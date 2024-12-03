如果你跟我一樣喜歡吃炊粉，是不是覺得每次去外面都吃不夠

偶然在網路看到洵廚出了整份的炊粉鍋，是外面很少會見到炊粉鍋專賣

於是趁著一次來林口的機會，抱著好奇又期待的心態而來

環境有許多綠色植栽，來到這裡有像家一樣的感覺