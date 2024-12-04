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新莊日式料理推薦「柒息地串燒居酒屋新莊中華店」新莊宵夜就來吃串燒 - 軟西，遊記

柒息地串燒居酒屋 新莊日式居酒屋 新莊平價日本料理 新莊日式料理推薦 more
2024-12-04 09:27:00 文字：軟西，遊記
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軟西，遊記

軟西，遊記

柒息地串燒居酒屋新莊中華店

之前軟西就吃過柒息地串燒居酒屋長春店，這次柒息地新莊中華店新開幕，在環狀線幸福站附近，住在新莊的朋朋可以吃到美味串燒了，尤其柒息地新莊中華店還開到凌晨一點半，半夜肚子餓嘴饞把串燒當宵夜超幸福!柒息地新莊中華店店外可以看到乾淨整齊的串燒冰櫃，裡面食材一字排開選擇多多，秘製醬汁鹹甜涮嘴，挑選自己喜愛的菜色再交給師傅料理，串燒現點現烤，此外還有多種私房菜可以選擇，適合下班填飽肚子，聚餐小酌，新莊日式推薦給軟絲們。柒息地串燒居酒屋新莊中華店一樣收錄在軟西的台北居酒屋台北串燒台北日式料理推薦中。

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跟著軟西看下去

▻原文:新莊日式料理推薦》柒息地串燒居酒屋新莊中華店

新莊日式料理推薦「柒息地串燒居酒屋新莊中華店」新莊宵夜就來吃串燒 - 軟西，遊記

新莊日式料理推薦 柒息地串燒居酒屋新莊中華店用餐環境

新莊日式料理推薦「柒息地串燒居酒屋新莊中華店」新莊宵夜就來吃串燒 - 軟西，遊記

位於幸福站中華路附近的柒息地串燒居酒屋，是最近新開幕的新莊平價日本料理，串燒最低19元起，食材放在冰櫃裡面乾淨整潔，明亮衛生，串燒選擇多多，還有多種柒息地的私房菜可用QR CODE點餐，絕對是下班吃串燒好去處。

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此外柒息地串燒居酒屋還開到凌晨01:30，新莊人想吃宵夜有口福啦，有個乾淨舒適的地方可以跟朋友聚餐小酌。

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柒息地串燒居酒屋座位大多2-4人座，可以線上訂位，人數比較多後方還有更寬敞的用餐區域，柒息地串燒居酒屋牆上也有電視轉播各種體育比賽，來柒息地串燒居酒屋吃串燒配啤酒超熱血，也可參考軟西的台北運動轉播餐廳推薦。

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柒息地串燒居酒屋一樣收錄在軟西的台北居酒屋台北串燒台北日式料理推薦中。

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柒息地串燒居酒屋除了啤酒外，還有各種清酒、燒酒等，不喝酒的也有可爾必思、可樂等選項，拿來搭配串燒都很不錯，新莊日式居酒屋推薦給軟絲們啦。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

新莊日式料理推薦「柒息地串燒居酒屋新莊中華店」新莊宵夜就來吃串燒 - 軟西，遊記

柒息地串燒居酒屋桌面上還有各種調味粉，可以依照喜好加在串燒上，不過軟西覺得柒息地串燒居酒屋的調味已經相當入味，不用加就很好吃啦。

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新莊日式料理推薦 柒息地串燒居酒屋新莊中華店美食介紹

招待小菜-泡菜

柒息地串燒居酒屋自製泡菜，甜脆爽口，不過辣很適合當做串燒之間的轉換解膩，還可以免費續真的超佛心。

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梅花豬肉串(NT50)

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柒息地串燒居酒屋的串燒都是現點現烤，先炸過再刷上柒息地特製神醬，邊烤邊聞得到陣陣香氣，每串吃起來都鹹甜兼具，肉串還會灑上烤肉粉，豬肉很有嚼勁，清雅香料香氣不鹹膩。

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神醬燒百頁豆腐(NT19)

神醬燒花椰菜(NT36)

神醬燒甜不辣(NT30)

