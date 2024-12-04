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宜蘭縣五結鄉宜蘭親子景點 謝記農場 鴨寮故事館 參觀鴨鴨的家 近距離餵鴨鴨 親子DIY鹹鴨蛋

宜蘭親子景點 謝記農場 鴨寮故事館 鴨寮故事館門票 鴨寮故事
2024-12-04 15:02:00 文字：pucca5519
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pucca5519

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謝記農場- 鴨寮故事館

位於宜蘭五結鄉，近傳統藝術中、冬山河親水公園，可安排一日行程的小景點

地址： 268宜蘭縣五結鄉公園路88號
營業時間：8:00-17:00

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檢視較大的地圖

鴨寮故事館有免費停車場，

門票$100，$50可折抵，100公分以下兒童免費

一進到園區就看到許多宜蘭名產、點心

還有好吃的謝記鴨賞，都可以門票折抵購買。

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室外參觀區就可以找鴨鴨玩囉~

這裡有出生二天的黃毛小鴨，

有固定時間開放愛的抱抱，

解說員會在旁協助，教我們要怎麼抱小鴨，同時也是保護小鴨鴨喔!

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往外走就有一~~~~~大群呱不停的鴨鴨

搖屁股走路的樣子有夠可愛啦xd

可以購買飼料近距離餵鴨鴨

1包$10元，可門票折抵。

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這裡的鴨鴨不怕人，知道要吃你手上的食物xd

只要蹲下來就蜂擁而上~有點可怕，帶小小孩的還是要留意一下

鴨鴨沒有牙齒，就算稍微咬到也不會痛，

但沒想到Mina姐會害怕，反而小Lina完全沒在怕xd ，其實我也覺得頗可愛啊~

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仔細看，有各個不同品種的鴨鴨喔!

固定時間有免費導覽，介紹鴨鴨的品種，鴨鴨的一生，當然還有這個鴨鴨的家

可以了解鴨鴨從以前到現在是怎麼培育及孵化的

我們還看到還在蛋中的小鴨仔
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除了看鴨鴨、餵鴨鴨，還有親子DIY鹹鴨蛋喔

從撿鴨蛋開始，到裹紅土，親手製作鹹鴨蛋，最後回家煮來吃，很值得帶著孩子做做看喔!

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這裡也有有咖啡、飲品及小點心可以購買

還有中餐廳，逛累了直接安排用餐也可以

離開前還發現許多鴨鴨週邊產品，好可愛的小玩具，這些都可以門票折抵喔!

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鴨寮故事館不大，但整體環境乾淨，沒有異味

除了室內，室外走道也有遮雨棚，下雨天來玩也很不怕

慢慢遊玩可以停留1~2小時。

是個老少咸宜的小景點喔!

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鴨寮故事館

地址： 268宜蘭縣五結鄉公園路88號
營業時間：8:00-17:00

 

 

 

 

 
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