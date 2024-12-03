覺得能量商品都是智商稅嗎？注重健康的我發現市面上充斥著超多標榜遠紅外線的產品，卻常藏著輻射隱患。到底有沒有不含輻射卻有感的能量商品啊？前不久造訪鶯歌陶瓷老街的未來能量實驗室，經過簡單的科學測試、完全顛覆我對能量商品的刻版印象！未來能量實驗室將碧璽晶石、火山石、藍色晶礦石及多種金屬氧化礦石集合，再以1250度高溫鍛燒生成的穩定遠紅外線礦晶體，並把相關的材質和技術運用、製成手鍊、項鍊、貼布、滾珠瓶，甚至是能量服飾、水壺等日常用品，價格不貴卻能讓人對差異有感！

像我親自感受到拿著手鍊或接觸能量商品後自身發力的差別，也品嘗到能量壺讓倒入的無糖綠茶滑順不澀，才發現原來真的有不含輻射、價格親民又有感的能量商品耶！

位於新北市鶯歌區尖山埔路23號的未來能量實驗室地利很好，從台鐵鶯歌火車站走個十分鐘出頭就能抵達，702、851、917、981、5101…等多路公車停靠的「國慶街」站牌走過來也只要6分鐘。未來能量實驗室離國道3號三鶯交流道只有6分鐘的車程，附近還有成祥鶯歌3號公園停車場、星巴克對面的鶯歌國小停車場(育英街入口)可停車，想開車、搭車前往都很方便。

未來能量實驗室品牌Logo可不是隨便設計的，仔細看LOGO中的朱雀有個形似台灣的圖樣，未來能量實驗室選擇以朱雀為品牌核心，其實是融入了對台灣的深情及文化傳承。從遠古時代開始朱雀就是守護南方的神獸，身披紅色火焰的朱雀不僅代表火行能量，更有蛻變與重生的寓意，象徵著生命力的生生不息、強大的正氣能驅退一切負能量。

2024年開始我們進入了為期20年的九紫離火運，未來能量實驗室的品牌精神，正是希望這隻守護神獸能在這個大運期間，不僅守護南方、也護佑我們台灣。也希望朱雀的正氣與火行能量為每個人帶來能量與改變，且護佑在台灣文化蘊含誕生的未來能量實驗室能幫助更多人維持身心健康。

為了讓人親眼見證能量的存在與威力，未來能量實驗室除了有提供免費體驗能量測試，做完測試並加入官方的朋友還會送能量貼布喔！

因為在品牌創立的過程中，創辦人遇上了住在隔壁的鄰居，一位在鶯歌陶瓷老街從事佛像燒製的工藝大師。原是工程師的鄰居因家族陶藝事業無人繼承而毅然決定接手。兩人對能量工藝的共鳴一拍即合，就決定攜手合作，在這古老的陶藝街創建了「未來能量實驗室」。

所以未來能量實驗室是設在茶壺行後方的空間，二樓則是佛堂用具展示空間，但未來能量實驗室並不是什麼宗教機構，裡面的能量商品也跟科學有關，信仰任何宗教甚至是無神論者都能放心進來感受能量的好處。

品牌其中一位的創辦人曾是一位天線模組的專業人士，擅長處理波和振動，對科技的頻率和能量有所了解。然而經歷生意失敗、健康受損的他，在一次偶然的機會下接觸到一種高科技複合材料，便開始專研其潛在的能量和作用，於是他萌生了開發能量產品的想法。經過多次嘗試與改良，他最終選擇與陶瓷工藝師合作，將優質的天然水晶、遠紅外線氧化物等材料通過高溫燒結，製成佩戴和日常使用的能量飾品。創辦人希望通過這些產品、替曾經像他一樣忙碌奔波的朋友，生活品質帶來切實可見的改善。

他們有自己的燒窯，品牌用傳統技藝來處理現代的半導體複合材料，比如將水晶磨成細小的奈米粒子、再與帶有能量的多種金屬氧化礦晶體材質混合，以1250度高溫鍛燒生成的永久穩定能量礦晶體。

