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新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點飲料自由無限取用~嚴選有機食材~吃的健康又安心~

2024-12-03 21:16:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   新北鶯歌tina廚房~

  ↑好吃不油膩的東坡肉~是中國的江浙名菜

    在tina廚房~可以吃到如此到地~好吃

    有淡淡旳酒香~肥肉入口即化~瘦肉香嫩多汁

    讓人豎大姆哥~一口一口的停不下來~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

   新北鶯歌tina廚房~

  ↑蕃薯藤tina廚房~加入家族會員~有多項優惠

    可享餐飲9折~購物95折~自有品牌3件以上88折

    生日會員獨享~當月天天享餐飲~生日蛋糕75折~購物8折

   新北鶯歌tina廚房~

  ↑113年11月24日週日~歡樂四人幫又再度聚會囉

    您沒看錯~昨才在新莊凱悅嘉軒店~青焰吃大餐

    青焰炭火熟成牛排是路易莎的新品牌~有興趣點我聯結~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑今週日僅訂到下午2點的場次~就當做午晚餐囉

    tina廚房鶯歌店蕃薯藤有機專賣~進入用餐

    有設置長長的洗手檯~並提供了各式不同味道的手工香皂

    讓食客將雙手好好的清洗乾淨~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑進餐廳前面~有大大的小孩放風好玩的軌道車~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑tina廚房用餐場地挺大~大面的玻璃窗~可看到外面

    綠意盎然的景象~走家庭式餐廳~桌面及坐椅都很氣派

   新北鶯歌tina廚房~

  ↑初搬到鶯歌時~只要是南部家人北上

    我們都是帶她們來這用餐~鶯歌較具規模風味餐廳

    好像就屬tina廚房了~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點  

   新北鶯歌tina廚房~

  ↑曾有過的回憶~在tina快樂的用餐記錄

    部分在雅虎時期~都轉為文字檔~其中1篇

    有興趣可點我聯結~另一篇在八德tina早餐的記錄~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑菜單一大頁~風味主菜計10品項~任選一即可無限享用

    手工麵包~有機蔬菜沙拉吧~有機米飯2款~熱菜3款

    主廚例湯2款~有機豆花~主廚甜湯~飲品~糕點等

    營養~豐盛的有機沙拉吧~限時2小時~吃的開心又美味~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑多穀物手工麵包~我們共點了4回~由工作人員桌邊服務

    每回出爐的都不同口味~歡樂四人幫~服務員每回給4片

    也可以跟服務員~點選指定款項的麵包~超讚的

    tina廚房的麵包~一直都是深受食客的喜愛

    Q軟濕潤不乾柴~用料也很實在~連平常不太吃麵包的小青

    也足足吃了4片~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

   新北鶯歌tina廚房~  

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  ↑有機蔬菜沙拉吧~都是有機農場直送達的新鮮食材

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  ↑很特別的是胡蘿蔔和南瓜刨絲成片

    綜合海藻沙拉~有機高麗菜絲~綜合生菜

    新鮮美味~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑涼拌綜合滷味~木耳料理~都非常的入味~有口感~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

   新北鶯歌tina廚房~ 

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  ↑百香果青木瓜~涼拌紅白蘿蔔~涼拌豆芽菜

    還有這個超級食物沙拉~有薏仁~黑豆~黃豆~紅豆等

    煮的軟嫩Q~加入油醋醬~都非常的好吃~新鮮~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑有機糙米飯+有機十穀米飯

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  ↑熱菜3款~葷切塊滷味~素的每日燉菜~素的咖哩醬

    配有機米飯~剛剛好~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑主廚例湯2款~南瓜濃湯+鮭魚味噌湯

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  ↑豆花+老薑黑糖蜜~紅豆湯+手工湯圓+西米露

    都是店家滿滿的誠意~搭配起來風味十足~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑飲品~有一整排的品項~這裡較特別的是

    服務員已幫您泡好~無需自己動手喔~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑藍山黑咖啡~需要鮮奶~可向服務員索取

