走逛花蓮逛到林森路附近那一帶家人說要來去吃一家人氣 炸彈蔥油餅 ，

走著走著看到路邊2則廣告十分有趣，

一個寫著 : 我早就放棄買房了，我只煩惱等等要吃什麼

一個寫著 : 可以簡單吃，但是一定要有一個窩

兩種不同個性的廣告文宣就這樣並排放在一起，不知道大家是屬於左邊的還是屬於右邊的? (◕ܫ◕)

抵達時店前已經有人在排隊了，仔細看不大的店料理工作區是一個黃色車子，

先點餐就對了，不加蛋30元、加蛋45元，如果蛋要全熟要記得說；

怕觀光客看不懂，小吃掛布上老闆還特地放上炸彈蔥油餅英日韓語言。

黃車炸彈蔥油餅 都是現桿現炸，餐台區的每個人都很忙，桿蔥餅的、顧炸鍋的、幫忙刷醬遞餐的~

鍋內那起鍋澎澎的蔥油餅十分誘人~我跟家人都點正常版蛋黃沒熟的，再刷上辣醬~感覺就很棒。

等待當下來買的人也越來越多，領完餐後就坐在旁邊的木頭椅子上趁熱吃，剛吃時一時忘記蛋沒熟爆漿蛋液外流，還好衣服沒弄髒(ᗒᗨᗕ)，大家吃的時候要注意一下，香酥的蔥餅配上軟嫩的蛋，品嚐起來鹹香好食。

順帶附上google網路上的街景照，到花蓮走走時記得來品嚐一下。

點心資訊👇👇👇

花蓮 - 黃車炸彈蔥油餅

地址 : 970花蓮縣花蓮市復興街102號

營業時間 ：下午12:30至賣完為止