這個過程不僅清除了雜質，還增強了水晶和礦晶體的能量頻率，讓它們的有感作用達到新高度。

品牌還使用能量礦晶體製作不同形式的產品，並由專業彩繪法瑯工藝者純手工打造而成，包括塑形、彩繪、後加工之類的每一個步驟，都需要工藝師精心製作。

但未來能量實驗室利用半導體複合材料、奈米技術與獨家的窯燒與上釉技術，讓傳統水晶能量對大家的影響又更上一層樓。

品牌創立4年來創辦人常利用半夜討論開發產品，因為鶯歌陶瓷佛像店裡販售有40~50年老客戶的根基，慢慢累積出資金，也越來越多的人再回來感謝與幫忙宣傳試用分享、帶來跟多的親友來消費，讓他們後續一直有再投入幾千萬的資金研發，很多知名企業的老闆和管理階層及上市櫃公司的客戶都是品牌的愛用者喔！

未來能量實驗室真的很有心！不只自製的水晶和陶瓷講究，就連貼布、衣服、鞋墊、襪子、脖圍這些紡織品材質的挑選也不馬虎，每樣都經過反覆比較，才選出又舒適又耐用的，讓人能用得安心又舒服。

來到未來能量實驗室完全不用有壓力，接待人員很友善，完全不會像一般店家急著推銷。他們更希望你能先體驗、了解能量商品的理念，等到真的有感、認同後才會建議選購。

所以可以放心進來逛逛，欣賞商品、做測試，他們絕對不會緊迫盯人或硬性推銷產品。

像他們會請客人先品嘗罐裝的無糖綠，同樣的茶只是直接倒跟倒進過能量水壺、喝起來口感就不同，從能量水壺再倒出來的無糖綠茶，喝起來不但滑順，還完全沒有那種澀澀的口感，真的會讓人大感神奇。

接下來就是最讓人驚訝的外力抵抗測試！他們請我把手背到背後，雙手掌握緊，分別站在鞋墊上、離開鞋墊，還有隨手披上一件能量上衣的情況下做對比。結果超明顯！即使出同樣的力道，我反抗時的力量卻截然不同。只要接觸到他們的產品，感覺整個身體的力量都能瞬間湧出，真的讓人佩服倒五體投地！

另一個測試也很有趣！他們請我一隻手空著摀住心臟，然後依次換成拿著手機貼心臟、再換拿能量商品，三種不同狀況下測試另一隻手對抗外力的能力。結果發現：空手時出力正常，但手機貼著心臟時力量明顯弱了，而當手握能量商品時力量又恢復甚至還更強了。

這測試不僅讓人親身感受到輻射對身體的影響，也教會了我如何在家就能輕易測試之後買的能量商品對自己的效果，方式簡單卻又很實用！

既然可明顯感覺差別，那麼這樣的能量商品會不會有輻射？放心，未來能量實驗室的產品可不是什麼X光機或微波爐，不會對人體產生任何輻射！產品所含的能量跟醫療上的紅外線或X光完全不同，那其實是非常穩定的能量頻率，就像陽光中的一部分，雖不可見但能被吸收不會有任何輻射傷害，反而對健康有益。

他們的產品超高燒結已去除了雜質，研發出來後還拿過去工研院跟核研所檢驗，據說送去檢驗時第一時間相關單位還以為是有人檢舉他們，後來得知是他們拿自己的產品做自主檢測、就提出事先警告：若有測出輻射會有相關罰責，事實證明工研院檢測材質釋放非常平穩高能量的遠紅外線，核研所檢測沒有輻射，他們的商品能量純淨、安全無虞，讓人能放心地享受能量商品帶來的好處。

帶大家仔細看看裡面的能量商品。

這尊是能量關公，很多家庭會將關公象徵忠義的關公像供奉在家中、面向門口或窗戶用來鎮宅、招正財、庇佑生意興隆。而這尊能量關公可不只是有風水的考量，還使用了未來能量實驗室獨特的能量複合材質製作。這樣的材質可以提升能量流動，甚至把無糖綠茶放在離關公像5到7公分的距離內，靜置片刻後再喝下去，你會發現茶的口感與一般喝到的不同，喝起來甘醇不澀！

這是琉璃擺飾龍。琉璃龍的光澤超美且剔透如水晶，除了閃爍著獨特的色彩層次、每一個細節都精緻無比，看起來既輕盈又充滿力量，彷彿能隨時飛翔，可守護著家中每個角落。

合夥人的阿公是鶯歌第一代陶瓷協會的理事長，也是當地陶瓷界的傳奇人物！製作過無數佛像及很多代表性的神獸作品。在這裡想買一般的佛像和擺飾，或能量佛像、擺飾都找得到。

活性礦晶體能量壺採用了先進的PCT樹脂，材質符合美國FDA標準，並經SGS檢驗確保不含雙酚A及塑化劑，符合台灣食品容器衛生標準，耐熱80°C。

因為製作十以先進科技噴塗技術將多種高頻率天然礦晶體結合瓶身，這款能量壺可轉化能量，讓水變得更純粹、健康。設計簡約的壺身輕巧好攜帶攜大口徑的能量壺適合各種飲品並且清洗方便，且不易殘留異味，能讓人隨時享受健康的好水，提升生活品質！

