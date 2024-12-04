對於外食族來說
其實要選擇不油膩又吃的安心健康
真的是一件也滿不容易的事
加上現在人忙碌也真的下班後就沒體力跟那個精神再下廚
所以現在像易立低卡餐這種店也真的越來越多了
也造福滿多家庭主婦~~
還可以利用line點餐：https://line.me/R/ti/p/@688syfrw
加入會員使用系統點餐還可以享會員價
不僅省去現場等待的時間之外
也能避免想吃的餐盒現場供應不足的風險
易立低卡餐目前只有外帶
店面走的是精緻白色風格
還滿有質感
除了有供應各式各樣的餐盒之外
凡買餐盒也可以以優惠價加購無糖冷泡茶
可買回家享用或是直接在隔壁南紡美食街享用
但吃完後記得要好好的回收好餐盒
我還有發現餐盒的設計真的還滿好的
可以避免餐盒如果掉落整個毀掉的狀況
還有免用橡皮筋
讓人感到不美觀的印象
這次買了四款不同口味的餐盒
分別是香蔥雞腿、厚切鮭魚、蒸烤鮮鱸魚
還有新品的青花椒香烤雞丁
蒸烤鮮鱸魚
食材皆為當日採購
搭配五穀飯、當令時蔬、溏心蛋、地瓜
因為我喜愛吃魚類
所以都會優先選擇魚類的便當
發現易立有蒸烤鮮鱸魚立馬要來一個
因為就算是一般便當店也比較少有賣鱸魚
我覺得真的是無油超健康的
又不失鱸魚本身的鮮度
再來我必須說
易立對於食材的選擇
絕對是有用心的～～
因為那個地瓜真的超級甜～～
我好愛！！！
還有五穀飯的量我覺得不會太多
女生來吃會剛剛好～～
而且我覺得他們家的五穀飯真的好好吃
青花椒香烤雞
原本以為青花椒口味會比較辣
結果意外的完全不辣
而且雞丁給的量算滿多的耶
肉質也很有扎實感
一個吃下來真的會有飽足感～
厚切鮭魚
其實我買便當的第一選擇是鮭魚
因為除了我很愛吃以外
而且吃鮭魚好處多多
大家都可以去搜尋相關知識
我還發現配菜的話會隨主食而做變化
這點真的很讚～～
鮭魚給的也滿大尾的
擠一點檸檬也能更顯出鮭魚的鮮～
香蔥雞腿
還有另一款椒鹽烤雞腿可以做選擇
有香蔥就讓人有更想吃的慾望呢
雞腿也滿大塊的
感覺光是吃這一塊雞腿就粉有飽足感