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  ↑冷飲部分~提供了洛神花茶~水果醋飲~鍚蘭紅茶

    冰咖啡

   新北鶯歌tina廚房~

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  ↑熱飲~有機牛蒡茶~苿莉烏龍茶等

   新北鶯歌tina廚房~

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  ↑甜點~提供5口味~但不止不口味~會換新品

    輪流出現~布列塔尼~小酥塔~司康~各口味的磅蛋糕

   新北鶯歌tina廚房~

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  ↑瞧~我們吃了什麼~有機蔬菜沙拉~吃了好多盤

    但僅拍照第一輪取的菜餚~因為~這裡的盤子

    是重覆使用~一盤到底~到最後吃的很開心

    但盤子~嗯~有髒喔~就不再拍了~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑南瓜濃湯~加了店家準備的配料

    美味可口~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑鮭魚味噌湯~鹹淡適宜~吃的到鮭魚塊

    新鮮夠熱~好喝~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑風味主菜~我家爸爸點的新加坡風味咖哩醬燴香酥蝦590元

    蝦子很大隻~吃起來也很新鮮~炸的酥香

    燴入南洋風味的椰香咖哩~香氣濃郁~有咬勁~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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 ↑菁老公點的~醬燒東坡肉620元

   好大塊的五花肉~看起來燉煮的入味可口

   每人分一小塊~好吃Q彈~非常的入味

   有機會~下次小青想點它~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑菁和小青點的蒽塩燒烤鱸魚590元

    主廚已貼心的去刺~新鮮無腥味~烤的外脆裡嫩

    味道很原味~淋上檸檬汁~提味不少~可惜檸檬給的太小塊

    無妨~小青取點和風油醋醬~沾著吃~美味百分百~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑有機豆花和紅豆湯~都來一點~完美轉換味蕾~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑最後的咖啡+甜點~更是完美結束~開心的午晚餐~新北鶯歌tina廚房~風味主菜套餐~多穀物麵包~沙拉吧~甜點

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  ↑吃飯合影~已成為習慣~2位男士不再有任何怨言~新北鶯歌tina廚房~

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  ↑已年過半百的我們~能有志同道合的童年好友

    更有2位好相處的老公~一路相伴

    菁和小青是非常的幸運且幸福~新北鶯歌tina廚房~

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  ↑4點用完餐~陶瓷博物館就在旁邊~當然要來去逛逛

    看展~新北巿民免費入場~需帶證件檢查~新北鶯歌tina廚房~

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  ↑陶博館計有地下一樓及地上3樓~每一樓都走一遍

    環境優雅清淨~展示的物件也都很有特色

    逛起來非常的舒服~讓身心靈都得到陶冶~新北鶯歌tina廚房~

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  ↑出了陶博館~走上人行步道天橋~風兒呼呼的吹~有點涼意

    請2位男士回眸留影~與天色漸暗的雲彩來張特寫~新北鶯歌tina廚房~

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  ↑陶博館與六米高的大鳥~守望鶯歌藝術裝置

    在黃昏的大馬路上~遙望~已開始五光十色的燈光投射

    甚是美麗~新北鶯歌tina廚房~

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  ↑歡樂四人幫~一如既往~開始腳勤健走

    往美術館~龍窯橋方向~一路來到山佳火車站

    菁她們搭火車回板橋~小青我們搭回鶯歌

    走了將近1個多小時的路程~搭火車

    竟然~咻一下5分鐘就到鶯歌了~新北鶯歌tina廚房~

   新北鶯歌tina廚房~

  ↑店家資訊

    店名~TINA廚房 鶯歌店 蕃薯藤有機專賣店

    電話~02-2677 2859

    地址~新北市鶯歌區尖山路5

文章標籤
鶯歌tina廚房 tina廚房 多穀物麵包 有機蔬菜沙拉吧 風味主菜 嚴選有機食材 醬燒東坡肉
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

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TINA廚房 鶯歌店

phone02-2677-2859
place新北市鶯歌區尖山路5號
3.88 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.88
服務品質
3.88
裝潢氣氛
4.38
CP值
3.63
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