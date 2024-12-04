冊子油飯年菜推薦，2025藏冊珍饌年菜五件組只要4688元，金玉滿堂佛跳牆、瑤柱上湯點烏金、平安富貴金元蹄、櫻花吹雪步步高、濃醇馥郁巴斯克，有主食、有雞湯、有甜點，一次都幫你準備好。冊子油飯的冷凍年菜除了全台宅配到府，台北、台中、台南門市也可自取，年菜套組中品項皆可單點，也有其他品項可以加購組合，高自由度讓你輕鬆備年菜~

冊子油飯年菜推薦

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2025冊子油飯年菜五件組

2025藏冊珍饌年菜五件組內容物包含有：金玉滿堂佛跳牆、瑤柱上湯點烏金、平安富貴金元蹄、櫻花吹雪步步高、甜點-濃醇馥郁巴斯克。整體份量適合5-6人，非常適合訂一套然後在家搭配其他愛吃的單品或青菜，不只適合除夕圍爐、娘家宴，就連親友要來聚餐也可以讓你瞬間變大廚，好吃不貴又大方。

2025藏冊珍饌年菜五件組原價6490元，限時72折優惠只要4688元，限量500組！單筆訂單滿5000元再送經典油飯

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每一項餐點的配料會整理在同一包裝中，讓你在家加熱時不怕弄錯食材，外包裝上除了有成分說明，也有加熱說明。湯類的份量都很大，適合裝大鍋子用瓦斯爐加熱；油飯類的建議你用電鍋蒸會更香Q好吃。

金玉滿堂佛跳牆(極品饗宴佛跳牆)

從配料包就看得出超級大份量，裡面有精選脆筍、芋頭、栗子、鈕扣菇、豬腳、豬肚、金鉤蝦、排骨酥、魚皮、紅棗與鳥蛋等多種頂級食材，豐富又奢華，完美呈現多層次風味。

佛跳牆份量真的非常多，妮妮先在瓦斯爐上加熱後，再盛裝部份上桌就滿滿一大碗公，一般4人小家庭吃的話，妮妮覺得至少要吃兩餐才吃的完。

裡面的豬腳先滷後燉，帶點醬色，充滿膠質的皮相當Q嫩好吃不腥羶；炸過的排骨酥經過湯頭燉煮後也變得很軟嫩好吃；妮妮個人也很喜歡炸過的鳥蛋和香甜栗子。

充滿膠質的魚皮、富彈性的豬肚、爽脆的筍子、燉到綿綿鬆鬆的芋頭，讓一道佛跳牆形成多層次口感，豐富的變化讓人吃完一碗再接一碗

大量的鈕扣菇和金鉤蝦讓湯頭鮮美，看起來醬色濃郁但鹹度適中而味濃，如果喜歡清淡一點的也可以自己額外加水。

平安富貴金元蹄(香濃筍絲燉腿庫)

腿庫和筍絲放在同一密封袋中，另外有一包湯汁可依照容器大小加入，建議完全退冰後隔水加熱即可食用，宴請賓客的話可以自己額外川燙青江菜或花椰菜作為盤飾，瞬間讓你輕鬆變大廚！

自製紅燒豬蹄秉承古法滷製，經細火慢燉將濃郁的漢方湯汁完美滲透入豬肉纖維，造就出豐腴又軟嫩多汁的腿庫，夾起時豬皮與肥肉還會回彈呢！

妮妮布魯也非常滿意這個醬汁，鹹香濃郁又充滿膠質，淋在白飯或麵線上實在有夠過癮，搭配脆口的甘鮮筍絲增添豐富度，光這一道就讓人不直覺多扒一碗飯

瑤柱上湯點烏金（干貝家鄉肉火腿烏雞湯）

精選頂級干貝、家鄉肉火腿、豬腳與烏骨雞全雞，以及兩大包醇白濃厚湯底，妮妮極度推薦這款雞湯給愛喝湯的人，超大份量而且極鮮美、濃郁帶有厚度感，超好喝～我們也非常喜歡！

很特別的是加入清燉豬腳，豐富的膠質讓湯頭更加濃郁，燉出很有厚度的美味

而且很厲害的是這豬腳一點也不腥羶，而且豬皮相當柔嫩，帶著會黏唇的膠質，實在讓人欲罷不能！

烏骨雞以全雞姿態呈現，方便需要拜拜的消費者，燉煮後上桌時也相當軟嫩好分食

加上使用鹹香家鄉肉火腿、鮮甜干貝提升湯頭的層次與豐富度，有種類似醃篤鮮的醇厚美味

豬腳的膠質與雞肉的鮮嫩在慢火中交融，濃郁卻不油膩的醇厚白湯頭，我們超級愛！就算不買整組也一定要單點這個雞湯。

妮妮布魯也很推薦你用這湯頭搭配拉麵，在家就能煮出不輸拉麵店的水準！

櫻花吹雪步步高 (櫻花蝦干貝絲油飯)

