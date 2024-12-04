用苗栗好玩卡搜尋優惠行程，不僅省錢又簡單，能夠深入山城，還有在地美食與特色景點，想要規劃兩天一夜的行程也沒問題，住宿有飛牛牧場、西湖渡假村、楓葉地圖，以及這次我們到訪明德水庫湖畔的水漾月明度假文旅等多家旅宿優惠可選擇，交通方面不僅有高鐵折扣，就連租車、台灣觀巴及台灣好行都有組合套票，升級的特色體驗及套票總共超過三十間的店家，只要到好玩卡官方網站購買數位票券，使用時出示購票證明的QR Code即可!

相關優惠資訊: 苗栗好玩卡官方網頁

苗栗好玩卡介紹

▼大家可以直接掃描下方苗栗好玩卡的QR Code，直接上官方網站了解所有優惠細節。

▼這次有超過三十家優惠內容，想要規劃家族旅遊或親子共遊的行程都很方便。

水漾月明度假文旅

▼第一站我們來到位於明德水庫湖畔的「水漾月明度假文旅」，這裡最吸引我的就是水庫旁的大片湖景!

▼旅店前方就是明德水庫湖景，天氣好的時候非常漂亮! 夏季來訪有提供戲水池可以使用，旅店還有腳踏車、KTV歡唱室、兒童電動賽車、麻將棋牌室等多種休閒設施，這是一個非常適合帶全家一起前來的飯店。

▼湖畔午茶時光搭配大片絕美湖景，非常享受。

▼水漾月明度假文旅的好玩卡方案是兩人同行平日住宿+日新島門票＋湖畔午茶時光＋電動車租借，超值套票 3999元/組 (原價13790元/組)

假日使用加1,000元，價格上直接是29折的優惠，非常划算! (另外也有提供三人房、四人房的優惠)

▼雙人湖景房窗外的景色超棒! 度假感十足!

▼每個房間都有泡湯池設計，乾溼分離的衛浴設備也不錯!

▼這裡也有電動腳踏車提供環湖的遊程!

▼環湖的路線有兩條，中間會經過日新島，套票內容也包含了日新島的入園門票，日新島是一座面積約3-4公頃的小島，島上風光秀麗，設有咖啡廳、觀景台等設施，並以兩座吊橋與外界連通，不騎腳踏車的話步行5分鐘也可以抵達。

橙香森林

▼開車10分鐘，我們抵達附近的橙香森林，這裡可以設計成一日遊的行程，而且是一個網路上聲量非常高，很適合全家一起同遊的景點。

▼橙香森林是擁有30年以上歷史的無籽桶柑老欉果園，來到這裡不僅可以體驗採果，這裡還有DIY體驗以及景觀餐廳，安排半天行程也可以。

▼園區內除了大片的橘子園，也貼心設計了很多的拍照打卡點，在入口處的地圖建議拍起來，到園區再慢慢探索。

▼太太們沒有來當麻豆，兩個大男生在橘子園裡也是玩得很開心~

▼結合橘子園、自然景觀的造景，讓人拍得停不下來!

▼小小的露營風場景設計得很到位，只要人坐上去就是一個完美的打卡景色! 讚讚讚!

▼這個橘子推車採收的場景好像在國外，有點可愛!

▼橙香森林的好玩卡方案包含了入園門票+手作橘子韓國麵包DIY+人氣茶點。

套票內容

1.「入園門票」一張（價值$100元）

2.「午茶組合」：橘子韓國麵包1個＋橘子蛋撻1個＋柳橙汁1杯《價值$270》

3.「手作橘子韓國麵包 100克」《價值$450》

4. 贈送橙香手工香皂1個（價值$230元）

原價720元，優惠價為640元

▼森林中的景觀餐廳有兩層樓，套票午茶組合就在這裡享用，內容有橙香韓國麵包1個＋橘子蛋撻1個＋柳橙汁1杯。

▼這裡有多款自家研發的點心，最有名的就是橙香韓國麵包、橙香蛋塔，另外也有餅乾、麵包、橙香起司棒等點心。

▼手作橙香韓國麵包 100克的DIY體驗大約可以揉成3個麵包，製作過程非常簡單，小朋友也可以輕鬆完成!

