「木村Kimura」是一家非常用心經營的餐廳，集合了當前開店成功的多種元素，像是老宅氛圍、文青風格設計以及滿滿的質感。我們當天品嚐了黑蒜拉麵、炸日本牡蠣和蔥鹽烤雞腿飯，無論是湯頭還是配菜都非常滿意，價格也很平實，是一間吃完後會想再來的好店。

木村Kimura 資訊

木村Kimura 交通停車

開車導航：在Google地圖搜尋「木村Kimura」即可抵達

停車資訊：店家附近有付費停車場，開車到訪相當便利

巷弄內車輛進出不易，建議停在「Time停車場宜蘭市中華路」（地址：宜蘭市中華路176號），步行即可到達。

走進這條巷子，彷彿穿越回了舊時光，這裡屬於安靜的住宅區，展現出典型的台灣早期建築風貌。

店家醒目的圓形招牌融入了大山的設計理念，讓人聯想到「阿公親像山」這句歌詞，不禁莞爾。其實「木村」是店家主人外公的名字，並非源於日本的木村這個姓氏。

一踏進庭院，令人忍不住驚嘆，這裡保留了老式木門設計，地面鋪滿小鵝卵石。木椅上擺著安全帽，幾個盆栽點綴其中，搭配磁磚牆面與溫暖的鵝黃色燈光，散發著老宅的文青風，同時充滿生活氣息。

室內空間保留了原有格局，舊式磨石子地板非常懷舊，其中最吸睛的是正中央的大理石圓桌。

這張大理石圓桌據說是店家外公家昔日的餐桌，充滿懷舊氣息，也讓人感受到家人圍坐一起吃飯的溫馨感。旁邊則擺放著小方桌，整體空間規劃得當，不會顯得擁擠。正如店家所希望表達的，這裡讓人有種回到外公家吃飯的溫暖感受。

店內後方設有櫃台和廚房，周圍點綴的小擺飾極具味道，非常值得細細欣賞。

中型方桌也是舊時代許多家庭的經典擺設，上方搭配一盞溫馨的小燈座。

門口放置的裁縫車和上方的小配件相當有趣，甚至還能看到古早時代的水龜，這可是當年的「暖暖包」呢！另有一個木盒吸引了我的注意，原來這是來自台南製麵名家的作品，連菜單上都特別提到。

這間店對於餐點充滿自己的想法和態度，將優質食材匯集一堂，讓人還未點餐就對料理充滿期待。像許多日本優質拉麵店一樣，木村Kimura特別強調食材來源，尤其是麵條的品質。

目前餐點以拉麵與定食為主，搭配一些點心和茶飲，價位相較於同類型餐廳來說非常親民。

炸日本牡蠣

炸牡蠣外層酥脆，內裡鮮嫩，搭配店家獨門醬料，口感絕佳，是一道非常推薦的小點心。連家中的小朋友都非常喜愛，十分討人歡心。

黑蒜拉麵

這碗黑蒜拉麵的配料豐富，包括叉燒肉、半顆溏心蛋、迷你白菜、豆芽菜和青蔥。由於小朋友的食量不大，我們額外加了麵，結果一碗份量滿滿，超級飽足。

喝下第一口就被這濃郁的黑蒜湯頭徹底驚豔，香氣四溢。湯頭香濃而有層次，雖然偏重口味且鹹度略高，但絕不過鹹，讓人一口接一口，回味無窮。叉燒肉片肥瘦比例剛剛好，入口即化，完全符合典型的日式風味。

對於喜愛拉麵的朋友來說，一定知道日本的拉麵硬度有多種選擇。這裡的拉麵硬度適中，特別貼合台灣人的飲食習慣。

加麵後的湯與麵相得益彰，最後乾脆變成沾麵的吃法，也別有一番滋味。

蔥鹽烤雞腿飯

這道蔥鹽烤雞腿飯的白飯口感極佳，粒粒分明且鬆軟可口。

蔥鹽搭配雞腿風味絕佳，烤雞腿香氣四溢，肉質鮮嫩且帶彈性。

簡單的配菜巧妙提升了整道餐點的視覺美感，令人食指大動。

店家特別以外公的名字「木村」作為店名，象徵這裡是一個充滿家的溫暖之地，也表達了對外公的深深懷念。店家氛圍感營造得相當出色，最讓人印象深刻的，還是他們對餐飲手藝的專注與用心。這絕對是一家值得再訪的好店！

回停車場的路上，意外發現了另一家美食店「食光1998」，原來這間店是從火車站搬遷至此，真是個驚喜！

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