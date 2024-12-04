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[台南健康便當推薦]易立低卡餐/台南低卡餐/健康低卡兼具美味/可line預訂點餐不必現場等/位於南紡購物中心旁

2024-12-04 15:02:00 文字：星晴小步
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星晴小步

星晴小步
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[台南健康便當推薦]易立低卡餐/台南低卡餐/健康低卡兼具美味

[台南健康便當推薦]易立低卡餐/台南低卡餐/健康低卡兼具美味

對於外食族來說

其實要選擇不油膩又吃的安心健康

真的是一件也滿不容易的事

加上現在人忙碌也真的下班後就沒體力跟那個精神再下廚

所以現在像易立低卡餐這種店也真的越來越多了

也造福滿多家庭主婦~~

還可以利用line點餐：https://line.me/R/ti/p/@688syfrw

加入會員使用系統點餐還可以享會員價

不僅省去現場等待的時間之外

也能避免想吃的餐盒現場供應不足的風險

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易立低卡餐目前只有外帶

店面走的是精緻白色風格

還滿有質感

除了有供應各式各樣的餐盒之外

凡買餐盒也可以以優惠價加購無糖冷泡茶

可買回家享用或是直接在隔壁南紡美食街享用

但吃完後記得要好好的回收好餐盒

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我還有發現餐盒的設計真的還滿好的

可以避免餐盒如果掉落整個毀掉的狀況

還有免用橡皮筋

讓人感到不美觀的印象

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點我看短片介紹

這次買了四款不同口味的餐盒

分別是香蔥雞腿、厚切鮭魚、蒸烤鮮鱸魚

還有新品的青花椒香烤雞丁

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蒸烤鮮鱸魚

食材皆為當日採購

搭配五穀飯、當令時蔬、溏心蛋、地瓜

因為我喜愛吃魚類

所以都會優先選擇魚類的便當

發現易立有蒸烤鮮鱸魚立馬要來一個

因為就算是一般便當店也比較少有賣鱸魚

我覺得真的是無油超健康的

又不失鱸魚本身的鮮度

再來我必須說

易立對於食材的選擇

絕對是有用心的～～

因為那個地瓜真的超級甜～～

我好愛！！！

還有五穀飯的量我覺得不會太多

女生來吃會剛剛好～～

而且我覺得他們家的五穀飯真的好好吃

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青花椒香烤雞

原本以為青花椒口味會比較辣

結果意外的完全不辣

而且雞丁給的量算滿多的耶

肉質也很有扎實感

一個吃下來真的會有飽足感～

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厚切鮭魚

其實我買便當的第一選擇是鮭魚

因為除了我很愛吃以外

而且吃鮭魚好處多多

大家都可以去搜尋相關知識

我還發現配菜的話會隨主食而做變化

這點真的很讚～～

鮭魚給的也滿大尾的

擠一點檸檬也能更顯出鮭魚的鮮～

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香蔥雞腿

 

還有另一款椒鹽烤雞腿可以做選擇

 

有香蔥就讓人有更想吃的慾望呢

 

雞腿也滿大塊的

 

感覺光是吃這一塊雞腿就粉有飽足感

 

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易立低卡餐
 
台南市東區莊敬路1號
(南紡購物中心旁)
 
平日：11:30–14:00
16:30–19:00
六日及國定假日：公休
 
06 －2085881
 
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易立低卡餐 台南健康便當推薦 台南便當 台南健康便當 台南低卡餐 台南東區便當 ＃台南東區健康餐盒
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易立低卡餐

phone06-208-5881
place台南市東區莊敬路1號
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美味度
4.75
服務品質
4.83
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.75
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