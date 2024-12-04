每逢冬令進補，全家第一個想到的就是大興西路上的 長疆羊肉爐 ，一年報到好幾次，卻因熱門時節經常一位難求，過去幾乎以外帶為主。這次刻意提前半小時抵達，很幸運地還有幾張4人座位，甫坐下不到十分鐘，諾大的用餐區全場滿座，抬頭一看，外頭的人行道上也是大排長龍，生意好的誇張啊！

超人氣的長疆炭燒羊肉爐

長疆炭燒羊肉爐坐落於車水馬龍的大興西路上，緊緊挨著十字路口，附近沒有什麼餐廳，只要看見路邊上有人潮，就肯定是來找羊肉吃。「一爐香羊肉，長疆羊肉香」道盡饕客們的千言萬語，大紅色的招牌彷彿燒得火紅的炭火，更象徵著人氣長紅。

連續3-4年的冬季，我們都會主動來報到，享受站在爐火前看著鍋裡食材翻攪的畫面，也喜歡看著店員們忙裡忙外招呼客人的熱情，為寒冷的冬天添上一股暖流。

長疆炭燒羊肉爐有二個店面這麼大，動線好，光線足，桌與桌間的距離非常寬敞，店裡相當熱鬧，不必擔心說話大聲影響隔壁桌，用餐的感覺是舒適的。上菜的速度很快，也常來整理桌面，服務親切又隨時保持乾淨，難怪生意那麼好。

長疆炭燒羊肉爐 菜單

內用/外帶菜單內容都一樣，適合跟羊肉煮在一起的食材算是挺齊全的，還有供應一般特餐及豪華特餐，我們就曾經外帶過好幾次的600元特餐，對三個人來說剛剛好，每次都吃的好滿足~

長疆炭燒羊肉爐 飲品與醬料

冰飲櫃裡除了啤酒，也有無咖啡因的選擇，像是以古法熬製、甘醇回味的仙草茶，便是我與明太子特別鍾意的飲品，不是很甜，清爽解膩。

每桌都有特製醬料與辣椒醬油。

羊肉爐必備豆瓣醬！只需要沾一點點便能提味，吃羊肉時就不會覺得單調了。

辣椒醬油沒有太明顯的辣度，僅作為提升層次之用，多了一味還是挺有感覺的。

長疆炭燒羊肉爐的美味食材

帶著麻油香氣的麵線，不僅是店裡的人氣招牌，也是我們一家三口的必點之一！不同於市售的細麵線，這兒的麵線比較粗，比較有口感，又滑又香，加上爆香過的蒜片及紅蔥頭，明太子總是能一口氣吃掉二盤。

一份麵線約2-3個小碗的份量，其實不多，如果不是為了接下來的羊肉爐，我也能嗑掉一盤。

豆皮、羊肉丸、生鮮菇向來是我們的心頭好，這三樣在廚房就己經先替我們放入鍋裡煮了，等到煮的差不多才會連同羊肉鍋一起送上桌。

長疆的帶骨羊肉很大塊，肥瘦挺平均的，我個人很愛啃帶骨肉，既有嚼勁又能品嚐吸附滿滿湯汁的羊肉。

羊肉爐的青菜選擇較少，高麗菜、大陸妹也是我們一定會點的蔬菜，菜葉清洗的很乾淨，看顏色也是新鮮的，待吸飽了湯汁，嚐起來還真有種幸福感呢！

只要開鍋必有我個人喜愛的豬血糕，煮到熟並有點Q彈時，便是最佳的口感；聽到店裡客人時不時地說出蛋餃二字，才知道原來蛋餃也是招牌。

帶薑片下去煮的羊肉爐，去除騷味，風味更佳。

平時不太吃丸子類，但試過一次長疆的羊肉丸，此後不能無它。Q彈的口感，小小一顆，大大滿足。

生鮮菇厚且飽嘴，與一般香菇做比較，尺寸大很多，非常新鮮。

第一次點蛋餃，是因為聽到左右鄰桌的人都在討論它，且一盤接著一盤的吃著，最後也忍不住在差不多要吃飽之前，硬是點了一份嚐鮮。果然，聽饕客們的話是對的！這蛋餃完全不同於市面上，有種手工製的口感，內餡的肉非常鮮甜，伴隨著羊肉湯滑向嘴裡，若胃裡尚有空間，肯定得再來一盤。

孩子不愛帶骨羊肉，決定來一盤羊肉片，這也是我們頭一次嚐鮮。

羊肉片並沒有因為經過冷凍而改變了口感，有點厚度，也挺新鮮的，在湯裡涮幾下，沾點醬，滋味挺不錯的，明太子可以自己吃掉整盤呢！

附近有幾處停車場，我們最常停放在家樂福，過個馬路就到了。

現場幾乎是一家家的在一起，更多的是帶孩子的親子家庭，無論多大的孩子都吃的很滿足。比起薑母鴨，我們更愛也更常吃羊肉爐，只要是聚會的日子都適合來開鍋，倘若一年四季都是營業日，那肯定連酷暑都不會放過了~ 😎

店家資訊

1600PM – 0130AM

(03)358-2099

桃園市桃園區大興西路一段149號

※ 收費停車場