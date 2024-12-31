「和牛Emperor」主打日本A5和牛燒肉，擁有正宗神戶牛認證，不僅提供頂級食材，還有專業人員協助燒烤，讓每位顧客都能享受到高規格的美味體驗。服務人員秉持服務至上的理念，熱情又貼心，讓整場用餐過程輕鬆自在，就像擁有專屬私廚在旁細心照料。

和牛EMPEROR

店內裝潢雅致，燈光氛圍溫馨宜人，一進門便能看到吧檯區的設計，大部分為兩人一爐的小桌，非常適合單人或雙人前來輕鬆享用。

此外，店內設有多間包廂，不僅提供聚會的空間，還能保障隱私，讓賓客享受更高品質的用餐體驗。

這裡的神戶牛通過官方認證，品質保證，讓人吃得更安心。

頂級神戶和牛的油花細緻分布，美得像藝術品，難怪能擁有這樣的口碑！

從燒肉吧檯區望去，廚師們忙碌準備的場景彷彿是一場現場版的「黑白大廚」，讓人更期待即將入口的佳餚。

店家提供了三種基本調味料：燒肉醬、檸檬和鹽，可以依據個人口味隨意搭配，為燒肉增添不同層次的風味。

如果想搭配米飯，記得在入座點餐時告訴服務人員，他們會現煮一鍋熱騰騰的米飯，剛好在享用前菜時完成，非常貼心。

前菜開啟味蕾的序曲

A5日本和牛炙燒壽司

第一道炙燒壽司就驚艷味蕾，展現了什麼叫「入口即化」。採用的牛後腿肉，油花雖然較少，但經過炙燒後散發出濃郁的牛肉香氣。嫩滑的牛肉搭配微酸的醋飯，每一口都能感受到兩者的完美交融，令人忍不住閉上眼細細回味。

主廚特製生醃泡菜

燒肉少不了的經典搭配就是泡菜，這裡的泡菜選用白菜菜心，脆嫩爽口，還帶著清爽的水分。微微的辣味讓口感更加豐富，搭配幾道和牛後，吃上一口，立刻感覺味蕾重獲新生。

大阪直傳涼拌豆芽菜

涼拌豆芽菜清脆多汁，還加入了紅蘿蔔和水蓮增添口感，淋上香油後更加香氣撲鼻。雖然看似簡單，卻非常適合作為燒肉前的開場，讓整體口感更顯輕盈爽口。

A5生醃日本和牛

這道菜一上桌就令人眼前一亮，生醃和牛鋪滿蔥花，再加上一顆閃亮的生蛋黃和香噴噴的芝麻，視覺效果滿分。服務人員會貼心地幫忙攪拌均勻並分盤，讓每位客人都能方便享用。

雖然台灣對生食肉類接受度有限，但這道A5生醃日本和牛完全改變了我的看法。加入生蛋黃、蔥花和香油攪拌後，牛肉入口滑嫩如絲絨，完全沒有腥味。蛋液的潤滑與細膩的肉質相得益彰，將味覺帶到全新的高度。

小漢堡

選用厚切和牛製作的漢堡排，肉汁豐盈，搭配松露醬、新鮮生菜和起司，味道層次豐富又濃郁。當鬆軟的麵包遇上多汁的牛肉，每一口都令人滿足。這道漢堡一定要張大嘴巴一口咬下，才能完整體會所有食材的完美融合。

來這裡當然要好好享用A5和牛，尤其是店家創意十足的搭配方式，讓每一道肉品都展現出不同的美味層次。

燒烤時，服務人員非常細心，刷油時會幫忙遮擋以避免噴濺。佐料方面則準備了昆布鹽、蔥鹽和現磨的新鮮山葵，讓顧客能自由調配最適合自己口味的搭配。

厚切極致牛舌（鹽味）

選用舌根部位製作的厚切牛舌，既柔軟又帶有彈牙的嚼感，每一口都散發著濃郁的牛肉香氣。油脂分布均勻的牛舌，搭配些許檸檬汁或鹽巴後，風味更加鮮明。與米飯一起食用時，油脂與米飯的完美融合令人回味無窮。

蔥鹽牛舌

薄切牛舌吃起來特別有嚼勁，搭配蔥鹽和新鮮山葵，口感層次更加豐富。牛舌的脆嫩與蔥鹽的清香完美結合，每一口都帶來一種清新的活力感。

A5日本和牛赤身（醬味）

赤身牛肉油花較少，但肉質細緻嫩滑，吸附著特製醬汁的濃郁香氣，讓人一口接一口停不下來。

赤身牛肉以嚴選醬汁調味，肉質柔嫩且油花少，入口即化。不管是單獨品嘗還是搭配配料，都能感受到和牛特有的細膩肉香。

特級橫膈膜（醬味）

橫膈膜肉質紮實又富有肉香，搭配店家特調醬汁後，香氣更加迷人。一口咬下，多層次的風味在口中綻放，讓人難以忘懷。

A5日本和牛涮里脊肉

這道A5和牛涮里脊肉油花豐富，提供兩種經典吃法，一次滿足不同層次的味覺享受。

第一種吃法是搭配生蛋黃，將蛋液攪拌均勻後，裹著柔軟的里脊肉入口，肉質變得更加滑嫩，搭配米飯一起食用，風味更加迷人。

第二種吃法是搭配桔醋醬，酸甜的醬汁完美平衡了油脂的濃郁感，讓整道菜更加清爽，忍不住想再多吃幾片。

牛肉筋湯

這道牛肉筋湯湯頭清爽，卻滿溢牛肉的鮮美滋味，就像台南牛肉湯的升級版。湯中的沙朗肉片柔嫩多汁，牛肉的鮮味隨著熱湯散發開來，是在享用多道燒肉後最溫暖的收尾。

厥餅

餐後甜點厥餅，撒上細緻的黃豆粉與濃郁黑糖醬，口感鬆軟微甜，冰涼的口感在飽餐後特別清爽解膩。

柚子冰沙

餐後甜點柚子冰沙絕對值得一試，酸甜的柚子風味讓人一口下去瞬間心情愉悅，還能有效解去燒肉的油膩感，為整餐畫上清爽的句點。

今天的飲品特別選了草莓氣泡燒酒和鳳凰美田柚子酒。草莓氣泡燒酒香甜中帶有氣泡的清爽感，為整餐增添了一份輕盈；而鳳凰美田柚子酒則展現了經典清酒的基底風味，韻味十足。

柚子酒雖然酒精濃度偏高，但入口卻極為順滑，沒有過強的酒精感，微酸的口感帶有柔和的甘甜，非常適合搭配燒肉享用。

餐點結束時店家還會貼心奉上一杯熱茶，搭配甜品享用，讓人感到格外溫馨舒適。

若米飯沒有吃完，可以請店家將其捏成飯糰，包裹上海苔帶回家。有時候店家還會特別準備精緻的外帶壽司，給人意想不到的驚喜。

「和牛Emperor」是一家頂級燒肉餐廳，非常適合和親朋好友共享美好時光。不管是慶祝特別節日、情侶約會，還是想要在繁忙的日常中犒賞自己，這裡的A5和牛和貼心服務都能讓你感受到賓至如歸的體驗。每一道料理都精緻入味，服務也非常細心周到。無論是品嚐和牛的極致風味，還是體驗高級食材與創意搭配的巧妙結合，「和牛Emperor」都絕對值得一試！以上心得推薦給大家參考，趕緊來感受一下吧！

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