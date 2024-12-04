對於外食族來說

其實要選擇不油膩又吃的安心健康

真的是一件也滿不容易的事

加上現在人忙碌也真的下班後就沒體力跟那個精神再下廚

所以現在像易立低卡餐這種店也真的越來越多了

也造福滿多家庭主婦~~

還可以利用line點餐：https://line.me/R/ti/p/@688syfrw

加入會員使用系統點餐還可以享會員價

不僅省去現場等待的時間之外

也能避免想吃的餐盒現場供應不足的風險

易立低卡餐目前只有外帶

店面走的是精緻白色風格

還滿有質感

除了有供應各式各樣的餐盒之外

凡買餐盒也可以以優惠價加購無糖冷泡茶

可買回家享用或是直接在隔壁南紡美食街享用

但吃完後記得要好好的回收好餐盒

我還有發現餐盒的設計真的還滿好的

可以避免餐盒如果掉落整個毀掉的狀況

還有免用橡皮筋

讓人感到不美觀的印象

點我看短片介紹

這次買了四款不同口味的餐盒

分別是香蔥雞腿、厚切鮭魚、蒸烤鮮鱸魚

還有新品的青花椒香烤雞丁

蒸烤鮮鱸魚

食材皆為當日採購

搭配五穀飯、當令時蔬、溏心蛋、地瓜

因為我喜愛吃魚類

所以都會優先選擇魚類的便當

發現易立有蒸烤鮮鱸魚立馬要來一個

因為就算是一般便當店也比較少有賣鱸魚

我覺得真的是無油超健康的

又不失鱸魚本身的鮮度

再來我必須說

易立對於食材的選擇

絕對是有用心的～～

因為那個地瓜真的超級甜～～

我好愛！！！

還有五穀飯的量我覺得不會太多

女生來吃會剛剛好～～

而且我覺得他們家的五穀飯真的好好吃

青花椒香烤雞

原本以為青花椒口味會比較辣

結果意外的完全不辣

而且雞丁給的量算滿多的耶

肉質也很有扎實感

一個吃下來真的會有飽足感～

厚切鮭魚

其實我買便當的第一選擇是鮭魚

因為除了我很愛吃以外

而且吃鮭魚好處多多

大家都可以去搜尋相關知識

我還發現配菜的話會隨主食而做變化

這點真的很讚～～

鮭魚給的也滿大尾的

擠一點檸檬也能更顯出鮭魚的鮮～

香蔥雞腿

還有另一款椒鹽烤雞腿可以做選擇

有香蔥就讓人有更想吃的慾望呢

雞腿也滿大塊的

感覺光是吃這一塊雞腿就粉有飽足感

易立低卡餐