油飯分成兩盒裝，讓人可以分兩次不同時間吃，不用一次蒸起來超貼心。

櫻花蝦和干貝絲佔據半盒油飯版面，剛打開的視覺第一印象很加分

櫻花蝦干貝絲油飯是以冊子油飯經典款為基底，再加入大量干貝絲，讓味道更添海味鮮美，感覺更豪華，在家就能端出高檔餐廳桌菜，宴客質感up、up~

個人建議要等完全退冰後，使用電鍋加熱口感較佳，多了水蒸氣的加持讓米粒更加Q彈

櫻花蝦的脆鮮佐干貝絲的鮮甜，讓每一口油飯都能感受到那豐富的海味，油飯不再只是用來填飽肚子而已，也能成為餐點中的C位主角。

濃醇馥郁巴斯克(巴斯克乳酪蛋糕)

巴斯克乳酪蛋糕選用北海道LUXE乳酪，布魯喜歡部份解凍的口感，像是在吃冰淇淋，乳酪內餡在嘴巴中慢慢融化，享受乳酪慢慢融化的滑順感與香氣。

蔓莓蜜映乳酪派

年菜套組中的是巴斯克乳酪蛋糕，家人愛吃甜點的話也可以另外加購蔓莓蜜映乳酪派，搭配微酸蔓越莓、鳳梨乾，形成濃郁乳酪和清新果香的雙重享受。

瑞氣盈門牛三拼

考量不吃牛的朋友，冊子油飯將牛三寶放在單品加購品項可以單買，或是買牛三寶組合更優惠。每包都會提供一包特製辣油。

牛三寶有牛腱、牛肚、牛筋，以多種香料精心燉煮，滷汁濃厚醇香滲入絲絲纖維肌理中，滿口肉香~

看這牛筋透亮的光澤，就知道冊子油飯下了很多功夫，經過長時間的慢火燉煮，將牛筋燉到軟糯依然保有嚼感。

牛肚燉到醬香入味，口感爽脆有彈性

最基本的牛腱肉質緊實不乾柴，筋膜部位也滷到半透明狀，相當費工呢。

牛三寶務必加入特製辣油會更好吃，特製辣油將由牛三寶風味推到另一個層次，喜歡吃辣的朋友，超推薦試試看。

五福臨門賀新歲

冊子油飯在彌月禮盒中相當受到歡迎，招牌油飯推出即享餐盒系列，份量適中、加熱也方便，口味上精選五款油飯，包含：櫻花蝦油飯、麻油雞油飯、栗子經典油飯、麻辣油飯、素油飯，讓你變化口味吃不膩。

冊子油飯堅持以傳統職人木桶蒸炊，精選老米並搭配活水，充分呈現Q彈分明的豐富米香，讓你在家用電鍋加熱時米飯依舊可以粒粒分明、口感飽滿不黏爛。

櫻花蝦油飯

打開包裝就看到大量櫻花蝦與肉絲，光是這份量看起來就讓人滿意

用心炒出櫻花蝦、肉絲、香菇、魷魚香氣，再特別加入珍貴上等胡椒與主廚秘方調和，讓米飯香氣濃郁迷人，更奇妙的是還加了蛋酥，鹹香涮嘴讓人一口接一口。

麻辣油飯

和其他款油飯相比，麻辣油飯外觀相對樸素一點，想不到味道這麼深厚，再來點牛三寶提供的辣油，讓愛吃辣的人欲罷不能。

油飯加入適量的肉絲、香菇絲和魷魚等配料，拌入的醬油、花椒、八角等辛香料才是這款油飯靈魂人物。

香中帶麻的滋味每一口在舌尖慢慢堆疊，將辣感往後遞延最後融合一起，越吃越過癮。

栗子經典油飯

過年除夕圍爐、初二回娘家用餐，首選栗子經典油飯，一顆顆飽滿的栗子，圓圓滿滿又養生，讓長輩歡喜推崇。

栗子香甜鬆軟，搭配豐富的香菇絲、肉絲、魷魚絲、金鉤蝦和蛋酥等餡料，每一口都能吃到滿滿配料，大小朋友和長輩都很喜愛。

麻油雞油飯

時序進入冬季，麻油雞油飯暖胃又暖身，也是我們最喜歡的口味

選用台灣仿土雞與老薑拌炒，加上香菇絲和枸杞提味，米飯吸飽湯汁精華，每一口都是濃郁的麻油雞香。

不得不說，冊子油飯真的有厲害，冷凍加熱後的米粒依舊香Ｑ好吃，香氣都有沁入到米心之中。

素油飯

吃素的朋友也不用煩惱，冊子也有素食口味的油飯

以香菇、素火腿、薑末拌炒，還添了少許黑糯米增添口感

整體香味十足，米粒也很入味，就連不吃素的家人也很喜歡。

整體感想：

冊子油飯不愧是知名的彌月油飯名店，每一款油飯口味都滿好吃，妮妮覺得很厲害的是冷凍後加熱的米粒依舊保持香Ｑ有彈性，而不會濕黏軟爛，炒料也有用心煸炒出香氣，才能讓你每一口都很有滋味！2025藏冊珍饌年菜五件組幫你主食、雞湯、甜點都備好了，份量不會太多、價格又實惠，很適合小家庭，也有多款單點可以加點選購，讓你備年菜的自由度高，不會一次買太大量而被限制住。數量有限、趕快訂購。➤訂購官網

冊子年菜與優惠配送資訊

【藏冊珍饌】年菜套組優惠價下殺72折4688元，滿5000再送經典油飯1盒再送指定出貨日與免運送貨到府

年菜銷售期間自11/20-01/16

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