柒息地串燒居酒屋新莊中華店

之前軟西就吃過柒息地串燒居酒屋長春店，這次柒息地新莊中華店新開幕，在環狀線幸福站附近，住在新莊的朋朋可以吃到美味串燒了，尤其柒息地新莊中華店還開到凌晨一點半，半夜肚子餓嘴饞把串燒當宵夜超幸福!柒息地新莊中華店店外可以看到乾淨整齊的串燒冰櫃，裡面食材一字排開選擇多多，秘製醬汁鹹甜涮嘴，挑選自己喜愛的菜色再交給師傅料理，串燒現點現烤，此外還有多種私房菜可以選擇，適合下班填飽肚子，聚餐小酌，新莊日式推薦給軟絲們。柒息地串燒居酒屋新莊中華店一樣收錄在軟西的台北居酒屋、台北串燒、台北日式料理推薦中。

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新莊日式料理推薦 柒息地串燒居酒屋新莊中華店用餐環境

位於幸福站中華路附近的柒息地串燒居酒屋，是最近新開幕的新莊平價日本料理，串燒最低19元起，食材放在冰櫃裡面乾淨整潔，明亮衛生，串燒選擇多多，還有多種柒息地的私房菜可用QR CODE點餐，絕對是下班吃串燒好去處。

此外柒息地串燒居酒屋還開到凌晨01:30，新莊人想吃宵夜有口福啦，有個乾淨舒適的地方可以跟朋友聚餐小酌。

柒息地串燒居酒屋座位大多2-4人座，可以線上訂位，人數比較多後方還有更寬敞的用餐區域，柒息地串燒居酒屋牆上也有電視轉播各種體育比賽，來柒息地串燒居酒屋吃串燒配啤酒超熱血，也可參考軟西的台北運動轉播餐廳推薦。

柒息地串燒居酒屋一樣收錄在軟西的台北居酒屋、台北串燒、台北日式料理推薦中。

柒息地串燒居酒屋除了啤酒外，還有各種清酒、燒酒等，不喝酒的也有可爾必思、可樂等選項，拿來搭配串燒都很不錯，新莊日式居酒屋推薦給軟絲們啦。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

柒息地串燒居酒屋桌面上還有各種調味粉，可以依照喜好加在串燒上，不過軟西覺得柒息地串燒居酒屋的調味已經相當入味，不用加就很好吃啦。

新莊日式料理推薦 柒息地串燒居酒屋新莊中華店美食介紹

招待小菜-泡菜

柒息地串燒居酒屋自製泡菜，甜脆爽口，不過辣很適合當做串燒之間的轉換解膩，還可以免費續真的超佛心。

梅花豬肉串(NT50)

柒息地串燒居酒屋的串燒都是現點現烤，先炸過再刷上柒息地特製神醬，邊烤邊聞得到陣陣香氣，每串吃起來都鹹甜兼具，肉串還會灑上烤肉粉，豬肉很有嚼勁，清雅香料香氣不鹹膩。

神醬燒百頁豆腐(NT19)

神醬燒花椰菜(NT36)

神醬燒甜不辣(NT30)

百頁豆腐細緻空氣蓬鬆感，外層卻是焦脆，不同感受交織在口中，花椰菜保留了菜甜味，水潤多汁，甜不辣超級厚實，魚漿鮮香，咬起來很有口感，加上醬香濃郁，豐腴多汁超涮嘴。

神醬燒花枝丸(NT39)

神醬燒豆干(NT25)

神醬燒豆皮(NT30)

花枝丸本身超彈牙，海味甜美這道來柒息地串燒居酒屋必點!豆干有厚度一咬下去滿滿豆香，外層有油炸酥脆感但卻不膩口，不小心自己就嗑光一整串，豆皮內裡軟嫩略有Q勁，外層薄脆香。

神醬燒米腸(NT33)

神醬燒豬血糕(NT25)

米腸刷上層漂亮醬色，越嚼越香，帶點黏性甜味米香帶勁，豬血糕超紮實，一整塊Qㄉㄟˋㄉㄟˋ吸飽飽醬汁入味香濃。

柒息地拉麵(NT165)

柒息地串燒居酒屋拉麵超大一碗，配上濃郁醇香起司很有份量，豬肉片嫩口，還有滿滿青菜跟海帶芽，麵體即便泡了一下依舊相當Q彈，一整碗誠意十足營養滿分，不愧是大家來柒息地都會點的主食。

烤香酥肥腸(NT110)

柒息地串燒居酒屋的肥腸超級酥脆不油膩，甜脆鹹彈兼具，酥香顆粒感十足，一口一個超涮嘴!

正宗台越月亮蝦餅(NT170)

月亮蝦餅裡面蝦肉清甜鮮口，外層金黃薄脆，咬得咔咔作響，沾醬酸爽更提味。

日本生蠔(NT235/3顆)

生蠔超級咕溜滑嫩，海味十足，鮮甜生蠔加上微酸檸檬更顯層次，一般這價味在居酒屋大約只有2顆，柒息地串燒居酒屋一次給三顆很霸氣。

剝皮辣椒雞湯(NT130)

這款剝皮辣椒雞湯，雞肉超級入味不乾柴，一口咬下超級爆汁，辣度細緻滿溢辛香，冬天吃暖呼呼，剝皮辣椒飽滿有脆度，不過湯本身稍微偏重鹹，不太能單喝。

Kirin啤酒

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

可爾必思

新莊日式料理推薦 柒息地串燒居酒屋新莊中華店菜單

柒息地串燒居酒屋新莊中華店

新開幕的柒息地串燒居酒屋新莊中華店，位於環狀線幸福站附近，串燒選擇多多，價格親民，現點現烤醬汁入味甜鹹兼具，除了串燒還有多種私房菜可以選擇，用餐環境乾淨整潔，營業到凌晨一點半可以當做宵夜嘴饞時的好選擇，下班也能跟三五好友來聚餐小酌，新莊日式推薦給軟絲們。柒息地串燒居酒屋新莊中華店一樣收錄在軟西的台北居酒屋、台北串燒、台北日式料理推薦中。

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※本文為邀稿合作文※

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