

宜蘭三星．Maslow Cafe 隱身在宜蘭三星大洲國小斜對面巷弄裡

原為老板阿嬤留下的木造古厝 由年輕老板與香港太太接手後 所改建的老宅咖啡館「Maslow Cafe 」 店內結合宜蘭在地選品且與藝術家合作 放有生活雜貨、飾品及器皿展售著 百年的木造古厝由綠色植栽所包圍著 光是店外就很吸睛且好拍 內部空間保留原有老宅結構 新舊融合的環境也佈置的很有質感 主要供應咖啡、飲品與手作甜點 手作甜點每天供應的品項不同

不僅真材實料且份量都不小

不管是飲料或甜點完完全全沒有雷，真的大推！！！

Maslow Cafe在礁溪也有分店，可以選擇就近的一間來吃下午茶

而且Maslow Cafe還可以線上訂位，可以多加利用喔~

Maslow Cafe_地理位置

Maslow Cafe位在巷弄的巷弄裡

還好小巷外有小小的立牌，可引導前來用餐的客人方向

跟著這箭頭指的方向走，再一直走到底

就可以找到Maslow Cafe 了

走到巷弄的盡頭，看到右手邊這間有著紅磚牆的平房建築就是了

上圖這被一片綠意包圍著的就是店家入口處

Maslow Cafe_內部環境

Maslow Cafe也是由一間老宅所改建

入內後的空間不小，不同區域均設有座位區

店內也放有許多復古的傢具和老物件，一整個很有老宅的氛圍

入口處附近的木櫃上，放有咖啡相關的豆子和器具

另一張木桌還放有一些飾品

櫃檯及工作區

窗前及櫃檯前都有兩人的座位

另一側有籐編的沙發+露營風折疊椅的座位區

（游小熊一家四口就是坐這裡)

在我們座位的後方也有靠窗的座位

店內的洗手間也在這裡

從我們位置旁的門走進去，還有另一個用餐空間

門的左右兩側都有座位，而且座位數也不少（目測有20個）

大多是兩兩一桌可併桌的座位，也有靠窗和沙發椅座位

這個座位區佈置的也很有質感，也很好拍

如果早一點來，可以和我們一樣挑個喜歡的位置坐下

呈現L型的櫃（吧）台和工作區

在結帳櫃檯這裡有甜點櫃

可以來這裡先挑選想吃的甜點

我們當天中午左右就來到，所以甜點的種類很齊全

但齊全的意思，就是會讓人陷入選擇障礙啊啊啊~

Maslow Cafe的甜點主要以戚風、千層蛋糕為主

另有巴斯克乳酪、香草布丁和司康，價位約落在$90~170之間

這裡的每一款甜點都有各自打動我們一家四口的心

也因每一款都好想吃，最後乾脆一人選一款來分食才不會吵架啦

Maslow Cafe_菜單

Maslow Cafe的菜單是以飲品為主

菜單的左上角夾有著新口味特調咖啡的品項

而光看咖啡的品名就會讓人想喝喝看呢

菜單封面是店內消費需知

第二頁為飲品的選項，分為咖啡和非咖啡兩大類

兩大類的飲品選擇還蠻多的，價位約$110~$200之間

8歲以上就有低消，低消是一人一杯飲料

所以我們一家四口就剛好一人一杯飲料+一份甜點囉~

Maslow Cafe_餐點

因為餐點是陸續送上桌

依照游小熊的慣例，盡可能要拍到大合照才行

所以可想而知，有兩個虎視眈眈的孩子一直在旁邊催促著媽媽我

為的就是要趕快吃一口和喝一口啊~

好不容易上齊了，「開動」一聲令下

有兩個像餓了很久的孩子便開始狼吞虎咽了起來

「洋甘菊茉莉花茶$120」

陳小銘點的洋甘菊茉莉花茶

游小熊一向不愛洋甘菊，所以沒有喝

但陳小銘說好喝就是了

「焦糖香草奶茶$140」

昕妹妹點的焦糖香草奶茶，不會太甜也蠻好喝的 「棉花糖可可歐蕾$150」

尊哥哥的可可歐蕾也有拉花呢

巧克力味道蠻濃郁的且不會甜

熱熱的喝很好喝~

「手炒花生醬香拿鐵$160」

看到菜單上夾有新口味咖啡的品項

游小熊也點了一杯手炒花生醬香拿鐵來嚐鮮

香醇的咖啡裡帶有花生醬的香甜

應是花生醬添加的比例很完美

所以兩者融合後的味道不違和而且好喝吔

「草莓生巧克力戚風$170」

巧克力蛋糕層裡還夾有巧克力內餡和草莓果實

巧克力的味道超濃郁，微苦、微甜和微酸的滋味很有層次感

因為不會太甜膩，所以很耐吃 巧克力蛋糕層裡還夾有巧克力內餡和草莓果實巧克力的味道超濃郁，微苦、微甜和微酸的滋味很有層次感因為不會太甜膩，所以很耐吃

「(限量）烤開心果流心巴斯克$170」

這款限量的烤開心果流心巴斯克是這天我們公認最好吃的一款甜點

第一次吃到烤開心果口味的甜點，一吃就讓人非常驚豔

那帶有堅果香氣的蛋糕，不管是口味或口感都很新鮮且好吃

慶幸游小熊一家四口都懷有著嚐鮮的心態且勇於嘗試

才得以吃到這款限量又爆好吃的甜點啊~

「日式焙茶千層$170」

千層蛋糕，一般大多不會有雷

這款日式焙茶千層也不例外

層層疊起的焙茶香氣蛋皮蛋糕體味道很濃郁

帶有焙茶香也不會太甜，一樣很好吃~

「燻鮭魚司康（附大蒜美奶滋）$100」

前面提到，烤開心果流心巴斯克是當天公認最好吃的甜點之一

那麼最好吃的甜點之二，就是這款燻鮭魚司康了

採用法國奶油及特選香料製作而成的司康

在裡面夾有著鮭魚丁，還沒吃一口，光是那香味就已經很吸引人

司康有著酥酥的口感，單吃就好吃

再搭配大蒜美奶滋的話更增添不同的風味且更好吃了

若有來Maslow Cafe的朋友，也別錯過這款燻鮭魚司康 吃的差不多，我們也準備回桃園啦~



離開時剛好外面沒有雨了

也在小巷內幫兄妹倆拍拍照再走

是說，兄妹倆的互動，怎麼好像是姐弟啊，哈~

【後記】

一家四口點了四杯飲料+四份甜點 價格雖屬中上價位，但一定要大大歐樂的是 好久沒有吃到這麼完美的下午茶了 不管吃的或喝的，完完全全沒有雷 真的是讓我們太感動了啊啊啊啊⋯ 每款甜點都很真材實料且份量不小 而且每一款都好好吃 還有那鹹口味的司康 吃了也讓人覺得超驚豔的啦 點的四杯飲料也都有一定的水準且好喝 在離開宜蘭前可以吃到這樣一百分的下午茶 可稍稍平復一下一路塞車回桃園的阿雜心情，哈~

【壯圍】「很美 Handmade．鄉野間的清新質感風咖啡館（肉桂捲/鹹派/手作甜點/常溫點心）」

【宜蘭壯圍】「Gather 食聚（食尚玩家推薦/台版HARBS/水果千層/老宅咖啡/鹹派/塔派甜點）」

【宜蘭】「散步Cafe Sanpo．市區裡的日式文青風格老屋咖啡 （手沖咖啡/手作甜點/戚風蛋糕/小庭院/寵物友善）」

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