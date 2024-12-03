↑好吃不油膩的東坡肉~是中國的江浙名菜

在tina廚房~可以吃到如此到地~好吃

有淡淡旳酒香~肥肉入口即化~瘦肉香嫩多汁

讓人豎大姆哥~一口一口的停不下來~

↑蕃薯藤tina廚房~加入家族會員~有多項優惠

可享餐飲9折~購物95折~自有品牌3件以上88折

生日會員獨享~當月天天享餐飲~生日蛋糕75折~購物8折

↑113年11月24日週日~歡樂四人幫又再度聚會囉

您沒看錯~ 昨才在新莊凱悅嘉軒店~青焰吃大餐

青焰炭火熟成牛排是路易莎的新品牌~有興趣點我聯結~

↑今週日僅訂到下午2點的場次~就當做午晚餐囉

tina廚房鶯歌店蕃薯藤有機專賣~進入用餐

有設置長長的洗手檯~並提供了各式不同味道的手工香皂

讓食客將雙手好好的清洗乾淨~

↑進餐廳前面~有大大的小孩放風好玩的軌道車~

↑tina廚房用餐場地挺大~大面的玻璃窗~可看到外面

綠意盎然的景象~走家庭式餐廳~桌面及坐椅都很氣派

↑初搬到鶯歌時~只要是南部家人北上

我們都是帶她們來這用餐~鶯歌較具規模風味餐廳

好像就屬tina廚房了~

↑曾有過的回憶~在tina快樂的用餐記錄

部分在雅虎時期~都轉為文字檔~ 其中1篇

有興趣可點我聯結 ~ 另一篇在八德tina早餐的記錄 ~

↑菜單一大頁~風味主菜計10品項~任選一即可無限享用

手工麵包~有機蔬菜沙拉吧~有機米飯2款~熱菜3款

主廚例湯2款~有機豆花~主廚甜湯~飲品~糕點等

營養~豐盛的有機沙拉吧~限時2小時~吃的開心又美味~

↑多穀物手工麵包~我們共點了4回~由工作人員桌邊服務

每回出爐的都不同口味~歡樂四人幫~服務員每回給4片

也可以跟服務員~點選指定款項的麵包~超讚的

tina廚房的麵包~一直都是深受食客的喜愛

Q軟濕潤不乾柴~用料也很實在~連平常不太吃麵包的小青

也足足吃了4片~

↑有機蔬菜沙拉吧~都是有機農場直送達的新鮮食材

↑很特別的是胡蘿蔔和南瓜刨絲成片

綜合海藻沙拉~有機高麗菜絲~綜合生菜

新鮮美味~

↑涼拌綜合滷味~木耳料理~都非常的入味~有口感~

↑百香果青木瓜~涼拌紅白蘿蔔~涼拌豆芽菜

還有這個超級食物沙拉~有薏仁~黑豆~黃豆~紅豆等

煮的軟嫩Q~加入油醋醬~都非常的好吃~新鮮~

↑有機糙米飯+有機十穀米飯

↑熱菜3款~葷切塊滷味~素的每日燉菜~素的咖哩醬

配有機米飯~剛剛好~

↑主廚例湯2款~南瓜濃湯+鮭魚味噌湯

↑豆花+老薑黑糖蜜~紅豆湯+手工湯圓+西米露

都是店家滿滿的誠意~搭配起來風味十足~

↑飲品~有一整排的品項~這裡較特別的是

服務員已幫您泡好~無需自己動手喔~

↑藍山黑咖啡~需要鮮奶~可向服務員索取

↑冷飲部分~提供了洛神花茶~水果醋飲~鍚蘭紅茶

冰咖啡

↑熱飲~有機牛蒡茶~苿莉烏龍茶等

↑甜點~提供5口味~但不止不口味~會換新品

輪流出現~布列塔尼~小酥塔~司康~各口味的磅蛋糕

↑瞧~我們吃了什麼~有機蔬菜沙拉~吃了好多盤

但僅拍照第一輪取的菜餚~因為~這裡的盤子

是重覆使用~一盤到底~到最後吃的很開心

但盤子~嗯~有髒喔~就不再拍了~

↑南瓜濃湯~加了店家準備的配料

美味可口~

↑鮭魚味噌湯~鹹淡適宜~吃的到鮭魚塊

新鮮夠熱~好喝~

↑風味主菜~我家爸爸點的新加坡風味咖哩醬燴香酥蝦590元

蝦子很大隻~吃起來也很新鮮~炸的酥香

燴入南洋風味的椰香咖哩~香氣濃郁~有咬勁~

↑菁老公點的~醬燒東坡肉620元

好大塊的五花肉~看起來燉煮的入味可口

每人分一小塊~好吃Q彈~非常的入味

有機會~下次小青想點它~

↑菁和小青點的蒽塩燒烤鱸魚590元

主廚已貼心的去刺~新鮮無腥味~烤的外脆裡嫩

味道很原味~淋上檸檬汁~提味不少~可惜檸檬給的太小塊

無妨~小青取點和風油醋醬~沾著吃~美味百分百~

↑有機豆花和紅豆湯~都來一點~完美轉換味蕾~

↑最後的咖啡+甜點~更是完美結束~開心的午晚餐~

↑吃飯合影~已成為習慣~2位男士不再有任何怨言~

↑已年過半百的我們~能有志同道合的童年好友

更有2位好相處的老公~一路相伴

菁和小青是非常的幸運且幸福~

↑4點用完餐~陶瓷博物館就在旁邊~當然要來去逛逛

看展~新北巿民免費入場~需帶證件檢查~

↑陶博館計有地下一樓及地上3樓~每一樓都走一遍

環境優雅清淨~展示的物件也都很有特色

逛起來非常的舒服~讓身心靈都得到陶冶~

↑出了陶博館~走上人行步道天橋~風兒呼呼的吹~有點涼意

請2位男士回眸留影~與天色漸暗的雲彩來張特寫~

↑陶博館與六米高的大鳥~守望鶯歌藝術裝置

在黃昏的大馬路上~遙望~已開始五光十色的燈光投射

甚是美麗~

↑歡樂四人幫~一如既往~開始腳勤健走

往美術館~龍窯橋方向~一路來到山佳火車站

菁她們搭火車回板橋~小青我們搭回鶯歌

走了將近1個多小時的路程~搭火車

竟然~咻一下5分鐘就到鶯歌了~

↑店家資訊

店名~TINA廚房 鶯歌店 蕃薯藤有機專賣店

電話~02-2677 2859

地址~新北市鶯歌區尖山路5號