基隆，開車不到30分鏡就有美麗的山海景觀，是我們假日最愛去的城巿。如果可以一邊看海一邊吃早餐，那就再幸福不過了，隱身在基隆火車站附近，居然有間咖啡護照，如果沒有仔細尋找，真的很難發現，這裡居然有賣活力早餐只要120元，光咖啡就100元了，CP值也太高了，這次特地來嚐鮮，咖啡居然還是手沖咖啡超好喝的，位於海洋廣場前海景第一排，低消一杯飲品或餐點就可以此享用海景早餐、海景下午茶，為基隆CP超高的咖啡廳。

基隆隱藏版海景早餐：元氣早餐，平假日都有，供應時間：假日：9:00-10:30，平日：10:00-11:00

窗外看出去的風景，可在此喝一杯咖啡，享受大海藍天的擁抱，無疑不是人生一大享受。

最新DM，實際DM以店家為主，除早餐也有鬆餅套餐、日式飯糰、三明治等多樣選擇。

地點就在海洋廣場正對面，三角窗可欣賞基隆港的海景。

用餐環境乾淨舒適，但座位不多，擁有大片的窗戶可欣賞窗外風景。影片分享

到處都有巧思的佈置，感覺相當溫韾。

咖啡護照Cafe Passeport的由來，多年前一次偶然的機會看見Discovery旅遊節目， 介紹歐洲人們喜歡搭火車四處旅遊， 其中以登山火車引起最大的迴響，火車抵達不同國度時需在旅客們的護照上蓋章， 因而有火車通行證(Railpass)的稱號。

由此靈感連結到對咖啡之喜愛， 有朝一日若能有屬於自已的咖啡館，就要稱它為「咖啡護照Cafe Passeport」。

咖啡豆一般會以其生產國或出口港而命名， 因此每當你喝下任一種咖啡時，心情就如同周遊列國般滿是新奇與歡欣， 不同國度，不同風情，就像不同的咖啡，各有其令人喜愛的口味及風格。

這裡的咖啡都是老闆親自手沖，咖啡順口好喝。

最新DM，實際DM以店家為主，除套餐也可以單點。

元氣早餐120元有吐司、荷包蛋、火腿、現切水果、咖啡等飲品。

這裡的現切水果新鮮又好吃。

不收服務費，附餐具、奶油、草莓醬可以自行取用。

自製三明治吐司。

120元就可以享用美味的早餐：火腿 蛋 奶油土司，手沖咖啡 和當季水果，CP值超高。

感覺物超所值，120元就可以此享用海景早餐，為基隆CP超高的咖啡廳。

日式飯糰套餐218元

鬆餅套餐218元

Café Passeport 咖啡護照：基隆市仁愛區忠一路6號；營業時間：平日：10:00-20:00；假日：09:00-20：00（周一二公休）

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