能量攪拌棒和能量馬克杯是提升日常飲品質量的神奇小物！能讓人喝的每一口都能感受到清新與純淨，讓水、茶或其他飲品的口感更順滑，喝起來更加舒適。讓注重健康、或是需要提升專注力的上班族甚至是愛喝茶的朋友，隨時都能享受高品質飲品的滋味！

這款透氣遮光的能量礦晶體眼罩，完全不需要插電就能發揮強大作用！

利用天然礦晶體的能量，享受深層放鬆的同時密閉的眼罩還能加速眼部保養品的吸收，提升保養效果，讓眼周肌膚得到更好的呵護！

裡面也有吸濕排汗的能量衣服。

材質經過獨特組織設計，乾爽，舒適且有良好伸縮彈性，採用天然礦晶體塗層技術，讓水分子間共振摩擦而產生熱效應。材質親膚的能量衣觸感舒適，不論是夏日從事戶外活動、進出冷氣房、晚上睡覺，讓人都能隨時保持輕鬆舒適的好狀況。

能量襪子、鞋墊和領巾可是日常生活中的能量好幫手！

久站或長時間走動的人穿上能量襪子後會感覺雙腳更舒適，也很適合上班族、運動者或腳易冷的朋友；能量鞋墊對於需要長時間穿鞋的人超友好，幫助提升站立穩定感還能讓腳底更放鬆，適合外出奔波或需要站崗的族群；能量領巾冬天暖脖、夏天降壓的絕佳選擇，很適合久坐電腦前的上班族或經常低頭的手機控。

因為未來能量實驗室是由合夥人家的本業所經營，如果喜歡傳統的陶瓷佛像也能在那邊買到。

不過能量佛像及擺飾跟一般的佛像、擺飾最大的不同在於它的材質，能量佛像使用的是礦晶體而不是陶土，這差別可是大得很！礦晶體的製作過程相對複雜，因為它是複合材料、硬度比較高也不容易塑形，而且在燒製過程中收縮比例更大，這樣不良率就會比較高，所以每個能量商品的品質都需要更多的工藝精雕細琢，跟傳統的佛像及擺飾完全不一樣喔！

像這尾金龍就是有加入複合材料的能量商品，這尊用複合性材質打造的能量金龍不只是看起來威風霸氣，更是家中和事業場所的能量守護者！

能量金龍象徵招財納福、化煞轉運，擺放在適合的位置還能提升磁場、凝聚正能量、穩定運勢，讓家宅更和諧、事業更興旺。想要增強財運的創業者、希望事業穩步提升的老闆，或是想讓家中氣場更平衡的朋友，無論是做居家裝飾還是放商業場地，都能幫忙守護每一天。

裡面也有多款能量項鍊，不只設計時尚還能幫忙提升內在力量與穩定感，長長的項鍊也幫覆蓋到的區域提供全方位能量支持。超適合需要應對壓力挑戰、追求內心平靜的人，或是熱愛身心健康與自然和諧生活的朋友。

這裡還有可搭配生肖的五行能量礦石，珠珠顏色、大小規格可以幫忙客製。

能量礦晶體的珠子可不是普通的飾品哦！因為能量礦晶體在高溫燒製時添加不同的氧化物、可以造就不同的色澤。透過高溫燒製添加氧化物，氧化鈷變藍、氧化鎂變黃，所以整顆從內到外都是同色，不是只在外層上塗料而已，五行能量礦石不只好看，還兼具專屬能量的魅力！

店裡還有兩款超實用的按摩神器：能量小臉棒和能量小魚撥筋刀！

外型像湯匙的能量小臉棒簡單好上手、頭尾都能做臉部按摩。造型較特別的能量小魚撥筋刀功能超多，不管全身哪裡需要放鬆都能搞定！魚頭前端做小臉按摩一推就到位，魚尾可舒緩眉骨、放鬆腳踝，魚下方梳齒可做肩頸按摩，魚背立體齒梳能梳頭按摩、頭部也能享受放鬆。

