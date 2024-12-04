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三義必吃銅板美食【金榜麵館】超夯人氣排隊小吃/俗夠大碗滿意/招牌必點牛肉麵90元豬頭肉麵80/三義CP值高麵店

2024-12-04 09:11:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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離三義交流道不遠，有一間超人氣排隊美食-金榜麵館，每到用餐時段總是座無虛席，用餐附有免費停車場，在這個物價上漲的時代，居然還有銅板價牛肉麵，且牛肉超多好大一碗才90元，真是俗夠大碗滿意，另外豬頭肉麵也只要80元，麵條超多湯頭超好喝的，還有許多滷味可以搭配，營業時間從早上7:00開始到晚上20:00全年無休，成為三義CP值高麵店。

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黃色招牌，便宜大碗的客家美食。

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最新DM，實際DM以店家為主，除牛肉湯，所以餐點不超過百元銅板美食。

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招牌必點：豬頭肉麵80元，超大一碗，豬頭內切的有厚度，湯頭清甜好喝，附還一顆滷蛋，真是俗夠大碗滿意。

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招牌必點：牛肉麵90元，也是超大一碗厚你甲呷霸！牛肉厚度及份量也太有誠意了～

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麵條可以選擇白麵、黃麵、板條三種可選，我們選擇白麵，麵條細緻Q彈。

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兩人不用百元就吃的超飽～真是最佳中繼休憩站。

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旁邊賴新魁也是當地有名的麵館，留待下回來嚐鮮。 

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對面有Nice day義式冰淇淋-三義店

 

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造型相當可愛，旁邊就是停車場。用餐可以免費停車。

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周邊景點：三義火焰山

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南投服務區

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金榜麵館：苗栗縣三義鄉中正路170-7號；營業時間：07:00-20:00

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金榜麵館

phone037 -873-567
place苗栗縣三義鄉中正路170-7號
3.87 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.05
服務品質
3.53
裝潢氣氛
3.18
CP值
3.85
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