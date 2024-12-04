這間餐廳的海鮮食材非常新鮮，服務態度也很棒❤️每次帶著家人朋友來都能吃得很滿足，這次我們來到桃園車站統領百貨的這間海鮮丼飯專門店，內用空間比其他分店更寬敞，還有平日下午的8折優惠！吃完還能逛街看電影👍，很適合平日或假日來享受一頓美味海鮮大餐。這篇就帶大家來看看桃園統領百貨這間必吃的日式海鮮丼飯，喜歡生魚片的朋友千萬別錯過🥰

坐著做的餐廳系列在中壢可說是相當知名的日式料理品牌，針對不同客群推出無菜單料理、居酒屋以及生魚片丼飯等選項，企鵝每一種都超愛！

坐著做。海鮮丼飯專門店位於桃園統領百貨公司5樓，這裡地理位置方便，周邊有停車場👍，吃飽後還能逛百貨公司！這間餐廳的食材豐盛又新鮮，服務態度也很棒～對於喜愛海鮮的朋友來說，這絕對是一個用餐的好選擇。

統領店的用餐環境非常寬敞明亮，不僅有個人桌，也有適合小家庭的開放式包廂座位，四口之家來這用餐再適合不過了！

相比其他坐著做的分店，這間統領店的空間真的更大。一進門就有服務人員帶位，並細心地介紹菜單，讓第一次來的客人感到相當親切。而且在門口也有完整的菜單展示，想先看看有哪些好料再決定進來也很方便。

這間餐廳主打海鮮丼飯、熟食丼飯、手卷和蒸蛋，是一間以丼飯為主的日式餐廳。平日14:00到17:00撰寫5星好評還能享8折優惠📣，如果有空平日來這邊用餐，真的非常划算！而且內用還能無限續味噌湯和醋飯，吃起來更加滿足。

這次企鵝和朋友各點了一份海鮮丼飯，一份是全生食，一份是炙燒熟食。不敢吃生魚片的朋友可以選擇星鰻海老玉子丼等熟食選項哦😋，每點一份丼飯就能享用無限供應的海鮮味噌湯，真的是超划算👍

每一碗丼飯的擺盤都非常精緻，滿滿的鮮豔食材讓人光看就心動不已😆。份量也非常足，每一碗的配料幾乎都要滿出來，吃起來真的超滿足！

招牌海鮮生魚片丼

喜歡海鮮的朋友一定要試試這碗招牌海鮮生魚片丼，一次可以吃到約十種新鮮食材！豐盛的鮮魚搭配上視覺和味覺的雙重享受，不管是鮭魚、天使紅蝦、星鰻、干貝還是海膽，全部都在這一碗裡😍，真的讓人無法抗拒。

由於食材非常新鮮，完全沒有腥味，廚房後台淋上醬汁後就可以直接享用，不需要再另外沾醬也非常美味。

星鰻海老玉子丼

企鵝最喜歡的是星鰻海老玉子丼，處理好的鰻魚不用擔心刺，吃起來軟嫩帶著醬油的鹹香，讓人回味無窮！另外，食量大的朋友也可以向服務人員免費續醋飯哦～這間桃園餐廳內用時醋飯可以續到飽，真的是非常佛心。

星鰻丼裡的蝦肉也相當新鮮，無須剝殼就能直接享用，對於像企鵝這樣懶得動手的朋友來說簡直完美🤣，鮮蝦吃起來Q彈有嚼勁，口口都是海鮮的鮮甜風味。

海鮮蒸蛋

如果有小朋友或是喜歡吃蒸蛋的朋友，也千萬不要錯過這裡的海鮮蒸蛋！綿密的口感加上豐富的配料，讓人一吃就愛上🤤，味道清淡卻又充滿海鮮的香氣，作為開胃菜再合適不過了。

這間桃園的海鮮丼飯店，食材新鮮、口感棒，每次用餐都讓人感覺非常享受🥰。雖然價格略高，但考量到是百貨公司內的餐廳，價格還算合理，而且內用有免費味噌湯，每次都能吃得心滿意足！

尤其是平日下午還有折扣優惠，加上周邊的逛街環境非常方便，所以每次假日來這間店都能看到不少用餐的客人，氣氛也很熱鬧。

還在煩惱桃園吃什麼嗎？記得來試試這間坐著做。海鮮丼飯專門店哦！

店家資訊

評分者：[email protected]