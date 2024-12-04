月河彎民宿位在宜蘭五結

離傳統藝術中心及冬山河親水公園僅5分鐘車程

附近還有許多親子景點，方便安排行程~



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獨棟白色建築，門口就可以停車，位子很大也很好停~

一抵達民宿主人就出門迎接了

1樓大廳辦理入住，大面的落地窗，室內非常明亮舒服，還有可愛的小擺飾及小點心

主人帶我們參觀了1樓的公共區也是早餐用餐區，

有咖啡機、茶包/咖啡包、奶瓶消毒鍋、餐具...等等，都是可以自行取用的。

確認好早餐用餐時間及想吃的口味就可以直接上樓找房間囉~~

月河彎還設有電梯!!

對於帶小小孩、長輩或帶行李都非常方便呢!

我們這次入住的是龍貓公車滑梯親子四人房

一開門就讓我整個驚豔~

有夠大!!

映入眼簾的就是一座結合床的大溜滑梯

中間就是大大的豆豆龍

側面的彩繪牆顏色超鮮明，而且是非常細緻那種~

牆上還有黑豆豆，超可愛啦~

豆豆龍的肚子裡竟然是一個小球池喔!

小小的球池，就可以玩好久~

重點是!!被覆滿球球的地面非常乾淨，沒有灰塵~

讓我可以放心的讓小Lina在裡面玩瘋啦~

滑梯的另一面是龍貓公車站的設計~

真的太可愛的了啦!

樓梯的階高不高，小小孩自行走也很OK

滑梯平坦，而且滑下來的前方空間超大，相對安全很多~

連大人都可以溜!

剛好連接的床舖就是小孩的專屬秘密基地

睡在這作夢都會笑吧XD

溜滑梯延伸出去有種主臥室的FU

大大的落地窗看出去有整片落雨松，還可以看到冬山河

因為四週都沒有遮蔽物，即便只在2樓，看出去的風景非常遼闊放鬆

若天氣好一定更美~

倚靠在落地窗適的椅子，不論高度還是軟硬度都恰到好處，坐起來非常舒適!

差點想問民宿主人哪裡買的，想買一張回家坐啊XD

陽台是可以走出去的~

晚上可以一起看星星^^

衛浴空間也十足

使用TOTO免治馬桶、歐舒丹的洗沐用品，

大大的浴缸與淋浴空間是分開的，

我喜歡這樣的空間，邊淋浴時就可以邊放水，

或者是跟孩子們一起洗澡也很放便啦~

梳妝區及洗臉區在浴廁外延伸出來

長長的桌台很好利用，一起使用也不會打架XD

隔天早餐是主人親手製作的

現做的熱壓吐司，口味會在入住時做選擇喔~

搭配莎拉，還有新鮮水果製的果凍及健康飲品，小小孩的早餐還有特別不一樣呢!

早餐好好吃，份量也很足。

月河彎有許多房型

每一間都好可愛，有選擇障礙的孩子們選好久~

本來想住露營房，但因為沒有浴缸( 媽媽我想泡澡啊~~~XD)

後來選了龍貓房，大人小孩都很愛~

(以下取自民宿官網：https://www.yhw2158.tw/about.php#rooms )

這次入宿月河彎~

不論是使用的產品，還是家具、寢具，處處都可以感受到民宿主人的用心，

睡一晚的我們的都好喜歡，下次還想來住~~

宜蘭月河彎親子民宿.