這裡還有一些造型很好看的能量手環，跟以往印象中那種死板板、醜醜的能量商品不同，這些能量手環造型超時尚，無論日常穿搭還是通勤、活動都能輕鬆駕馭。不但能加分造型，還能隱藏一點小心機，給人滿滿的自信和正能量！

裡面甚至還有所謂的3D投影貔貅銀飾能量手環，這3D投影貔貅銀飾能量手環可說是能量界的時尚精品！中間的立體珠珠，細看裡面竟然藏著心經和觀音像，這設計也太有巧思了吧！

除了招財避邪、防小人的寓意，手環金屬部分的材質還選用925純銀，不僅高質感還貼心不過敏，適合各種膚質的朋友。既有能量又有意境，戴上它不只是飾品，更是一種生活態度！

沒想到3D投影的手環竟然這麼酷！仔細微觀，裡面的觀音像和心經從不同角度都能看得清清楚楚，像是帶著一座微型藝術品在手上。不只是手環，更是一個隨身的護身符和能量象徵，真的讓人愛不釋手！

能量實驗室開發的商品種類超豐富！除了項錬、手練、衣服、鞋墊、襪子、水壺·之外還有一些實用的日常用品，因為他們會不斷傾聽客人的需求跟反饋，，才從最初的配戴飾品慢慢延伸，開發出越來越多的貼心產品！

後方的櫥櫃也有用品展示區，有部分商品是購買商品後可以較便宜加購的喔！

這個多功能能量墊採用天然礦晶體高溫燒結1250度，手工縫織64格礦石顆粒製成，無需插電就能持續釋放能量。不管是做瑜伽練習還是當睡眠枕墊，這個能量充沛的墊子都能幫忙提供一個平衡身心的空間，讓能量自然流動。

這個能量疏導儀有USB充電的無線款和需要插電的有線款，有三段溫控調整、可定點熱敷且可深層作用。

底部的導熱片是複合材質做的能量導熱片，有39個顆粒做放射排列，週邊突出的造型也可以分別針對臉部和身體來按摩，功能其實相當多。

朱雀神華平安開運皂結合能量礦晶體及傳統植物精華精心製作而成。含艾草、香茅、艾葉結合端午節午時水的強大能量，深層清潔的同時也希望庇佑使用者平安、招財與淨化負能量。

除了可以每天洗浴時使用，在家中擺放也能提升家中風水能量場，感覺這種能帶來滿滿的祝福與好運的東西還滿合適送禮耶！

一般人覺得哪裡好像卡卡時都會想貼貼布，所以他們也有不斷研發能量貼布，還使用了伸展方便、多層次透氣孔的機能型布料，保持貼布透氣舒適除了第一代能量貼布，後來還推出強效型貼布喔！

他們也有好用的能量滾珠精油瓶，瓶身上方就是他們的能量礦晶體滾珠，搭配純淨溫和的自然植物精油，能加速精油更深入。

味道溫和不刺鼻的精油滾珠精油瓶，很適合想保持清醒或卡卡、累累的人隨時隨地滾一下，來感受清新及舒暢。

多功能能量墊還能拿來當椅墊，特別適合長時間坐著的朋友們，像是在辦公室工作的上班族、熬夜K書的學生族或需要長時間駕駛的司機使用，就不用擔心長途開車打瞌睡、坐長途飛機會有久坐不適的感受了，讓人在工作、學習或休息時都能感受到滿滿的POWER和舒適。

這款健康能量毯真的是美觀又實用！它擁有雙色設計，一面是優雅的灰色，另一面則可以選擇藍色或紫色，質感超棒的能量毯不僅時尚還很耐看，完全能融入生活中的每個角落。

無論是在家小睡還是旅行中隨身攜帶，它都能隨時隨地陪伴、帶來健康舒適的感覺。

他們還有兩款隱藏商品：由知名法師畫的五雷護身符、五路財神符，這兩款符咒可不是隨便展示的，是因為我看到創辦人戴、詢問時店家才拿出來的。上面的硃砂很容易掉落，所以只能看不能碰，而有硃砂也代表著這是全新品！

五雷護身符主要是保護安全，對於需要增強自我防護的人來說是個理想選擇；另一個則是五路財神符是經過聖母指示製作、可用來招財，特別適合有事業需求或想要提升財運的人。

這裡就像是一個迷你能量商品博物館，不僅能夠欣賞每一件商品的藝術價值，還能輕鬆自在地逛，發現每一個充滿能量的寶物！無論是來尋找一件獨特的藝術品還是想體驗這些能量商品的力量，都能在這裡找到獨特的驚喜。

