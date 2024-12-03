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慢悠享食~花蓮黃車炸彈蔥油餅︱花蓮人氣小吃︱小心爆漿~

花蓮人氣小吃推薦 花蓮美食推薦 花蓮黃車炸彈蔥油餅 爆漿蔥油餅 more
2024-12-03 23:05:00 文字：夢旅獅
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夢旅獅

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痞客邦封面.png

走逛花蓮逛到林森路附近那一帶家人說要來去吃一家人氣  炸彈蔥油餅 

走著走著看到路邊2則廣告十分有趣，

一個寫著 : 我早就放棄買房了，我只煩惱等等要吃什麼

一個寫著 : 可以簡單吃，但是一定要有一個窩

兩種不同個性的廣告文宣就這樣並排放在一起，不知道大家是屬於左邊的還是屬於右邊的? (◕ܫ◕)

花蓮黃車炸彈蔥油餅 01.png

抵達時店前已經有人在排隊了，仔細看不大的店料理工作區是一個黃色車子，

花蓮黃車炸彈蔥油餅 02.png

先點餐就對了，不加蛋30元、加蛋45元，如果蛋要全熟要記得說

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怕觀光客看不懂，小吃掛布上老闆還特地放上炸彈蔥油餅英日韓語言。

花蓮黃車炸彈蔥油餅 03.png

  黃車炸彈蔥油餅  都是現桿現炸，餐台區的每個人都很忙，桿蔥餅的、顧炸鍋的、幫忙刷醬遞餐的~

花蓮黃車炸彈蔥油餅 05.png

鍋內那起鍋澎澎的蔥油餅十分誘人~我跟家人都點正常版蛋黃沒熟的，再刷上辣醬~感覺就很棒。

花蓮黃車炸彈蔥油餅 06.png

等待當下來買的人也越來越多，領完餐後就坐在旁邊的木頭椅子上趁熱吃，剛吃時一時忘記蛋沒熟爆漿蛋液外流，還好衣服沒弄髒(ᗒᗨᗕ)，大家吃的時候要注意一下，香酥的蔥餅配上軟嫩的蛋，品嚐起來鹹香好食。

花蓮黃車炸彈蔥油餅 07.png

順帶附上google網路上的街景照，到花蓮走走時記得來品嚐一下。

花蓮黃車炸彈蔥油餅 08.png

 

點心資訊👇👇👇

  花蓮 - 黃車炸彈蔥油餅  

地址 : 970花蓮縣花蓮市復興街102號

營業時間 ：下午12:30至賣完為止


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文章標籤
花蓮人氣小吃推薦 花蓮美食推薦 花蓮黃車炸彈蔥油餅 爆漿蔥油餅 ネギ入りパイ 파.계란 Fried egg green onion pancake
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黃車炸彈蔥油餅

phone0919 288 590
place花蓮縣花蓮市復興街102號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.25
裝潢氣氛
3.25
CP值
4.50
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