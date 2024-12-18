來這裡，你不僅能享受正宗的備長炭串燒，還能嘗到雞濃湯拉麵、生魚片、綜合握壽司等道地日料，再搭配限時優惠的生啤買一送一活動，絕對是朋友聚餐、家庭聚會或商務洽談的理想選擇！

御三家備長炭串料理在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:御三家備長炭串料理

御三家備長炭串料理電話:04-2329-2892 訂位方式：電話訂位、臉書FB私訊

御三家備長炭串料理營業時間: 17:00-24:00 週一公休 詳見官網或google商家資訊

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御三家備長炭串料理地址:台中市西區精誠六街25號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以御三家備長炭串料理為主

文章內有御三家備長炭串料理地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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御三家的外觀低調卻藏不住濃厚的日式韻味，推開店門就像進入了日本的居酒屋。榻榻米包廂鋪著柔軟的日式地墊，隱私性十足，燈光柔和，氛圍溫馨。

無論是三五好友小酌、家人聚會，還是和客戶洽談，都能享受到愜意又高質感的用餐空間。

入座後，每位客人都會收到三道精緻手工小菜，菜色隨季節變化，每次來都有驚喜。從開胃菜開始，便能感受到主廚的用心，為接下來的日料盛宴拉開完美序幕！

御三家的菜單絕對是日料愛好者的天堂！從經典串燒到創意料理，選擇多到讓人目不暇接。像是備長炭烤製的串燒、香氣十足的大阪燒和神戶炒麵，都是居酒屋裡的常見經典。除此之外，還有多款拉麵、丼飯等主食，無論你想吃飽喝足，還是慢慢品味，這裡都能滿足你的需求！

目前優惠活動：

現在店內推出餐券優惠，面額1,000元的餐券，買5張還能多送1張，絕對是愛吃日料的你不可錯過的好機會！（活動期間為周年慶，詳細資訊可向店內確認。）

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雞濃湯拉麵

濃郁的雞湯帶有鹹香，搭配Q彈麵條與炙燒五花肉片，肉片入口即化，散發出迷人的焦香，湯頭和麵條一同入口，滋味豐富，令人難忘！

備長炭串燒：烤牛肉串、烤雞肉串、烤豬頸肉

炭火烤出的牛肉與雞肉串鮮嫩多汁，刷上微甜鹹香的醬汁後更添風味；豬頸肉紮實的口感，越嚼越香，每一口都能感受到備長炭獨特的香氣。

炸物：炸櫛瓜、炸雞肉

炸櫛瓜外酥內嫩，炸雞肉皮酥肉嫩，汁多鮮甜，選用高品質麵包粉，保留了食材的最佳風味。輕輕咬下一口，清新與香氣交織，完美解膩！

鰻魚丼飯

鰻魚經特製醬汁醃製後，炭火烤製得外焦內嫩，搭配白飯與滿滿蛋絲，鹹甜交融，令人一口接一口。

明太子山藥

厚切山藥鋪滿明太子醬，入口鹹香滑順，明太子的風味與山藥的清甜形成絕妙搭配，令人驚艷！

綜合握壽司

當日新鮮魚貨製成的握壽司，紅蝦、鮭魚、鮪魚的鮮甜搭配醋飯，堪稱完美，無論單吃刺身還是搭配醋飯，都能讓人滿足。

生啤酒買一送一

11月底前，店內推出生啤酒買一送一活動，清爽的啤酒配上串燒或炸物，真的是小酌的最佳搭檔！

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒

喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

御三家不僅菜色豐富，每一道料理都堅持選用新鮮食材，並由經驗豐富的主廚親自烹調，口味層次分明，細節處理得精緻到位。不僅如此，這裡還深受許多明星和球星的喜愛，成為許多人心中私藏的日式居酒屋。

如果你也想體驗日本居酒屋的用餐氛圍，品嚐道地又美味的日式料理，那御三家絕對值得你一試！不管是朋友小酌、三五好友聚會，還是與家人分享日式料理的美好時光，這裡都是最佳選擇。

快帶上愛日式居酒屋的朋友來一場滿足味蕾的美食之旅吧！