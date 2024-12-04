原文好讀版： https://jas38.tw/fish4642/ 高雄酸菜魚推薦【錄鼎記酸菜魚鍋】，在北部頗受好評的【錄鼎記酸菜魚鍋】鳳山分店新開幕！【錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店】就在高雄捷運大寮站附近，主打招牌秘罈酸菜魚、青花椒魚、麻辣水煮魚、雲南酸菜魚、汕頭油酥扁魚鍋、紅顏番茄魚，個人鍋只要＄288，使用肉質細嫩、Q彈無腥味的烏鱧魚，雲林大埤天然發酵酸菜，加上泡椒、辣椒、花椒調味，料好味美，酸辣鮮香，用餐環境寬敞舒適，一人、兩人、一群人都可以盡情享用！ 錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 地址交通與停車資訊 高雄酸菜魚推薦【錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店】就在高雄捷運大寮站同一條路上，從大寮捷運站外的捷西路往鳳捷路走，沿路有很多新蓋的建案大樓，走到【7-ELEVEn 捷東門市】隔壁就是【錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店】了，紅色招牌目標明顯，雖然這裡不是鬧區，但也相對好停車好找，而且有捷運可以到。 交通與停車 騎車：鳳捷路上有停車格，很好停 開車：斜對面有【俥亭鳳山鳳捷停車場 uTagGo】，路邊少數停車格 高雄捷運大寮站１號出口：距離約1公里 公車站「埤頂派出所」：距離約500公尺，可搭乘8010、8048班次 錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 寬敞舒適用餐環境 鳳山酸菜魚【錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店】在一棟新建案的一樓挑高店面，明亮、寬敞、舒適，還有開放式半包廂，多人聚餐也沒問題。我們是一開門就到所以有空景照，用餐時段是幾乎坐滿客人的喔！ 錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店 菜單 【錄鼎記酸菜魚鍋】主打招牌秘罈酸菜魚鍋、鮮青花椒魚鍋、麻辣水煮魚鍋、雲南酸菜魚鍋、汕頭油酥扁魚鍋、紅顏番茄魚鍋，每一道菜名旁邊有標記辣度，不能吃辣的人可以點汕頭油酥扁魚鍋和紅顏番茄魚鍋，個人鍋只要＄288，裡面有包含烏鱧魚和基本底料及魚酥飯，2人鍋主要是烏鱧魚片比較多，可另外加點火鍋料，必點招牌菜和小菜都不錯，可隨個人喜好加點或三五好友一起分享。 【錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店】也有配合 Foodpanda 外送 和 外帶可提前點餐。 黃金玄米茶 韋小寶的奶茶 吃酸辣重口味的鍋物，可以喝無糖黃金玄米茶去油解膩，也可以點帶有焦糖香氣的韋小寶的奶茶（固定半糖），香甜解辣，冰涼暢快，搭配鍋物很合拍！上桌是用外帶杯盛裝，方便沒喝完可以外帶。 生啤酒 黑麥啤酒 吃重口味想搭配啤酒，這裡也有提供ASAHI啤酒，喜歡清爽的生啤酒或濃郁的黑麥啤酒，任你挑選。 酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。 檸檬小卷沙拉 檸檬小卷沙拉色彩繽紛很引人食慾，調味類似泰式涼拌，但沒那麼辛嗆，酸甜入味微辣，小卷新鮮，份量充足，是很開胃的一道涼拌菜。 米其林口水雞 米其林口水雞好吃耶！整片雞腿去骨，雞肉冰涼嫩口不失彈性，調味辣油超級香！小小麻辣中帶點甜，好ㄕㄨㄚˋ嘴，雞肉底下有脆脆黃瓜，爽口開胃，美味令人印象深刻。 鮮青花椒魚 2人鍋 2人份的魚鍋好大一盆，鍋物上桌都是有用一個小酒精燈明火加熱，只會微微滾保持食物溫度，不會燙口，兩人份鮮青花椒魚鍋裡有烏鱧魚片、黃豆芽、金針菇、木耳、豆皮、酸辣粉條、老油條、香菜，想吃肉還可以加點梅花豬肉和雪花牛肉片。 鮮青花椒魚口味麻辣鹹香，愛吃辣可以點這個口味，真的非常過癮。 烏鱧魚片嫩滑新鮮，口感細緻，富含膠質，片狀方便食用，沒有魚刺一家老小用餐很適合。 我喜歡這個超酥脆老油條。 裡面還有不少酸辣粉條，爽滑Q彈，吸飽了青花椒的麻香，忍不住一直想吃啊！ 金針菇、木耳、黃豆芽都給很多，整鍋有各式各樣不同口感，層次豐富。 點鍋附魚酥飯 點個人鍋都有附1碗魚酥飯，點2人鍋附2碗魚酥飯。選用關山香米飯，煮得口感軟Q適中，微甜魚酥好下飯，搭配火鍋菜肉不濕軟，還不錯！ 秘罈酸菜魚鍋（個人鍋） 這是個人鍋，秘罈酸菜魚鍋上面還有撒花瓣，端上桌色香味俱全，精緻細節滿滿，真的好想趕快吃啊！ 湯頭使用雲林大埤自然栽植酸菜，經過84天自然發酵，不用化學醋酸，呈現順口溫和酸香，加上獨家比例泡椒、辣椒及花椒及高湯，同烏鱧魚片一起熬煮，上桌前用花椒、泡椒、辣椒熱油爆炒後，潑在酸菜魚上激發迷人香氣，辣中帶麻，酸爽帶勁。 個人鍋也有包含烏鱧魚片、黃豆芽、金針菇、木耳、豆皮、酸辣粉條、老油條、香菜，還有蛋餃、川丸子、黃金魚蛋，火鍋料類都質感不錯，最特別要推薦這個蛋餃，裡面肉餡飽滿新鮮，蛋皮有厚度吃得出蛋香，我們一吃驚豔！👍結果發現菜單裡竟然不能單點蛋餃，太可惜啦～😱 紅顏番茄魚鍋（個人鍋／不辣） 番茄鍋香氣十足，酸香甘甜，不能吃辣的人，帶小孩來吃的，可以點紅顏番茄鍋，而且紅顏番茄鍋吃到最後會越滾越收汁，美味更濃縮，跟外面水水的火鍋不一樣喔！ 紅顏番茄鍋裡的烏鱧魚片，味道特別凸顯辛香料醃漬過的香氣，在嘴裡有豐富的層次感受，就算是愛吃辣的人，想換個口味點紅顏番茄鍋也絕不會失望。 【錄鼎記酸菜魚鍋 高雄鳳山店】以個人酸菜魚鍋來說 算是食材質感非常不錯、口味也令人滿意的 在新蓋大樓的一樓挑高空間 寬敞明亮舒適 用餐感受特別舒服 適合三五好友或家庭聚會 推薦給喜歡香辣麻口味的饕客