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宜蘭員山人氣早午餐「樂多廚房」寵物友善，必點起司軟法與薑燒豬肉。

2024-12-19 14:00:00 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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想找個地方跟毛小孩一起悠閒用餐，就到宜蘭員山超有名的寵物友善餐廳「樂多廚房早午餐」Happy More Brunch ，也是早午餐控和咖啡迷的愛店！這裡的氛圍超棒，不僅乾淨舒適，餐點選擇更是豐富：早午餐、簡餐、咖哩飯、義大利麵、甜點通通有！特別適合周末帶著寵物來個早午餐約會，順道規劃宜蘭員山景點一日遊，輕鬆享受愜意生活。

宜蘭員山人氣早午餐「樂多廚房」寵物友善，必點起司軟法與薑燒豬肉。

樂多廚房 資訊

  • 地址：宜蘭縣員山鄉溫泉路95-3號

  • 營業時間：09:00~17:00 (周一休息)

  • 電話：0983806598

  • FB

樂多廚房 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入 「樂多廚房早午餐 」 即可到達

  • 停車場：路邊白線可以停車，開車來很方便

宜蘭員山人氣早午餐「樂多廚房」寵物友善，必點起司軟法與薑燒豬肉。

生意超好的這家店，假日一定要記得提前預約，不然可是會撲空哦！

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店家外觀超吸睛！門口掛著可愛的法鬥狗頭標誌，還有不少乾燥花裝飾，打造出滿滿的鄉村風情。

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進到店裡，一樣是乾淨又有質感的空間設計，就算不是帶寵物來也完全不會不適。

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自助茶水區也非常方便，帶著毛小孩用餐的你可以輕鬆取用茶飲，店裡還設計了幽默的門聯，感覺整體氛圍既親切又輕鬆，超級加分！

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樂多廚房 菜單價位

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這家餐廳的餐點真的豐盛又有誠意！我們試了以下幾款經典餐點，每一道都讓人驚喜。
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起司軟法配沙拉套餐
沙拉搭配優格、水果和起司軟法，滿滿一大盤，真的很有飽足感！

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沙拉的生菜新鮮清脆，優格上還撒了堅果，吃起來健康又有層次感。

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日式薑燒豬肉
這道菜是許多人激推的招牌餐點，豬肉煎得恰到好處，帶著濃郁的日式醬香，配飯超下飯！

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羅勒青醬雞肉義大利麵
這道義大利麵選用羅勒青醬，濃郁的香氣讓人食慾大開，雞肉口感嫩滑，搭配Q彈麵條，每一口都充滿幸福感！

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無論你是早午餐控、甜點迷，還是想找個寵物友善餐廳好好放鬆，「樂多廚房早午餐」都會是你的絕佳選擇！帶著毛小孩來這裡吃頓豐盛的早午餐，還可以安排宜蘭員山的景點旅遊，讓你一整天都充滿療癒感！

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樂多廚房早午餐 Happy More Brunch

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place宜蘭縣員山鄉溫泉路95-3號
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