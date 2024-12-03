茗香園冰室在台北中山店在用餐時真的是一位難求，而板橋店相較之下，

則擁有較少的用餐人潮，這讓用餐的氣氛更加輕鬆。

板橋店的地點離府中捷運站相當近，方便交通，

但餐廳位於二樓，需要爬樓梯前往。

用餐環境比中山店更加舒適也不擁擠，

餐廳的氛圍既簡單又具香港懷舊風情，

都能在輕鬆愉快的氛圍中享受美食。

有多樣化的港式美食、點心和飲品，

讓人可以品嚐到經典的香港味。

鹹蛋肉餅飯 $190



肉餅保持著濕潤感，鹹蛋的風味融入肉餅中，

搭配白飯使整道菜更有層次。

滑蛋番茄牛肉飯 $200

牛肉嫩滑和炒番茄的酸甜味交織，口感清爽。帶有蛋香，

每一口飯都充滿了豐富的滋味，十分下飯。



豬排煎蛋公仔湯麵 $160

嫩滑的豬排微微的焦香味，加上一顆雞蛋蛋黃微流心，

增添湯麵的風味，公仔湯麵就是泡麵的口味，味道偏清淡。

咖哩牛肋條飯 $280



咖哩醬濃郁、香料味十足，牛肋條燉煮得非常軟嫩，

醬汁的濃郁與牛肉的鮮美，搭配白飯相當開胃。

鮮蝦腸粉 $130

鮮蝦Q彈，腸粉的外皮薄且柔軟

加上茗香園的辣椒，味道層次更美味。

豆豉蒸鳳爪 $120

豆豉的鹹香與蒸鳳爪的滑嫩，肉質軟爛，香氣恰到好處，令人一口接一口。

紫金流沙包 $150

一口咬下，黃金流沙瞬間流出，濃郁的鹹蛋黃

和奶香味相融合香濃卻不膩，孩子們超愛這著流沙包。

花生西多士 $100

外層炸至金黃酥脆，花生醬則濃郁滑順，

甜中帶有堅果香氣，不油膩，真的是美味的甜點。

整體來說，茗香園冰室的餐點風味地道且具層次，份量也相當足夠，

整體的用餐體驗算是不錯，想要吃家常味道的餐點或是精緻的點心，

在茗香園都可以品嘗到港式茶點的美味。





【店家資訊】

👉茗香園冰室-板橋店

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🏠新北市板橋區中山路一段7號2樓

🚈捷運府中站

☎️02 2950 0029

⏰AM11:30~PM21:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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