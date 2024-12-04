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高雄酸菜魚 推薦 【 錄鼎記酸菜魚鍋 】 ，在北部頗受好評的 【 錄鼎記酸菜魚鍋 】 鳳山分店新開幕！ 【 錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 】 就在高雄捷運大寮站附近，主打招牌 秘罈酸菜魚、青花椒魚、麻辣水煮魚、雲南酸菜魚、汕頭油酥扁魚鍋、紅顏番茄魚 ，個人鍋只要＄288，使用肉質細嫩、Q彈無腥味的 烏鱧魚 ， 雲林大埤天然發酵酸菜 ，加上泡椒、辣椒、花椒調味，料好味美，酸辣鮮香，用餐環境寬敞舒適，一人、兩人、一群人都可以盡情享用！

錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 地址交通與停車資訊

高雄酸菜魚 推薦 【 錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 】 就在 高雄捷運大寮站 同一條路上，從大寮捷運站外的捷西路往鳳捷路走，沿路有很多新蓋的建案大樓，走到【7-ELEVEn 捷東門市】隔壁就是 【 錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 】 了，紅色招牌目標明顯，雖然這裡不是鬧區，但也相對好停車好找，而且有捷運可以到。

交通與停車

騎車：鳳捷路上有停車格，很好停

開車：斜對面有【俥亭鳳山鳳捷停車場 uTagGo】，路邊少數停車格

高雄捷運大寮站１號出口 ：距離約1公里

：距離約1公里 公車站「埤頂派出所」 ：距離約500公尺，可搭乘8010、8048班次

錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 寬敞舒適用餐環境

鳳山酸菜魚 【 錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 】 在一棟新建案的一樓挑高店面，明亮、寬敞、舒適，還有開放式半包廂，多人聚餐也沒問題。我們是一開門就到所以有空景照，用餐時段是幾乎坐滿客人的喔！

錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 菜單

【 錄鼎記酸菜魚鍋 】 主打招牌 秘罈酸菜魚鍋、鮮青花椒魚鍋、麻辣水煮魚鍋、雲南酸菜魚鍋、汕頭油酥扁魚鍋、紅顏番茄魚鍋 ，每一道菜名旁邊有標記辣度，不能吃辣的人可以點 汕頭油酥扁魚鍋 和 紅顏番茄魚鍋 ，個人鍋只要＄288，裡面有包含烏鱧魚和基本底料及魚酥飯，2人鍋主要是烏鱧魚片比較多，可另外加點火鍋料，必點招牌菜和小菜都不錯，可隨個人喜好加點或三五好友一起分享。

【 錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 】 也有配合 Foodpanda 外送 和 外帶可提前點餐。

黃金玄米茶 韋小寶的奶茶

吃酸辣重口味的鍋物，可以喝無糖 黃金玄米茶 去油解膩，也可以點帶有焦糖香氣的 韋小寶的奶茶 （固定半糖），香甜解辣，冰涼暢快，搭配鍋物很合拍！上桌是用外帶杯盛裝，方便沒喝完可以外帶。

生啤酒 黑麥啤酒

吃重口味想搭配啤酒，這裡也有提供 ASAHI啤酒 ，喜歡清爽的 生啤酒 或濃郁的 黑麥啤酒 ，任你挑選。

酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

檸檬小卷沙拉

檸檬小卷沙拉 色彩繽紛很引人食慾，調味類似泰式涼拌，但沒那麼辛嗆，酸甜入味微辣，小卷新鮮，份量充足，是很開胃的一道涼拌菜。

米其林口水雞

米其林口水雞 好吃耶！整片雞腿去骨，雞肉冰涼嫩口不失彈性，調味辣油超級香！小小麻辣中帶點甜，好ㄕㄨㄚˋ嘴，雞肉底下有脆脆黃瓜，爽口開胃，美味令人印象深刻。

鮮青花椒魚 2人鍋

2人份的魚鍋好大一盆，鍋物上桌都是有用一個小酒精燈明火加熱，只會微微滾保持食物溫度，不會燙口，兩人份 鮮青花椒魚鍋 裡有 烏鱧魚片、黃豆芽、金針菇、木耳、豆皮、酸辣粉條、老油條、香菜 ，想吃肉還可以加點梅花豬肉和雪花牛肉片。

鮮青花椒魚 口味麻辣鹹香，愛吃辣可以點這個口味，真的非常過癮。

烏鱧魚片嫩滑新鮮，口感細緻，富含膠質，片狀方便食用，沒有魚刺一家老小用餐很適合。

我喜歡這個超酥脆老油條。

裡面還有不少酸辣粉條，爽滑Q彈，吸飽了青花椒的麻香，忍不住一直想吃啊！

金針菇、木耳、黃豆芽都給很多，整鍋有各式各樣不同口感，層次豐富。

點鍋附魚酥飯

點個人鍋都有附1碗魚酥飯，點2人鍋附2碗魚酥飯。選用 關山香米飯 ，煮得口感軟Q適中，微甜魚酥好下飯，搭配火鍋菜肉不濕軟，還不錯！

秘罈酸菜魚鍋（個人鍋）

這是個人鍋， 秘罈酸菜魚鍋 上面還有撒花瓣，端上桌色香味俱全，精緻細節滿滿，真的好想趕快吃啊！

湯頭使用 雲林大埤自然栽植酸菜 ，經過84天自然發酵，不用化學醋酸，呈現順口溫和酸香，加上獨家比例泡椒、辣椒及花椒及高湯，同烏鱧魚片一起熬煮，上桌前用花椒、泡椒、辣椒熱油爆炒後，潑在酸菜魚上激發迷人香氣，辣中帶麻，酸爽帶勁。

個人鍋也有包含 烏鱧魚片、黃豆芽、金針菇、木耳、豆皮、酸辣粉條、老油條、香菜 ，還有 蛋餃、川丸子、黃金魚蛋 ，火鍋料類都質感不錯，最特別要推薦這個 蛋餃 ，裡面肉餡飽滿新鮮，蛋皮有厚度吃得出蛋香，我們一吃驚豔！👍結果發現菜單裡竟然不能單點蛋餃，太可惜啦～😱

紅顏番茄魚鍋（個人鍋／不辣）

番茄鍋香氣十足，酸香甘甜，不能吃辣的人，帶小孩來吃的，可以點 紅顏番茄鍋 ，而且 紅顏番茄鍋 吃到最後會越滾越收汁，美味更濃縮，跟外面水水的火鍋不一樣喔！

紅顏番茄鍋 裡的烏鱧魚片，味道特別凸顯辛香料醃漬過的香氣，在嘴裡有豐富的層次感受，就算是愛吃辣的人，想換個口味點紅顏番茄鍋也絕不會失望。