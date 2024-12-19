想找個地方跟毛小孩一起悠閒用餐，就到宜蘭員山超有名的寵物友善餐廳「樂多廚房早午餐」Happy More Brunch ，也是早午餐控和咖啡迷的愛店！這裡的氛圍超棒，不僅乾淨舒適，餐點選擇更是豐富：早午餐、簡餐、咖哩飯、義大利麵、甜點通通有！特別適合周末帶著寵物來個早午餐約會，順道規劃宜蘭員山景點一日遊，輕鬆享受愜意生活。

樂多廚房 資訊

樂多廚房 交通停車

自行開車：Google導航輸入 「樂多廚房早午餐 」 即可到達

停車場：路邊白線可以停車，開車來很方便

生意超好的這家店，假日一定要記得提前預約，不然可是會撲空哦！

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店家外觀超吸睛！門口掛著可愛的法鬥狗頭標誌，還有不少乾燥花裝飾，打造出滿滿的鄉村風情。

進到店裡，一樣是乾淨又有質感的空間設計，就算不是帶寵物來也完全不會不適。

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自助茶水區也非常方便，帶著毛小孩用餐的你可以輕鬆取用茶飲，店裡還設計了幽默的門聯，感覺整體氛圍既親切又輕鬆，超級加分！

樂多廚房 菜單價位

這家餐廳的餐點真的豐盛又有誠意！我們試了以下幾款經典餐點，每一道都讓人驚喜。



起司軟法配沙拉套餐

沙拉搭配優格、水果和起司軟法，滿滿一大盤，真的很有飽足感！

沙拉的生菜新鮮清脆，優格上還撒了堅果，吃起來健康又有層次感。

日式薑燒豬肉

這道菜是許多人激推的招牌餐點，豬肉煎得恰到好處，帶著濃郁的日式醬香，配飯超下飯！

羅勒青醬雞肉義大利麵

這道義大利麵選用羅勒青醬，濃郁的香氣讓人食慾大開，雞肉口感嫩滑，搭配Q彈麵條，每一口都充滿幸福感！

無論你是早午餐控、甜點迷，還是想找個寵物友善餐廳好好放鬆，「樂多廚房早午餐」都會是你的絕佳選擇！帶著毛小孩來這裡吃頓豐盛的早午餐，還可以安排宜蘭員山的景點旅遊，讓你一整天都充滿療癒感！

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