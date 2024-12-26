前陣子規劃了一趟中山區半日美食之旅，中午先在小文魯肉飯飽餐一頓，接著逛逛附近幾間知名店家，才發現安樂市場一帶隱藏了許多老字號美食，真的超級值得慢慢挖掘！逛完之後，我們馬不停蹄地前往第二站——位於西定路的「紅豆坊」，享用一碗剉冰作為飯後甜點。「紅豆坊」是一家主打小吃與冰品的複合式美食店，除了西定路的總店外，義二路也有分店，但要注意哦，義二路分店只提供熱食，沒有冰品供應。

店家資訊

店名：紅豆坊基隆總店

地址：基隆市中山區西定路20號

營業時間：11:30-21:30（週三公休）

電話：02-2428-6018

即使已過用餐尖峰時段，「紅豆坊」店內依舊座無虛席，用餐環境相當舒適，店內燈光偏暖黃調，與一般小吃店的白光截然不同，這次我只拍了剛好空著的座位區。

熱食部分，我之前已經在義二路分店嘗過，店裡以麵類小吃為主，而今天來總店的目標就是品嚐他們家的招牌剉冰。

剉冰的配料種類不算豐富，相較於我常去的活力站蒟蒻屋稍少一些，但基本款的配料這裡都還是找得到。

店內剉冰可以任選四種配料，價格是70元，份量剛好適合一人享用；相比之下，活力站蒟蒻屋的一碗85元，量比較大，兩人分食剛剛好，但吃完整碗CP值略高。

我們選了芋圓+地瓜圓混合、紅豆、花豆以及百香果作為配料，本來我還想點鳳梨，可惜店裡剛好沒有；百香果的香氣相當濃郁，但朋友覺得有點過甜，幸好融入冰沙後甜度剛剛好。紅豆和花豆是我特別喜歡的配料，口感煮得又鬆又綿，非常受歡迎，也是很多人必點的選擇。

芋圓和地瓜圓是混合選項，我自己偏愛芋圓多過地瓜圓，但這次碗裡地瓜圓居多，芋圓只有兩三顆；地瓜圓的大小偏大，口感Q彈又帶點軟綿，即使放在冰上也不會變硬，我個人非常喜歡。

熱食的部分，分享一下我之前在義二路分店的體驗，他們家的主打是麵類小吃，還有肉圓、芋丸、甜不辣等經典的平民美食。

芋丸

看到店裡有賣芋丸，我當下毫不猶豫就點了，畢竟身為芋頭控，光看到「芋頭」兩個字就激動不已！這款芋丸形狀有點像肉圓，是用滿滿的芋籤混合澱粉製成，內餡包的是豬後腿肉；這道我之前在鹿港吃過，沒想到基隆也吃得到，濃郁的芋頭香氣搭配特製油膏，再撒點香菜，真的超級滿足。

蕎麥乾意麵

蕎麥乾意麵是來「紅豆坊」的必點餐點之一，用蕎麥製成的麵條口感彈牙不會爛，加點油膏拌勻後，充滿傳統古早味，非常推薦！

餛飩湯

餛飩湯是乾麵的絕佳搭配，湯頭清甜鮮美，餛飩個頭大且肉多飽滿，一碗吃完暖心又暖胃！而且店裡還有生餛飩可以購買，帶回家隨時都能煮來享用。

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