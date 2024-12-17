板橋四川路上最近開了一間全新拉麵店，星期五下班後就和好友相約來品嘗囉！

辰噌拉麵的特色在於湯頭選擇，有雞湯與豚骨湯兩種可選。

店內裝潢充滿濃濃的日式風情，彷彿置身日本，環境更是乾淨又舒適。

座位數量不多，每人最低消費是一碗麵，但12歲以下的小朋友則不受限制喔！

桌上提供菜單讓顧客自由選擇，包括湯頭種類、麵款、麵條軟硬度以及湯頭濃淡。食量大的人還能免費加麵，覺得湯頭太濃的話，也可以向店家索取清高湯調整喔！點好餐後交給店員，接著就靜待美味上桌吧！

店內後方貼心提供冰水，顧客可自由取用，十分方便。

調味料區提供胡椒粉、辣粉以及七味粉，讓顧客依個人口味調整。

拉麵現點現煮，大約需要等待10分鐘，美味值得稍候。

青檸味噌無双拉麵（雞）330元

天啊～這份量真的讓人驚呼！

難怪取名為「無双」，份量果然無敵！內含糖心蛋、蔥花、洋蔥與筍干，紅色部分則是特製味噌醬。

拉麵內有5片豬肉，辰噌選用全瘦豬肉，雖不如傳統叉燒那般軟嫩，但也不至於過柴，搭配湯汁入口，風味依舊出色。

另外還有5片雞肉，口感帶有點舒肥雞的嫩滑感，同樣是全瘦肉，但不會過於乾柴。

第一次品嘗，我選擇了麵條軟硬度「正常」，來試試最原始的口感。

整體口感比起日本的稍微軟一些，但又比台灣一般的拉麵再硬一些，恰到好處。

好友點了雞湯底，上桌後先嘗了一口純粹的原味雞湯，隨後將味噌醬拌入麵中，接著再喝一口湯，竟品出不同層次的風味！

最後再依個人喜好擠上些許檸檬汁，濃厚的湯頭瞬間多了層清新的酸味，尾韻回甘，非常特別！

青檸味噌拉麵（豚）260元

看著好友的無双份量驚人，再回到普通麵量，雖然視覺上稍少衝擊感，但我相信味道一定同樣優秀！

原本豬肉只有3片，老闆特別加贈了一片，真是星期五晚上的小確幸，感恩老闆的大方！

豚骨湯頭比雞湯更加濃郁，辰噌的湯頭掌握得很好，不會過於濃鹹，喝起來剛剛好。想吃重口味的可以選「鹹」，喜歡清淡的則選「淡」。

一般拉麵店多是半顆溏心蛋，但辰噌直接給了一整顆，真是大氣又令人滿意！

這顆溏心蛋真是絕妙，蛋白Q彈，蛋黃濕潤細滑，讓人一口接一口，超滿足！如果喜歡肉多多，推薦點無双；想吃得輕盈些，選一般麵量就好。無論是清淡的雞湯，還是濃郁的豚骨湯，都各有魅力，絕不踩雷！

店家資訊

店名：辰噌拉麵

地址：新北市板橋區四川路一段345號1樓

電話：0917-107-068

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