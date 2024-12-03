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<一分鐘短評>

秋光雲影共徘徊，有緣無分難相守。



一段再美再浪漫的異國秋日情緣，儘管當年彼此短暫交錯時，曾留下了難忘的回憶，

但如果兩人有緣卻無份，情字走到最後，終究也只能是帶著對方的祝福，轉身各自遠颺，

隨著大橋下湧起的浪潮，漂進了時光的甬道裡，逐次兩忘煙水裡，

只有驀然回首時，偶然憶起那段屬於秋天浪漫滿分的美好童話...







經典愛情電影《秋天的童話》(台灣當年譯為「流氓大亨」，An Autumn's Tale)首映是在1987年的香港，由當時香港影壇還很少見的女導演張婉婷執導，她的先生已故導演羅啟銳(1952年8月19日 ~ 2022年7月2日）編劇，本片是張婉婷「移民三部曲」中的第二部，另外兩部是《非法移民》(1985)與《八兩金》(1989)，導演張婉婷(1950年 ~ ，現年74歲)，周潤發、鍾楚紅、陳百強領銜主演，2022年35年後在台灣重映，最近也出現在Netflix 影劇平台，勾起了重溫這部經典愛情電影，也寫下文章跟大家分享這部充滿秋日人在異鄉生活的寂寞與感傷情懷，觀眾可以跟著影片中的鏡頭，跟著男女主角一覽紐約中央公園、布魯克林與長島的秋日之美，讓人神往的街頭風景，也為整個男女主角那段異鄉歲月偶遇，意外成就的一段有緣無份的愛，平添一份淡淡的秋日情懷，終究如大江東去般，隨著橋下的浪潮隨波逐流一去不回頭，只留下一種說不出的惘然感傷與迷茫。



2022.05.20《秋天的童話》( An Autumn's Tale)在台重映預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=_MmeER6WsO8

《秋天的童話》( An Autumn's Tale) 經典懷舊片段 - 「錶與錶鍊的分開」篇，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=m4T3sEbLmMI

如今被譽為香港經典愛情電影之一的《秋天的童話》(An Autumn's Tale)，開拍的靈感源自這對香港影壇新浪潮時期，深具代表性的神仙眷侶張婉婷與羅啟銳，兩人在現實世界中，都有留美讀書生活的經驗，自然本片就取材於張婉婷1980年代初在紐約的留學經歷，劇中男主角周潤發飾演的「船頭尺」的原型，就是她真實世界中的一位好友「巢皮檸」(劉健寧)，片中說的一些金句如「女人真是茶煲（trouble）」，「I am not yellow cow」(我不是黃牛)，其實都取自於他的原話。

但當初開拍從找投資者、電影拍攝地點、選角到片名的敲定，可說是一波三折困難重重，因為1980年代香港電影主流，是動作片及喜劇片，當時還是初出茅廬的女性新導演張婉婷，執導的賣座能力自然飽受質疑，加上拍攝地點又是遠在美國紐約的愛情文藝片，從導演的性別歧視、拍攝的電影類型、地點與選角，張羅兩人對於多重非主流的選角與構思的堅持，對80年代的香港電影的出資公司與投資者而言，風險太大所以四處碰壁 ;

主角群三人，女主角鍾楚紅1960年出生，1979年19歲憑選美第四名，獲得影視圈賞識，開始踏入影壇的女主角鍾楚紅，到了1984年五年之間，鍾楚紅憑電影《男與女》入圍角逐第3屆香港電影金像獎最佳女演員及第20屆金馬獎最佳女主角，最終憑該片於第29屆亞太影展獲頒最佳女主角。1987年拍攝《秋天的童話》(An Autumn's Tale)時，鍾楚紅當年年僅27歲，男主角周潤發1955年出生，1970年代於無線電視參演多套電視劇與電影，憑《英雄本色》、《龍虎風雲》及《阿郎的故事》三度獲得香港電影金像獎最佳男主角，並兩次獲得臺灣金馬獎最佳男主角，從原本的票房毒藥，一躍成為票房靈藥，拍攝本片時年34歲， 男配角陳百強1958年出生，1975年10月25日參加無綫電視節目《各展其才》曾獲五盞燈佳績，而獲推薦入行，拍攝本片時年29歲，三人當時的演藝事業都算有成績，但還不到大紅大紫，

在尋求資金金主的過程中，有的片商願意投資，但前提是要張羅兩人將故事發生地，改成「旺角的童話」，甚至要將十三妹的角色改成男人，以符合當年香港流行的黑社會電影風潮，還推薦由洪金寶、成龍或許冠文領銜主演，最後好不容易，本片終於得到德寶公司與岑建勳的首肯投資拍攝，同樣也提議由繆騫人取代鍾楚紅出演，但全都遭編導羅張兩人堅拒 ; 本片也因為張羅編導兩人對於電影原創類型與選角的堅持，1986年9月，《流氓大亨》才得以在紐約順利開拍，才有後來周潤發憑本片，先於1987年獲得第24屆金馬獎最佳男主角，接著隔年(1988年)全片榮香港電影金像獎最佳電影、最佳編劇、最佳攝影的桂冠肯定，之後也成了香港的文藝電影經典創作之一。