▼帶了橙香韓國麵包給小朋友吃，大家吃到欲罷不能，直呼太好吃了!

▼逛完了橘子園，心想要另外找機會帶小朋友來體驗採果的樂趣，這裡真的很棒，很值得推薦!

鱺魚小吃店

▼午餐我們安排在40多年的頭屋老店鱺魚小吃店，也是多家媒體報導過的客家美食。

▼除了客家傳統風味料理外，這裡的特色也有來自明德水庫的魚蝦食材，菜色有白切風味土雞、蔥蛋水晶魚、鹽酥小溪蝦、薑絲大腸、中卷、筍子湯、客家梅干滷肉等等，口味不錯，適合家庭聚餐的好地方!

養茶三味 – 客家酸柑茶達人

▼午餐過後，下午很適合安排到這間養茶三味來品茶，養茶三味 致力傳承客家茶文化，藉由「客家撞茶」體驗來帶大家了解客家茶文化的精髓。

▼養茶三味苗栗好玩卡方案原價1000元/人，優惠600元/人。

活動一：迎賓茶、茶文化導覽

聽著蟲鳴鳥叫，來一杯「茶」放鬆身心。

活動二：撞茶體驗

敲敲打打，撞出酸柑茶的獨特香氣，適合大小朋友一起來體驗。

活動三：茶席體驗、客家茶點享用

如何泡出最好的酸柑茶，二代茶人報你知，品嚐在地小農產品製成的茶點。

▼走進養茶三味富有客家風味的體驗空間，各種酸柑茶包裝的呈現，讓人期待獨特的撞茶體驗。

▼首先由二代茶人親自帶領大家體驗東方美人茶，循序漸進地訴說著客家酸柑茶的源起故事。

▼老少咸宜的「客家撞茶」體驗，首先將已經歷「九蒸九曬」的酸柑茶讓入袋中，從側邊慢慢的敲碎，第二步驟還要再把較大片的外皮撿出來進行二撞，簡單的撞茶體驗就完成了!

▼這是存放酸柑茶磚的大甕，沒見過的大家覺得非常有趣，一陣猛拍~

▼最後的茶席體驗，自己實際操作撞茶後，再來品嘗這杯剛沖好的酸柑茶果然更有滋味! 二代茶人也親自傳授泡茶的秘訣，這是一個很棒的客家酸柑茶體驗行程!

雙峰草堂

▼雙峰草堂是一間位於銅鑼翠綠山林中的雅緻茶屋，安排在回程的途中，恰好做為最後的行程! 這裡好玩卡提供了山林療癒套票，雙峰草堂的美食結合位於銅鑼的山山藝文化實驗室，導覽與特殊的槌染體驗，原價600元/人，優惠為499/人。

▼多年前聽人開玩笑的說銅鑼的名產怎麼沒有銅鑼燒? 沒想這件事情竟然成真了! 而且還是超級好吃，現場製作也很療癒!

▼來到雙峰草堂必點的就是銅鑼燒搭配一壺杭菊相關的飲品!

▼山林療癒套票包含了雙峰草堂銅鑼燒茶點＋DIY森林植物槌染＋石虎插畫明信片組!

套票內容

「雙峰草堂紅豆銅鑼燒」一份

「飲品任選」一份

「槌染體驗組」一份

「石虎插畫明信片」一組（共3張）

手作時間：1小時（含植物介紹、採集、操作指導）

完成作品：槌染帆布袋一個

此為預約行程，每場次滿10人成團

手作年齡建議，5歲-10歲需大人陪同創作

▼杭菊紅茶、檸檬咖啡口味都在水準之上，搭配多種口味的銅鑼燒簡單又美味!

▼槌染體驗組使用在地植物素材來製作，成品包含槌染帆布袋一個，也適合親子共同體驗喔!

▼雙峰草堂一旁就是步道，來這裡可以順道體驗雙峰山的森林步道，感受山林的靜謐與美好。

這次苗栗好玩卡體驗可以說是誠意滿滿，不僅讓大家能夠以更優惠的價格體驗苗栗的山海行程，也有不少文化及在地產業的套票設計，住宿及交通的配套也有不錯的規劃，秋冬的季節更適合走訪苗栗，推薦給大家這次苗栗好玩卡的優惠，有興趣的朋友們別錯過囉!

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