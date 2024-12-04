全台多家連鎖店的高人氣「牛室炙燒牛排」，超高CP值最低$369就可以爽吃超豐富自助吧！全部都是新鮮現做熱騰騰的，熟食熱炒、炸物、現烤披薩、湯品、港式蒸籠燒賣、主食飯.麵、沙拉、冰淇淋、甜點…通通有！而且還會一直更換品項，讓人寵滿驚喜感。肉品只使用「100%原塊肉不使用組合肉」，吃過真的滿意的沒話說！一定要推薦給你們

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環境介紹

▼這次是到林口長庚門市，外觀就像是百老匯音樂劇一樣令人覺得新奇想上去吃看看，附近也非常好停車，旁邊就有付費停車場不用擔心找停車位找到氣噗噗～～～

▼座位寬敞舒適，動線良好，不會拿菜的時候還要與人錯身而過，會讓人很想一直起身去拿菜！

自助吧介紹

▼要說有多高的ＣＰ值真的要看這區啦！完全不怕你吃的各式料理，直接打翻我對牛排館的偏見，這可以說是被牛排館耽誤的自助餐廳耶～

▼如下所見，每一盤都不怕你吃，遇缺就補並持續保溫，何時去拿都是溫熱溫熱的！

▼別看這美式洋芋泥平平無奇，吃起來香味濃郁，習慣拿來配牛排的千萬別客氣，自助吧無限量供應！

▼別以為自助吧給的料理就馬虎，每個湯匙撈起來都是一整隻蝦，用料又多又實在～老闆真的完全不怕你吃

▼最讓我覺得不可思議的大概就是這區披薩區，師傅直接在現場烤給你看，要吃甜還是吃鹹都一應俱全，是我覺得絕對不能錯過的一區！

▼再來當然要有經典炸物區啦，看著一個爸爸帶著小孩把一半的雞塊都拿光，炸的完全不輸麥Ｘ勞

▼這炸雞肯定要特別說，皮薄肉多汁，香味四溢如今我還不知道加了什麼秘方，最難得的是我連最下面的小翅都啃光ＸＤ

▼再來還有中式小籠包燒賣區，個人建議可以吃看看小籠包，因為他不是外面超市隨便拿來蒸的那種，裡面可是一直有不斷的肉汁流出來～

▼喜歡吃米飯的人也很有福氣，經典肉燥和濃郁咖哩讓你配飯一碗接一碗，還有滿滿海料的海鮮粥，每一口都吃得到蝦仁！

▼這個越式鮮牛肉河粉，老闆說是六週年限定料理！我這肉沒吃幾塊，但我湯卻喝了好幾碗，愛吃越式的多喝幾碗直接回本啦～（即刻起提供至12/20止）

▼牛排館怎麼可以沒有濃湯！這濃湯絕對能喝出手路味，料多實在裡面竟然能撈出一大塊牛肉，玉米湯也是料多到快看不到湯了啊～～

▼生菜沙拉區除了常見的生菜以外，還有燙熟白蝦可以搭配

▼除了新鮮沙拉外還有各種冷盤小菜

▼還有麻醬涼麵耶

▼甜點除了綠茶果凍，讓我最驚喜是這裡竟然有雪Q餅！Ｑ彈有嚼勁的口感越吃越好吃～

▼還有飯後水果！

▼來到牛排館怎麼能少了大蒜麵包！這裡也是無限吃到爽～醬料也可以自己塗厚厚一層XD超爽！！沾著玉米濃湯一起吃絕對是每次吃牛排的必備儀式感（哈哈哈哈

▼冰淇淋的品牌是 杜老爺 的，口味也很多種。另外還有整隻的古早味棒棒冰耶！

▼冰淇淋機是抹茶口味的霜淇淋！這個很好吃～飯後甜點來一隻超級清爽解膩，還帶點冰晶的口感

▼連飲料品項都很多，除了可樂雞、還有咖啡機、茶飲

雙人套餐餐點分享

▼牛室的 肉品只使用「100%原塊肉不使用組合肉」 。好的肉質真的吃得出來，認證過真的很好吃耶！

▼推薦 大家點雙人套餐最划算 ！除了可以吃到肉品、還有海鮮～直接來個海陸雙品大滿足！這一份是「 頂級菲力牛排＋炙燒魷魚 」，份量都給的超有誠意耶

▼一整大塊的菲力牛排份量相當厚實，這個部位油脂較少建議3-5分熟最好吃，口感厚實柔軟

▼請店員做了三分熟，不過因為有拍照一下稍微又變成五分熟XD 肉塊外層微焦，裡頭還是保有粉嫩嫩的顏色

▼還有附一塊熱石可以自動手加熱，聽著肉品滋滋作響的聲音有趣又好玩！

▼雙人套餐另一盤是「 美國特級無骨牛小排+大白蝦X2 」

▼相較菲力我更喜歡 無骨牛小排 ，油脂較多口感相對軟嫩多汁

▼有三種沾醬各有特色，最左邊是菲力牛排專用的 牛肝菌奶油醬 ，帶點松茸蕈菇的味道，沾著肉品吃直接昇華成高級西餐廳XD。中間是我最愛的 特製青蔥醬 ～在外面從沒吃過這麼特別的沾醬，沾著肉品吃超開胃又解膩！最右邊是牛排館常見的 綜合醬 ，結合黑胡椒和蘑菇就是最經典不敗

▼套餐附贈的大白蝦真的超～大～用男友的手當比例尺就知道這size真的是白蝦裡的巨巨啦！而且很新鮮，蝦殼很好撥、肉質緊實Q彈很鮮甜

▼這次吃雙人套餐海陸拼盤真的超滿足～很適合情侶過節或朋友慶祝來奢侈一下

▼雙人套餐還有附一人一杯$100元飲品，超過可以補差價喔

▼飲料一定要來杯可愛又療癒的 熊熊奶茶 ！超萌的造型冰磚，奶茶甜度剛好而且珍珠也煮的很好吃耶～重點是店員說 還可以再續一次奶茶 也太讚了吧

▼沒想到這裡也有酒精飲品耶！「 冰結檸檬沙瓦 」裡頭加了自己醃漬的檸檬片，酸甜清爽很解膩。有點像七喜的味道，我很喜歡



【11/15-12/20歡慶牛室六週年活動】

🌟純愛自助吧再升級

越式牛肉河粉.台式小吃.更多各國料理

🌟新排餐「孜然小羔羊排」 搶鮮優惠$550

🌟排餐升級超值海鮮 折扣 $100元

🌟單點軟性飲品半價

🌟打卡美味開胃菜 等你

🌟周邊商品販售囉，單筆消費滿1000周邊小物半價買取，數量有限

菜單

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【牛室炙燒牛排BEEFHOUSE-林口長庚店】資訊＆其他

IG：＠beefhouse8

地址：桃園市龜山區文化三路118號2樓

電話：03-397-4000

營業時間：週一到五11:00-15:30、17:00-22:00



六日11:00-22:00





（ 板橋、桃園、台中、台南 有分店 ）

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