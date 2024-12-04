台中平價千層蛋糕「2度C NiGuo」，這家比Harbs還要紅！台中超強千層蛋糕， 一片只要120元起，真的超平價！ 豐原熱門千層蛋糕店，超過30層的手工千層蛋糕，精緻的口感完全不輸星級貴婦甜點，人氣口味有芋頭、濃郁巧克力、酸甜檸檬，每個口味都超推薦，除了千層蛋糕之外，他們家的戚風蛋糕、彌月蛋糕也都很熱門唷！豐原蛋糕店推薦！

台中最強千層蛋糕「2度C NiGuo」

我是2度C NiGuo的忠實粉絲！每次回台中都要去買千層蛋糕，生日慶生、約會紀念日、母親節、父親節都會去2度C NiGuo買到高，目前在台中有4家分店，千層蛋糕有多達十八種口味，會依季節時令提供，這家真的是我心目中台中最強千層蛋糕，推薦給大家囉～

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2度C NiGuo 豐原店｜店內環境

2度C NiGuo豐原店就在豐原太平洋百貨正對面，店面外觀深淺的藍色調與金色LOGO相互襯托，整體色彩簡約又時尚，營造出一種英式風格的優雅設計感，一推開門就能看到展示櫃內色彩繽紛、非常誘人的蛋糕們！

2度C NiGuo 豐原店｜蛋糕價目表

千層蛋糕口味

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。

戚風蛋糕口味

2度C NiGuo 豐原店｜千層蛋糕口味推薦

2度C NiGuo的千層蛋糕真的很厲害，千層蛋糕是由30-35片餅皮層層疊起，每一片都非常薄，堆疊出綿密又有層次的口感，這就是他們千層蛋糕的魅力所在，吃過的人，都會對他們的千層蛋糕念念不忘！

千層蛋糕可以單片購買，價位落在120~160元，推薦購買切片組合更划算， 綜合千層每日限量36組 ，4片千層只要430~460元、綜合八吋千層12片只要1300元喔！下面推薦我很愛的口味給大家～

Oreo千層

Oreo千層搭配咖啡好愜意，入口會先品嚐到Q軟細緻的餅皮，一層一層的口感好療癒，千層很薄很軟真的表現的很好，搭配Oreo酥脆香甜的，不會讓人有死甜的感覺，可以說是最受小朋友歡迎的口味唷！

清香芋頭千層

芋頭控推薦「清香芋頭千層」，精選台中在地大甲芋頭，以手工製成清香綿密的芋泥，不只有口感香滑的芋泥，還能吃到小顆粒的芋頭塊，每一口都是真材實料，好吃到讓人忘我，芋頭香氣濃郁，微甜口味恰到好處，真的超好吃！

千層蛋糕那一層一層的餅皮，真的很有層次，獨一無二的口感，難怪可以成為甜點中的王者，真的是高級的甜點口感，2度C NiGuo的千層蛋糕真的賣得好便宜，一塊只要120元也太佛心了吧！

酸甜檸檬千層

吃過「酸甜檸檬千層」都會愛上她，檸檬的酸酸甜甜口感很清爽，新鮮檸檬的酸氣縈繞，酸味迷人、爽口不膩，擄獲女性顧客的味蕾，喜歡吃偏酸口味的人，非常推薦大家試試這款檸檬千層，真的酸甜的剛剛好。

濃郁巧克力千層

「濃郁巧克力千層」讓不愛吃甜食的男性朋友，也深陷千層蛋糕的魅力，招牌口味濃郁巧克力千層，不只夾層內餡是巧克力，餅皮也是巧克力口味的千層餅皮，帶有濃郁巧克力風味，苦甜滋味的巧克力不會很膩，讓巧克力控一吃就停不下來！大推！

2度C NiGuo 豐原店｜綜合水果戚風蛋糕

除了千層蛋糕，NiGuo的戚風蛋糕也很好吃，特別推薦「綜合水果戚風蛋糕」，鋪滿當季水果的蛋糕看起來很華麗，搭配最經典的戚風蛋糕體，大人小孩都很愛的口味唷！

除了上層滿滿的葡萄，中間內餡也鋪滿一層葡萄、火龍果、奇異果，以及絲滑清爽不膩的奶油，奶油是使用日本十勝鮮奶製作，奶香濃郁但不會膩，吃起來馥郁滑順，濕潤鬆軟的蛋糕體好療癒，生日蛋糕推薦這款！

大家來到台中旅遊，千萬別錯過好吃的2度C NiGuo，台中人最愛的蛋糕店，平價千層蛋糕一定要試試，真的超級好吃唷！

2度C NiGuo 豐原店｜店家資訊

2度C NiGuo 豐原店｜分店資訊