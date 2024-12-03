↑好吃不油膩的東坡肉~是中國的江浙名菜
在tina廚房~可以吃到如此到地~好吃
有淡淡旳酒香~肥肉入口即化~瘦肉香嫩多汁
讓人豎大姆哥~一口一口的停不下來~
↑蕃薯藤tina廚房~加入家族會員~有多項優惠
可享餐飲9折~購物95折~自有品牌3件以上88折
生日會員獨享~當月天天享餐飲~生日蛋糕75折~購物8折
↑113年11月24日週日~歡樂四人幫又再度聚會囉
您沒看錯~昨才在新莊凱悅嘉軒店~青焰吃大餐
↑今週日僅訂到下午2點的場次~就當做午晚餐囉
tina廚房鶯歌店蕃薯藤有機專賣~進入用餐
有設置長長的洗手檯~並提供了各式不同味道的手工香皂
讓食客將雙手好好的清洗乾淨~
↑進餐廳前面~有大大的小孩放風好玩的軌道車~
↑tina廚房用餐場地挺大~大面的玻璃窗~可看到外面
綠意盎然的景象~走家庭式餐廳~桌面及坐椅都很氣派
↑初搬到鶯歌時~只要是南部家人北上
我們都是帶她們來這用餐~鶯歌較具規模風味餐廳
好像就屬tina廚房了~
↑曾有過的回憶~在tina快樂的用餐記錄
部分在雅虎時期~都轉為文字檔~其中1篇
↑菜單一大頁~風味主菜計10品項~任選一即可無限享用
手工麵包~有機蔬菜沙拉吧~有機米飯2款~熱菜3款
主廚例湯2款~有機豆花~主廚甜湯~飲品~糕點等
營養~豐盛的有機沙拉吧~限時2小時~吃的開心又美味~
↑多穀物手工麵包~我們共點了4回~由工作人員桌邊服務
每回出爐的都不同口味~歡樂四人幫~服務員每回給4片
也可以跟服務員~點選指定款項的麵包~超讚的
tina廚房的麵包~一直都是深受食客的喜愛
Q軟濕潤不乾柴~用料也很實在~連平常不太吃麵包的小青
也足足吃了4片~
↑有機蔬菜沙拉吧~都是有機農場直送達的新鮮食材
↑很特別的是胡蘿蔔和南瓜刨絲成片
綜合海藻沙拉~有機高麗菜絲~綜合生菜
新鮮美味~
↑涼拌綜合滷味~木耳料理~都非常的入味~有口感~
↑百香果青木瓜~涼拌紅白蘿蔔~涼拌豆芽菜
還有這個超級食物沙拉~有薏仁~黑豆~黃豆~紅豆等
煮的軟嫩Q~加入油醋醬~都非常的好吃~新鮮~
↑有機糙米飯+有機十穀米飯
↑熱菜3款~葷切塊滷味~素的每日燉菜~素的咖哩醬
配有機米飯~剛剛好~
↑主廚例湯2款~南瓜濃湯+鮭魚味噌湯
↑豆花+老薑黑糖蜜~紅豆湯+手工湯圓+西米露
都是店家滿滿的誠意~搭配起來風味十足~
↑飲品~有一整排的品項~這裡較特別的是
服務員已幫您泡好~無需自己動手喔~
↑藍山黑咖啡~需要鮮奶~可向服務員索取
↑冷飲部分~提供了洛神花茶~水果醋飲~鍚蘭紅茶
冰咖啡
↑熱飲~有機牛蒡茶~苿莉烏龍茶等
↑甜點~提供5口味~但不止不口味~會換新品
輪流出現~布列塔尼~小酥塔~司康~各口味的磅蛋糕
↑瞧~我們吃了什麼~有機蔬菜沙拉~吃了好多盤
但僅拍照第一輪取的菜餚~因為~這裡的盤子
是重覆使用~一盤到底~到最後吃的很開心
但盤子~嗯~有髒喔~就不再拍了~
↑南瓜濃湯~加了店家準備的配料
美味可口~
↑鮭魚味噌湯~鹹淡適宜~吃的到鮭魚塊
新鮮夠熱~好喝~
↑風味主菜~我家爸爸點的新加坡風味咖哩醬燴香酥蝦590元
蝦子很大隻~吃起來也很新鮮~炸的酥香
燴入南洋風味的椰香咖哩~香氣濃郁~有咬勁~
↑菁老公點的~醬燒東坡肉620元
好大塊的五花肉~看起來燉煮的入味可口
每人分一小塊~好吃Q彈~非常的入味
有機會~下次小青想點它~
↑菁和小青點的蒽塩燒烤鱸魚590元
主廚已貼心的去刺~新鮮無腥味~烤的外脆裡嫩
味道很原味~淋上檸檬汁~提味不少~可惜檸檬給的太小塊
無妨~小青取點和風油醋醬~沾著吃~美味百分百~
↑有機豆花和紅豆湯~都來一點~完美轉換味蕾~
↑最後的咖啡+甜點~更是完美結束~開心的午晚餐~
↑吃飯合影~已成為習慣~2位男士不再有任何怨言~
↑已年過半百的我們~能有志同道合的童年好友
更有2位好相處的老公~一路相伴
菁和小青是非常的幸運且幸福~
↑4點用完餐~陶瓷博物館就在旁邊~當然要來去逛逛
看展~新北巿民免費入場~需帶證件檢查~
↑陶博館計有地下一樓及地上3樓~每一樓都走一遍
環境優雅清淨~展示的物件也都很有特色
逛起來非常的舒服~讓身心靈都得到陶冶~
↑出了陶博館~走上人行步道天橋~風兒呼呼的吹~有點涼意
請2位男士回眸留影~與天色漸暗的雲彩來張特寫~
↑陶博館與六米高的大鳥~守望鶯歌藝術裝置
在黃昏的大馬路上~遙望~已開始五光十色的燈光投射
甚是美麗~
↑歡樂四人幫~一如既往~開始腳勤健走
往美術館~龍窯橋方向~一路來到山佳火車站
菁她們搭火車回板橋~小青我們搭回鶯歌
走了將近1個多小時的路程~搭火車
竟然~咻一下5分鐘就到鶯歌了~
↑店家資訊
店名~TINA廚房 鶯歌店 蕃薯藤有機專賣店
電話~02-2677 2859
地址~新北市鶯歌區尖山路5號