的要好很多耶，裝飾擺盤是很正式的完全不馬虎，味道也同樣濃郁，雖然是湯品裡面比較安全牌的選擇，卻也是沒讓人失望。

粉紅醬中卷彎管麵，這是雙人套餐的開胃前菜，算是小份的通心麵，配料豐盛味道也很不錯喔，從沙拉、濃湯到開胃菜的通灣管麵，還有無限續的麵包，是不是感覺到這裡就開始有點飽了。

我們選的兩個主餐之一「德國豬腳」(NT.450)，還附有一小盤酸菜，皮超酥脆，帶著大骨看起來就很好吃的模樣，但肉質比較有嚼勁，對牙口不好的我來說是費力了些。

另一道主菜我們選了菲力牛排(NT.480)，現在的套餐好像不能同時選這兩道了，不過我會推薦大家選這道菲力牛排，上頭的擠花奶油補足了菲力本身欠缺的香氣，只將表面煎到五分熟，隨鐵板還有一塊加熱石，不敢吃太生的可以稍微熱一下，口感軟嫩且鮮甜，是大部分人會喜歡的牛排部位選擇，我自己來兩次都有點這一道，可見我對它的喜愛。

之前點的甜點目前新菜單上好像沒有，所以就不特別介紹了。

這邊再補上一些二訪時的不同料理，這道也是當時限定的菜色，沒記錯的話應該是鹹豬肉。

這個是前菜的英式炸魚佐塔塔醬(NT.120)。

最後是干貝、草蝦、中卷烏賊墨魚義大利麵(NT.400)。

整體來說Skylark的菜色真的相當多元而豐富，價位上是偏中高，但品質也是相對不錯，從早午餐的早餐盤和木碗沙拉，到排餐、義大利麵等等應有盡有，聚餐時幾乎可以滿足所有人的選擇，加上麵包無限續的絕招真的讓人覺得物有所值，推薦大家可以來嘗試看看。

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