《秋天的童話》(An Autumn's Tale)描述的時空，是在1997香港回歸前，香港人或前往美國留學，或移民美國在異地打拼過程中，所遭遇的種種人生故事，全片故事不僅限於描繪鍾楚紅、周潤發與陳百強三人之間飾演角色的愛情游移與反覆的愛情，更深入描繪了香港人在異鄉的友情，以及與香港親人之間的親情，加上迷人的紐約風景，以及由呂方演唱動人的電影主題曲《別了秋天》，歌詞描繪的情境與片中三人情感的聚散分合緊扣，更幫電影動人的秋天感傷的氛圍，加了不少分，在此也跟大家分享這首讓人聽進心深底處的好歌。

《秋天的童話》( An Autumn's Tale) 電影主題曲《別了秋天》，詞 : 陳少琪與俞琤 曲 : 盧冠廷，呂方演唱，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=xGq-RvpcByk

人生 聚散似平常誰能預料

但我卻難忘往昔分秒

與你曾留下的歡笑 情感 是滿載痛苦與奧妙

又再次停留呆望這錶

可惜你今天已別去了 曾經藏著的愛情 卻不敢承認

如今問誰來做證 只得風聲冷冷的呼應 情感 是滿載痛苦與奧妙

又再次停留呆望這錶

可惜你今天已別去了 曾經藏著的愛情 卻不敢承認

如今問誰來做證 只得風聲冷冷的呼應 人生 是變化無常 誰能預料

望再次尋回我心所愛 可惜那秋天已別去了 可惜那秋天已別去了

周潤發在片中將男主角「船頭尺」外表不修邊幅說話粗魯，愛賭博但待兄弟熱情大方，在社會底層混口飯吃的退役跑船人，演繹得出神入化，特別是外表看似高調的他，內心其實自卑，面對年輕又高學歷的十三妹時。那種「愛在心裡口難開」不知該如何表達的情懷，詮釋得淋漓盡致，而鍾楚紅飾演的Jenny 十三妹，為愛遠渡重洋，原本懷抱著與男友一起在紐約讀書過著只羨鴛鴦不羨仙的留學生活，那知道一到紐約，原先構築的美夢，便被陳百強飾演的變心前男友文森(Vincent)擊碎，幸好碰到了周潤發飾演的男主角「船頭尺」種種行為所感動，兩人從初始見面的格格不入，隨著生活點點滴滴的交流，慢慢有了一種沒說出口，雙方都能感受得到「友達以上，戀人未滿」的情愫，在紐約的秋天蒼穹中飄盪......

只是幾度試圖挽回舊愛的十三妹，雖然到最後終於死心接受事實，沒想到前男友與新女友分手後，卻又回頭找上她想重續前緣，這也徹底敲醒了「船頭尺」的愛情美夢，兩人就此個分東西，只在多年之後，又在「布魯克林大橋」偶遇，但電影也結束在兩人相視無語，卻有一種時不我予的惘然中結束......





電影中出現過3條跨越紐約東河的吊橋︰布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)、曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)和威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)。3條吊橋是紐約2個大區：曼哈頓與布魯克林之間的重要幹道，條大橋皆已有過百年歷史。最古老的卜倫大橋於1883年建成，是當時最長的吊橋建築。1964年成為美國歷史地標。3條大橋皆可行人，單車及汽車。





電影十三妹與船頭尺的情愫就在紐約的大橋下，中央公園與布魯克林窮人區迴盪，但之後有影迷在多年之後實際飛到紐約考察，發現船頭尺的家外面，其實是曼哈頓大橋，而不是布魯克林大橋，電影中段二人坐馬車回家經過曼哈頓大橋下結構，與電影後段船頭尺，奔跑追著搭著文森開的車離去的十三妹，經過曼哈頓大橋橋柱下，都是證明，有興趣的朋友可以參考這篇文章，作者於2017年30年後飛到紐約，實地考察《秋天的童話》電影中拍攝中的紐約場景，但不管是電影中描繪的布魯克林大橋（Brooklyn Bridge），還是網友實地考證下的曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)，其實都無損於電影中那種屬於紐約秋日獨有的風景與情懷。

電影中有很多動人的金句，其中男女主角說過的兩段話，也恰巧為兩人的偶然相逢、相離與在次的重逢，畫下了永遠銘記在兩人心中卻無緣長相守的句點。

「男子漢大丈夫，今天就今天，明天就明天，我一輩子甚麼都沒有，但起碼還有點自尊。」--- 船頭尺

「有一種男人，你很喜歡跟他在一起，因為跟他在一起毫無拘束感，

但是要妳嫁給他也不可能，因為我們是兩個世界裡的人，我們不會在一起，他不是個適合在一起的人，

可是我始終喜歡這種男人。如果有一天發現彼此合不來要分開，我們都會受不了......」--- 十三妹



文章最後也讓我引用比本片早五年拍攝的香港電視劇，由香港無綫電視於1982年製播，當年轟動港台的香港無綫電視古裝劇《天龍八部之六脈神劍》中的主題曲，由關正傑與關菊英合唱的《兩忘煙水裡》，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=y7RSUG1zib0 ，歌詞裡描述的有緣無份的男女主角情懷，彷彿預告了1987年電影《秋天的童話》浪漫而淒美感傷的結局 。





