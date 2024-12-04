台中美食推薦。肉次方燒肉放題，在2024年末推出全新菜色「現切肋眼牛排雙吃」，身為肉控的我怎麼可能放過！立刻在推出的第一天就搶先衝一波，除此之外這次同步新推出了「泰式風味系列」跟「日式風味系列」也是必點，肉次方燒肉放題光是牛、豬、雞肉三個種類就有近四十種可以選擇，再加上十多種海鮮、甜點/蔬菜自助吧，真的不管來次幾都吃不膩，假日營業到凌晨一點鐘，想吃宵夜也沒問題喲~

【好康優惠】

2024/11/26-12/31 內用消費套餐將新菜色拍照上傳分享FB/IG肉次方指定新菜色，並#肉次方2024強檔新菜我超愛，出示畫面即享免費「北海道生食級干貝兩顆」乙份。

肉次方燒肉放題 台中文心五權西店

營業時間 週日-週四11:30-23:00、週五-週六11:00-01:00

電話 0424722551

地址 408台中市南屯區五權西路二段273號2樓

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│實際營業資訊依店家公告為主│

這次小金跟吃貨友人是吃肉次方燒肉放題台中文心五權店，位置就在台中捷運南屯站正對面出捷運即可抵達，除此之外還有品田牧場、阪前鐵板燒跟初瓦、饗辣四個品牌開在一起，所以不管要慶生、約會、家庭聚餐還是單純想吃好料，來這次就沒錯了。

這次小金跟友人完全衝著肉次方燒肉放題2024全新菜單推出的「現切肋眼牛排雙吃」而來，還有「泰式&日式」雙重異國風味新菜色，當然除了超多肉品可以吃之外，海鮮、蔬菜、飲料、甜點、副食…種類之多真的不管大人小朋友來肯定都可以吃的超開心超滿足。

肉次方燒肉放題有不同的套餐價位，這次小金介紹的是998強擊の肉方案，總品項加起來六、七十種食材都是可以爽爽吃的啦！比起外面一個人燒肉套餐就要價破千元來說，這真的是超佛的價格。

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一入座後當然手刀就點了「現切肋眼牛排」，一轉眼服務人員就推著現切的小車車來到桌邊提供現切服務 ，直接厚厚的一大片給他切下去，光是看這超巨的肉塊就讓人想立馬大口吃肉啦~

來來來~不管是橫著看還是直著看，這「現切肋眼牛排」就是那麼誘人，光是這塊牛排去餐廳吃少說也要上千塊錢，那當然是要來肉次方燒肉放題吃到飽才過癮啊~而且這次還全新推出了「經典海鹽VS香蒜奶油」兩種風味吃法，快繼續往下看小金的分享吧～

特寫一下這次這「肉次方獨家香蒜奶油醬」，小金覺得除了搭配現切肋眼牛排之外，這醬根本萬用～拿來搭配海鮮、蔬菜也都超合適的啦～

真的不誇張，這現切肋眼牛排幾乎已經佔了大半個烤網的大小加上是厚切，一邊烤一邊散發出迷人的油香肉香，真的是讓人口水直流，記得兩面各烤個一分半到兩分鐘左右五分熟最好吃，當然熟度也是依每個人的喜好來決定自己要吃多熟啦~

加熱後融化的香蒜奶油可以在牛排烤好後淋上去，這牛肉的香加上奶油、香蒜的風味~這真的會讓人天天都想來肉次方報到，這畫面是不是太犯規了，還想那麼多幹嘛~直接約起來立刻訂位開烤啦！

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「現切肋眼牛排」另外一個吃法就是烤好後直接灑上經典海鹽就好，這樣子能品嚐出牛肉本身的鮮甜滋味，兩種完全不同風味層次的吃法大家一定都要點來試試看，反正大口吃肉就是開心啦

接著現切的牛排還有這「現切和牛嫩肩牛排」也是絕對要點的品項，光是看這和牛的油花就流口水了~跟「現切肋眼牛排」一樣推薦大家可以吃五分或七分熟度最剛好，兩面各考個一分半到兩分鐘的時間就可以囉！

大家可想而知「現切和牛」在一般餐廳就是幾千元起跳，來到肉次方直接給他吃到飽，真金不怕火鍊肯定提燈籠也找不到那麼超值的選擇了。

看這烤好的「現切和牛嫩肩牛排」剪成適合就口的大小，我真的是一邊剪一邊流口水，這嫩肩和牛推薦大家直接灑一點海鹽吃就好，那和牛油脂的香真的非常的誘人絕對是一片接著一片停不下來。

【昇龍牛/昇龍豬】

肉次方燒肉放題這昇龍肉在單點型的燒肉店也是貴森森的所以來這裡可以吃到飽怎麼可以不點呢~而且這昇龍牛跟昇龍豬的長度足足有30CM超浮誇的長度，依小金的經驗建議大家可以先用中火烤到七、八分熟後再大火烤到外表焦香就可以。

看過來看過來~這烤完的昇龍肉不管是牛還是豬，肉次方燒肉放題用獨家秘製的醬汁去醃製而成，所以烤完後不用任何的調料沾醬直接吃就非常美味，小金的友人說拿點生菜來包著吃有夠讚的啦

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除了三、四十種肉肉之外，肉次方燒肉放題的海鮮選擇也超豐富的，九孔鮑魚、香蒜奶油鮭魚、大草蝦、白蝦、泰式檸檬巴沙魚、特選帆立貝…等，肯定也是每種一定都要上一輪才過癮的。

