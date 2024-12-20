宜蘭三星．Maslow Cafe
不僅真材實料且份量都不小
不管是飲料或甜點完完全全沒有雷，真的大推！！！
Maslow Cafe在礁溪也有分店，可以選擇就近的一間來吃下午茶
而且Maslow Cafe還可以線上訂位，可以多加利用喔~
Maslow Cafe_地理位置
Maslow Cafe位在巷弄的巷弄裡
還好小巷外有小小的立牌，可引導前來用餐的客人方向
跟著這箭頭指的方向走，再一直走到底
就可以找到Maslow Cafe 了
走到巷弄的盡頭，看到右手邊這間有著紅磚牆的平房建築就是了
上圖這被一片綠意包圍著的就是店家入口處
Maslow Cafe_內部環境
Maslow Cafe也是由一間老宅所改建
入內後的空間不小，不同區域均設有座位區
店內也放有許多復古的傢具和老物件，一整個很有老宅的氛圍
入口處附近的木櫃上，放有咖啡相關的豆子和器具
另一張木桌還放有一些飾品
櫃檯及工作區
窗前及櫃檯前都有兩人的座位
另一側有籐編的沙發+露營風折疊椅的座位區
（游小熊一家四口就是坐這裡)
在我們座位的後方也有靠窗的座位
店內的洗手間也在這裡
從我們位置旁的門走進去，還有另一個用餐空間
門的左右兩側都有座位，而且座位數也不少（目測有20個）
大多是兩兩一桌可併桌的座位，也有靠窗和沙發椅座位
這個座位區佈置的也很有質感，也很好拍
如果早一點來，可以和我們一樣挑個喜歡的位置坐下
呈現L型的櫃（吧）台和工作區
在結帳櫃檯這裡有甜點櫃
可以來這裡先挑選想吃的甜點
我們當天中午左右就來到，所以甜點的種類很齊全
但齊全的意思，就是會讓人陷入選擇障礙啊啊啊~
Maslow Cafe的甜點主要以戚風、千層蛋糕為主
另有巴斯克乳酪、香草布丁和司康，價位約落在$90~170之間
這裡的每一款甜點都有各自打動我們一家四口的心
也因每一款都好想吃，最後乾脆一人選一款來分食才不會吵架啦
Maslow Cafe_菜單
Maslow Cafe的菜單是以飲品為主
菜單的左上角夾有著新口味特調咖啡的品項
而光看咖啡的品名就會讓人想喝喝看呢
菜單封面是店內消費需知
第二頁為飲品的選項，分為咖啡和非咖啡兩大類
兩大類的飲品選擇還蠻多的，價位約$110~$200之間
8歲以上就有低消，低消是一人一杯飲料
所以我們一家四口就剛好一人一杯飲料+一份甜點囉~
Maslow Cafe_餐點
因為餐點是陸續送上桌
依照游小熊的慣例，盡可能要拍到大合照才行
所以可想而知，有兩個虎視眈眈的孩子一直在旁邊催促著媽媽我
為的就是要趕快吃一口和喝一口啊~
好不容易上齊了，「開動」一聲令下
有兩個像餓了很久的孩子便開始狼吞虎咽了起來
陳小銘點的洋甘菊茉莉花茶
游小熊一向不愛洋甘菊，所以沒有喝
但陳小銘說好喝就是了
昕妹妹點的焦糖香草奶茶，不會太甜也蠻好喝的
尊哥哥的可可歐蕾也有拉花呢
巧克力味道蠻濃郁的且不會甜
熱熱的喝很好喝~
看到菜單上夾有新口味咖啡的品項
游小熊也點了一杯手炒花生醬香拿鐵來嚐鮮
香醇的咖啡裡帶有花生醬的香甜
應是花生醬添加的比例很完美
所以兩者融合後的味道不違和而且好喝吔
巧克力蛋糕層裡還夾有巧克力內餡和草莓果實
巧克力的味道超濃郁，微苦、微甜和微酸的滋味很有層次感
因為不會太甜膩，所以很耐吃
這款限量的烤開心果流心巴斯克是這天我們公認最好吃的一款甜點
第一次吃到烤開心果口味的甜點，一吃就讓人非常驚豔
那帶有堅果香氣的蛋糕，不管是口味或口感都很新鮮且好吃
慶幸游小熊一家四口都懷有著嚐鮮的心態且勇於嘗試
才得以吃到這款限量又爆好吃的甜點啊~
這款日式焙茶千層也不例外
層層疊起的焙茶香氣蛋皮蛋糕體味道很濃郁
帶有焙茶香也不會太甜，一樣很好吃~
前面提到，烤開心果流心巴斯克是當天公認最好吃的甜點之一
那麼最好吃的甜點之二，就是這款燻鮭魚司康了
採用法國奶油及特選香料製作而成的司康
在裡面夾有著鮭魚丁，還沒吃一口，光是那香味就已經很吸引人
再搭配大蒜美奶滋的話更增添不同的風味且更好吃了
若有來Maslow Cafe的朋友，也別錯過這款燻鮭魚司康
也在小巷內幫兄妹倆拍拍照再走
是說，兄妹倆的互動，怎麼好像是姐弟啊，哈~
【壯圍】「很美 Handmade．鄉野間的清新質感風咖啡館（肉桂捲/鹹派/手作甜點/常溫點心）」
【宜蘭壯圍】「Gather 食聚（食尚玩家推薦/台版HARBS/水果千層/老宅咖啡/鹹派/塔派甜點）」
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【羅東】「隱藏版小咖啡．近火車站與夜市，巷弄轉角的文青老宅咖啡館（冰滴/手沖/鬆餅/手作甜點/文創商品）」
【冬山】「巴豆早午餐Bardoer Brunch．大巴改裝，融合在地食材，吃的到三星葱和鴨賞的特色早午餐，還有熔岩起司與岩瀑花生漢堡」
店家/景點資訊
- 店家名稱：Maslow Cafe
- 所在地址：宜蘭縣三星鄉上將路二段433巷17弄12號
- 營業時間：日 一 三 四 五 六 10:30-17:50
- 店家電話：039-534-160
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
可臉書線上訂位
低消:一杯飲品(8Y以上）/客滿限時90分鐘
營業時間:11:00-17:50
週二公休