兩忘煙水裡 詞：黃霑 曲：顧嘉輝，演唱：關正杰/關菊英



男 : 女兒意 英雄痴 吐盡恩義情 深幾許

女 : 塞外約 枕畔詩 心中也留 多少醉



男 : 磊落志 天地心 傾出摯誠 不會悔

女 : 獻盡愛 竟是哀 風中化成 唏噓句



男 : 笑莫笑 悲莫悲 此刻我乘風遠去

女 : 凝 悲 忍 嘆 無 可 奈



男 : 往日意 今日痴 他朝兩忘煙水裡

女 : 從 今 痴 淚 兩忘煙水裡



男 : 磊落志 天地心 傾出摯誠 不會悔

女 : 獻盡愛 竟是哀 風中化成 唏噓句



男 : 笑莫笑 悲莫悲 此刻我乘風遠去

女 : 凝 悲 忍嘆 無 可奈



男 : 往日意 今日痴 他朝兩忘煙水裡

女:從 今 痴 淚 兩忘煙水裡



男 : 往日意 今日痴 他朝兩忘煙水裡

女 : 從 今 痴 淚 兩忘煙水裡







<電影本事>



美麗而驕縱的年輕姑娘十三妹（Jenny）（鍾楚紅 飾）隻身從香港赴紐約攻讀大學，並探望先她赴美的男友Vincent（陳百強 飾）。前來機場接她的，是一個在唐人街打工的遠房親戚船頭尺（周潤發 飾）（「船頭尺」是雙關語，意思是「度水」，在香港俗語中為借錢的意思）。滿口髒話、粗俗不堪的船頭尺被人看作「爛鬼」。船頭尺初時對十三妹感到厭煩，並稱她為「茶煲」（即英文的trouble，麻煩的意思）。



十三妹發現男友移情別戀，心灰意冷，把自己關在房裡。一次因家中煤氣洩漏而中毒，幸虧住樓下的船頭尺及時拯救，得以很快康復，並逐漸建立信心，專心讀書和工作。船頭尺對十三妹日久生情，開始戒菸戒賭。



船頭尺在自己34歲生日時，舉辦了一個大食會，並邀請了十三妹和她的朋友參加，怎知十三妹的男友 Vincent 突然出現，船頭尺感到不是味兒，只好悄悄離開。船頭尺在賭場聽聞好友「無柄遮」被人欺負，並決定聯同「中國同學會」的眾兄弟友為「無柄遮」出頭打架，十三妹阻止不果，更險出現意外。



秋天時，十三妹決定接受 Mrs. Sherwood 在她長島家中的新工作，離別時，船頭尺將自己的二手車賣掉，買了一條錶帶送給她配襯其手錶機芯，卻發現她將手錶機芯送了給自己。



一段時間之後，當十三妹舊地重遊時，發現在海邊開了一間喚作「舢舨」（Sampan）的餐廳，而店主卻是...





秋天的童話 An Autumn's Tale

出品地區：英屬香港

電影語言：粵語與英語

製片商 : 德寶電影公司

出品人 : 潘迪生

台灣上映：1987年7月3日

電影片長 : 1時38分

電影導演 : 張婉婷

電影監製 : 岑建勳

電影製片 : 湯美如

電影編劇 : 羅啟銳

電影統籌 : 谷薇麗

電影配樂 : 盧冠廷

電影主題曲 : 別了秋天（呂方）

電影攝影 : 鍾志文 James Hayman

電影剪輯 : 蔣國權、李炎海、陳祺合、朱晨杰、鄺志良

主要演員:

鍾楚紅飾演十三妹(李琪，Jennifer，暱稱Jenny)，23歲的年輕女子，隻身到美國紐約留學讀戲劇，並打算探望已在美國留學的男友文森(Vincent)。

周潤發飾演船頭尺 Samuel Pang，十三妹表舅父的侄子，33歲，曾經行船十年，行事作風講義氣，但因學歷低又好賭，生活不修邊幅，淪落到紐約唐人街餐館，擔任服務生的老粗，並在布魯克林區貧困區租屋。

陳百強飾演十三妹前男友富家子文森(Vincent)，移情別戀愛上Penny，分手後又想與十三妹重修舊好 。

吳福星飾演Vincent 在美國的新女友Peggy。

黃淑儀飾演Mrs. Sherwood，十三妹在其長島區豪宅任褓姆的僱主。

鄭明宜飾演Anna Sherwood，Mrs. Sherwood 的女兒。

荊永卓飾演豉油碟，船頭尺在唐人街的兩位好朋友之一。

黃曼飾演十三妹的媽媽

盧業瑂飾演美芝美，十三妹的朋友

陳銳然

熊光棠

(註)

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