這「香蒜奶油牛肉燒」是小金請店員推薦有沒有什麼是他們自己的心頭好，沒想到不吃不打緊~這香氣逼人的蒜香+奶香真的一試成主顧了，推推

這款新菜「泰式檸檬巴沙魚」小金大概吃了四、五盒，鮮美的沙巴魚搭配上酸香的泰式風味檸檬湯汁去料理，怎麼又是越吃越開胃的一道~哈哈哈！就說來吃肉次方燒肉放題一定要餓個三天三夜才行吧~

【泰式沙嗲厚切沙朗牛/泰式沙嗲厚切嫩肩牛】

肉次方燒肉放題這次全新推出的泰式跟日式味噌兩種風味系列的肉品完全攻陷了我跟吃貨友人的心，也因為多了不同國家風味的調味整頓飯吃下來真心覺得超滿足的。

肉肉搭配上香濃的泰式沙嗲醬，真的不用小金多說大家光是想像就可以知道那是多誘人的香氣，我自己烤完後特別再去醬料吧那裡拿了一點點椒鹽孜然粉灑上去，哇哇哇~不得了直接可以出攤去賣了啦~哈哈哈！

【味噌厚切豬梅花/味噌豬里肌/味噌雞腿肉/味噌雞軟骨】

同樣是2024全新推出的系列當然一定要給他點下去，日式味噌鹹香中帶點甘甜的風味一直是深受台灣人喜愛的調味之一，不管是搭配在雞肉還是豬肉上都恰到好處，雞肉跟雞軟骨建議大家可以放在烤網的外圍慢慢的烤，這樣可以烤的熟又不用擔心焦掉喲~

其中這「味噌雞軟骨」真的是讓我們回點再回點，烤完帶點肉的雞軟骨，外頭一點焦香配著脆脆的口感超讚的，如果是在居酒屋點這盤少說也要兩百多塊錢了吧~再說一次來肉次方燒肉放題給他用力的吃最過癮。

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大家記得也可以點塊豬油來刷刷烤網，這樣子食材比較不容易沾在烤網上，就可以更輕鬆的烤出美味的肉肉啦~

沒想到肉次方燒肉放題還能來個火烤兩吃，這款新菜「日式鮭魚石狩鍋」暖暖的剛好在秋冬時最合適，鮭魚的鮮甜跟味噌的香再搭配時蔬的清甜滋味，推薦大家可以去拿點蔥花來加進去一起風味更升級了。

有沒有人吃小金的朋友一樣不吃到米飯就覺得吃不飽的，那就點個海鮮石鍋拌飯來大夥一起分享一下，偷偷跟大家說~可以再去自助吧拿多一點韓式泡菜再拌進去。吼~吃著吃著都忍不住點頭讚賞了起來。

自助吧這裡提供了多樣的包肉生菜/漬物小菜可以搭配燒肉一起吃，也有依不同季節變化的時蔬可以烤，吃那麼多肉肉當然也是要來點蔬菜均衡一下才可以啦~

酸香的蘿蔔跟香辣的泡菜/豆芽都超開胃的，在等肉烤好的同時就先來一點解解口欲，另外這蔥鹽醬特別適合拿來搭配「牛舌」一起吃，小金超推大家烤好的蝦子搭上一點蔥鹽醬超級對味的，一定要記得試試。

肉次方燒肉放題其實已經提供了超多不同風味系列的肉品可以烤了直接吃就很夠味兒了，但如果是喜歡再吃重口味一點或是自己想要搭配出不同風味的吃法，也是可以再拿些不同的醬料來使用。

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肉次方燒肉放題也提供了十多種不同風味的冷/熱飲品可以選擇，小金自己吃燒肉是肯定要搭配冰涼的可口可樂才過癮，不知道有沒有人跟我一樣呀~哈哈。

自助吧這裡有一區超熱門的區域就是「聖代吧」香濃的霜淇淋還提供了十多種不同的配料可以搭配出屬於自己獨一無二風味的甜點超讚的，這次小金還吃到這萬聖節推出的黑色草莓口味聖代~好吃到吃貨友人竟然連續吃了三份，大家有來吃的話也跟小金分享一下心得吧！

肉次方燒肉放題還提供了幾種可以烤著吃的甜點，大家記得要留點胃的空間啊~這起司地瓜、芋泥烤完沒想到真的出呼預料的美味，還有布朗尼稍稍的烤熱後巧克力的香氣更迷人了，推推。

肉次方燒肉放題採用平板點餐，入座後跟服務人員確認好今天要用餐的套餐方案後就可以開始點餐囉~先點上一輪送出後就可以到自助吧台區去拿點飲料、蔬菜、醬料，回到座位上剛剛點的餐點也剛好送上，就可以立馬開烤啦~

從進門前就可以感受到肉次方燒肉放題營造的歡樂氣氛，而且空間裡到處都可以見到許多可愛的小標語，小金看不管從哪個角度都有好多人拍照，真的是不管怎麼拍怎麼美啦！

這是小金第一次到 肉次方燒肉放題用餐，整體的空間設計氛圍真的超讚的，很適合大夥一起來這裡聚餐，看是跨年歡慶、聖誕交換禮物、公司聚餐/尾牙、學生畢業聚餐…等都超適合的。

肉次方燒肉放題的用餐空間十分的寬敞舒適，超大的桌面可以一次放下超多美食~所以大家就盡情用力的給他點下去就對了（當然也是要珍惜食材、吃多少點多少不要浪費食物才是乖寶寶喲）。

肉次方燒肉放題 台中文心五權西店

營業時間 週日-週四11:30-23:00、週五-週六11:00-01:00

電話 0424722551

地址 408台中市南屯區五權西路二段273號2樓

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