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百頁豆腐細緻空氣蓬鬆感，外層卻是焦脆，不同感受交織在口中，花椰菜保留了菜甜味，水潤多汁，甜不辣超級厚實，魚漿鮮香，咬起來很有口感，加上醬香濃郁，豐腴多汁超涮嘴。

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神醬燒花枝丸(NT39)

神醬燒豆干(NT25)

神醬燒豆皮(NT30)

花枝丸本身超彈牙，海味甜美這道來柒息地串燒居酒屋必點!豆干有厚度一咬下去滿滿豆香，外層有油炸酥脆感但卻不膩口，不小心自己就嗑光一整串，豆皮內裡軟嫩略有Q勁，外層薄脆香。

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神醬燒米腸(NT33)

神醬燒豬血糕(NT25)

米腸刷上層漂亮醬色，越嚼越香，帶點黏性甜味米香帶勁，豬血糕超紮實，一整塊Qㄉㄟˋㄉㄟˋ吸飽飽醬汁入味香濃。

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柒息地拉麵(NT165)

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柒息地串燒居酒屋拉麵超大一碗，配上濃郁醇香起司很有份量，豬肉片嫩口，還有滿滿青菜跟海帶芽，麵體即便泡了一下依舊相當Q彈，一整碗誠意十足營養滿分，不愧是大家來柒息地都會點的主食。

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烤香酥肥腸(NT110)

柒息地串燒居酒屋的肥腸超級酥脆不油膩，甜脆鹹彈兼具，酥香顆粒感十足，一口一個超涮嘴!

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正宗台越月亮蝦餅(NT170)

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月亮蝦餅裡面蝦肉清甜鮮口，外層金黃薄脆，咬得咔咔作響，沾醬酸爽更提味。

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日本生蠔(NT235/3顆)

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生蠔超級咕溜滑嫩，海味十足，鮮甜生蠔加上微酸檸檬更顯層次，一般這價味在居酒屋大約只有2顆，柒息地串燒居酒屋一次給三顆很霸氣。

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剝皮辣椒雞湯(NT130)

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這款剝皮辣椒雞湯，雞肉超級入味不乾柴，一口咬下超級爆汁，辣度細緻滿溢辛香，冬天吃暖呼呼，剝皮辣椒飽滿有脆度，不過湯本身稍微偏重鹹，不太能單喝。

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Kirin啤酒

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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可爾必思

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新莊日式料理推薦 柒息地串燒居酒屋新莊中華店菜單

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柒息地串燒居酒屋新莊中華店

新開幕的柒息地串燒居酒屋新莊中華店，位於環狀線幸福站附近，串燒選擇多多，價格親民，現點現烤醬汁入味甜鹹兼具，除了串燒還有多種私房菜可以選擇，用餐環境乾淨整潔，營業到凌晨一點半可以當做宵夜嘴饞時的好選擇，下班也能跟三五好友來聚餐小酌，新莊日式推薦給軟絲們。柒息地串燒居酒屋新莊中華店一樣收錄在軟西的台北居酒屋台北串燒台北日式料理推薦中。

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▻原文:新莊日式料理推薦》柒息地串燒居酒屋新莊中華店

※本文為邀稿合作文※ 

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柒息地串燒居酒屋新莊中華店

✓柒息地串燒居酒屋新莊中華店地址：新北市新莊區中華路二段105號(地圖點我)

✓柒息地串燒居酒屋新莊中華店交通：捷運環狀線(Y號線、黃色線)幸福站

✓柒息地串燒居酒屋新莊中華店電話：02-22777772

✓柒息地串燒居酒屋新莊中華店營業時間：18:00-01:30

✓柒息地串燒居酒屋新莊中華店臉書粉絲團柒息地串燒居酒屋新莊中華店 FB

✓備註：可線上訂位

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柒息地串燒居酒屋新莊中華店可以訂位嗎?

柒息地串燒居酒屋新莊中華店可訂位，可線上訂位。

柒息地串燒居酒屋新莊中華店營業時間?

柒息地串燒居酒屋新莊中華店營業時間為18:00-01:30。
評分者：軟西
評論分數
4.0

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柒息地串燒居酒屋新莊中華

phone02-22777772
place新北市新莊區中華路2段105號1樓
4.47 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.44
裝潢氣氛
4.39
CP值
4.44
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