他們還有自製的酸梅湯，特別添加了蜂蜜和桂花的自製的酸梅湯口感酸甜、甜度剛好，喝上一口讓人回味無窮！

而且，之後若帶著能量壺回娘家的話，酸梅湯還能享受半價優惠喔！

裡面的接待人員很熱情也很好聊，重點他們真的不像是想販賣商品的店家，感覺反而是以交朋友的方式想、讓大家更深入地認識這些能量商品。

能量實驗室營業時間是每天早上10點到下午5點，只有除夕會休息之外全年無休，付款超方便，現金、信用卡、LinePay通通OK。他們還有剛設立的購物平台官網，不方便到店也能直接網購！另外，還有個尚未公開的私密社團正在醞釀中，讓人超期待！

一般所謂的能量商品都不便宜，但是我有仔細的觀看他們每樣商品，其實價錢都很合理而且品質很好，為了讓更多人能感受他們能量商品的好處，所以定價跟一般同規格的品牌商品價格差不多，只能說老闆太佛心了！

這是我帶回的白色五行能量礦石手鍊，上面的玫瑰金貔貅是連不乖肌膚也能配戴的925銀飾，而且這是宜蘭傳藝中心原住民所做的銀飾，搭配礦晶珠做的手環很特殊。

白色的五行能量礦石手鍊女孩子起來蠻秀氣的，貔貅又有象徵招財，沒有一般招財手鍊的俗氣感又很耐看，而且因為礦晶珠的材質獨特、不用怕繩子碰水會發臭，所以我是連洗澡都戴著。因為整天戴都沒有拔下來，淺眠又常常到下午就恍神的我自然也感受出配戴前後的差異。

這個能量水壺也很妙，倒有氣泡的飲料下去變化更明顯，氣泡會消得特別快，幾分鐘後同時間倒在玻璃杯裡的喝起來還有氣泡感，但倒在水壺裡的已經變糖水了，真的很驚人耶！

我幫家人帶的能量鞋墊很好用，常常久站亟需要走遠的家人也都說用了之後感覺有差。

就算撇開能量方面帶來的好處，這鞋墊穿起來也很舒服，有一種加了氣墊的舒適感，腳步會變得輕盈，相當值得買！

我是個實事求是、講求眼見為憑的人，本來對能量商品半信半疑，沒想到卻被未來能量實驗室的簡單測試給驚豔到了！讓我不僅確信了能量的存在、還忍不住帶了幾件商品回家用，結果還真的化解了一些原本生活裡的小困擾，而且這些商品價格不貴、生活中也用得上，不只是質感好還多了健康相關的附加價值。

如果你也是講求科學和真實感受的人，下次到鶯歌陶瓷老街，一定要親自去未來能量實驗室實際測試感受一下，相信也會跟我一樣顛覆原本的認知喔！

過年送的不只是禮物，更是關心與祝福！未來能量實驗室有推出2025健康年節禮盒，只需$6,500就讓家人滿滿元氣迎新年！

禮盒內容超有愛：

*健康能量毯：高能量礦晶體加持，溫暖又舒適，陪伴家人每一刻！

* 能量鞋墊：呵護雙腳，讓健康從腳開始！

* 開運皂 ×2：淨化肌膚與負能量，還能祈福招財，貼心又吉祥！

因為數量有限，先搶先贏，送禮自用都超讚喔！

報個好康！掃QR CODE或透過專屬連結( https://felab2021.cyberbiz.co/?rcode=FELAB88EMILY ) 購買未來能量實驗室能量商品，全館商品直接算88折優惠！

這是什麼概念呢？平常買一樣商品的價格，現在就能帶更多回家！這樣的折扣不僅能讓人輕鬆入手，也讓大家用更划算的價格感受到健康與能量的雙重加持！

不只是省錢，更是直接給大家專屬VIP的體驗！趁這波機會用最低價格把好物帶回家，身心健康UP、荷包壓力DOWN！趕快點進去看看吧，別錯過了喔！

未來能量實驗室 （Future Energy Lab）

電話：02 8677 8250

地址：239新北市鶯歌區尖山埔路23號( https://g.co/kgs/ioR7jST)

營業時間：10:00–17:00

未來能量實驗室官網：https://felab2021.cyberbiz.co/

文章轉自 鶯歌陶瓷老街必訪-未來能量實驗室，不含輻射的能量礦晶體，高科技與古老智慧完美結合的有感能量商品 - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